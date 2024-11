2023年開催の10周年公演ライブ音源、EP「Beautiful Dreamer」＆AL「The Look of Life」のインスト音源、明日2024.11.20(水)より配信開始!!

日本コロムビア株式会社

佐藤純一(key,cho)を中心に結成されたtowana (Vocal)、kevin mitsunaga (Sampler,etc.)による3人組バンドfhana(ファナ)。

デビュー10周年を迎えた昨年、新事務所を立ち上げ、レーベルの移籍など新たな冒険の中でリリースしたEP「Beautiful Dreamer」を引っ提げた国内外でのLIVEツアーを開催するなど精力的に活動を続けている。

5thアルバム「The Look of Life」がリリースされる2024.11.20(水)から、さらに3つのダウンロード/ストリーミング配信をスタートさせることを発表いたします。

いずれも、iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。

Beautiful Dreamer - Instrumental -

価格:単曲 239+税 バンドル 1,429+税

2023年12月20日にリリースした1stEPに

収録した全6曲のインストゥルメンタル音源を配信。

10th Anniversary SPECIAL LIVE “There Is The Light”

価格:単曲 239+税 バンドル 2,286+税

2023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて

開催されたfhana 10th Anniversary SPECIAL

LIVE “There Is The Light”公演の全25曲の

LIVE音源を配信。

The Look of Life - Instrumental -

価格:単曲 239+税 バンドル 2,286+税

明日2024年11月20日に発売する

5thアルバム「The Look of Life」に収録11曲の

インストゥルメンタル音源を配信。

さらに「The Look of Life」の発売日を迎える20日の0時から、アルバム表題曲となる「Look of Life」のMusicVideoのプレミア公開も実施いたします。

2024.11.20 0:00(11.19 24:00)

【MV】fhána - Look of Life - MUSIC VIDEO

【URL】 https://youtu.be/cu3-_JJXiuU

LookofLife_m.jpg

限定盤Type-Aに同梱するエムカードには、アルバム収録全12曲のMusicVideoを収録いたします。11月20日CD発売時は以下の楽曲を収録。

以降、2024年11月24日から始まるTOURに連動する形で新規楽曲のMusicVideoを順次エムカードに加えていきます。

■公開中MusicVideo

【MV】fhána - Runaway World (TVアニメ『逃走中 グレートミッション』OP主題歌) - MUSIC VIDEO

【URL】 https://youtu.be/6CNyPjxyqDg

【MV】fhána - 永遠という光 (ゲーム『ONE.』OP主題歌) - MUSIC VIDEO

【URL】 https://youtu.be/5HTPLCcXBJA

fhána - Last Pages (ゲーム『ONE.』EDテーマ) - LIVE MUSIC VIDEO

【URL】 https://youtu.be/W2IfG3xE0Wk

【MV】fhána - 天使たちの歌 (TVアニメ『義妹生活』OP主題歌) - MUSIC VIDEO

【URL】 https://youtu.be/GBvAVGsZPNA

【MV】fhána - Turing - MUSIC VIDEO

【URL】 https://youtu.be/cChCjDFjOsk

【MV】fhána - Spiral - MUSIC VIDEO

【URL】 https://youtu.be/69cwAng3AvU

【MV】fhána - Look of Life - MUSIC VIDEO

【URL】 https://youtu.be/cu3-_JJXiuU

【タイトル】The Look of Life

【発売日】2024.11.20(水)

【収録内容】

01. Introduction (life is coming back)

作曲:kevin mitsunaga、佐藤純一 編曲:kevin mitsunaga

02. Look of Life

作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一

03. city dream city

作詞:林 英樹 作曲:佐藤純一 編曲:kevin mitsunaga、佐藤純一

04. Spiral

作詞:towana、林 英樹 作曲:佐藤純一 編曲:kevin mitsunaga、佐藤純一

05. 天使たちの歌

作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一

06. Last Pages

作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一

07. Turing

作詞:林 英樹 作曲・編曲:kevin mitsunaga

08. Runaway World

作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一

09. Matching Error

作詞:林 英樹 作曲・編曲:kevin mitsunaga

10. 永遠という光

作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一

11. 風になって

作詞:towana 作曲・編曲:佐藤純一

12. waltz for lily

作詞:林 英樹 作曲・編曲:佐藤純一

【商品形態】

◼︎ エムカード付き限定盤Type-A

【品番】COZX-2136~7

【価格】税込:\4,400

収録全12曲のMusic Videoのダウンロードが可能なエムカードを同梱

◼︎ BD付き限定盤Type-B

【品番】COZX-2138~9

【価格】税込:\7,700

2023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたfhana 10th Anniversary SPECIAL LIVE “There Is The Light”公演の模様を収録したBlu-ray Discを同梱。

◼︎通常盤

【品番】COCX-42402

【価格】税込:\3,300

<エムカード付限定盤Type-A><Blu-ray付限定盤Type-B><通常盤>

【特典内容】

●先着購入者特典内容

・限定盤(Type-A・Type-B):カードカレンダー(共通特典)

・通常盤:ポストカード(共通特典)

タワーレコード全店(オンライン含む)

HMV全店 (オンライン含む)

TSUTAYA全店(オンライン含む)

コロムビアミュージックショップ

その他応援店

<カードカレンダー><ポストカード>

●Amazon.co.jpオリジナル特典

メガジャケ

<エムカード付限定盤Type-A><Blu-ray付限定盤Type-B><通常盤>

<対象商品>

2024/11/20(水)発売

fhana 5th Album 「The Look of Life」

COZX-2136~7 \4,400(tax in)※エムカード付限定盤Type-A(CD+エムカード)

COZX-2138~9 \7,700(tax in)※Blu-ray付限定盤Type-B(CD+Blu-ray)

COCX-42402 \3,300(tax in)※通常盤(CD only)

※特典絵柄・その他応援店は後日発表いたします。

※一部お取り扱いのない店舗もございます。特典の有無の詳細は各店舗までお問い合わせ下さい。

※内容は一部変更になる可能性もございます。

※特典は先着順となり、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。お早目のご予約をお勧めします。

■The Look of Life Tour '24-'25

5thアルバムを引っ提げたライブツアー“The Look of Life Tour '24-'25”を、大阪・名古屋・東京で開催決定!!

【日程】

2024.11.24(日) @梅田 CLUB QUATTRO

2024.12.1(日) @名古屋 ReNY limited

2025.1.13(月祝) @ヒューリックホール東京(有楽町)

【チケット情報】

イープラス https://eplus.jp/fhana/

ローチケ https://l-tike.com/artist/000000000531727/

チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=CB030001

【fhana Profile】

2011年、佐藤純一(key,cho)を中心に結成された、towana (Vocal)、kevin mitsunaga (Sampler,etc.)による3人組バンド。

2013年8月に「ケセラセラ」(TVアニメ『有頂天家族』ED主題歌)でメジャーデビュー。翌年には、iTunesによりブレイク確実の新人として『NEW ARTISTS 2014』の1組に選出されたほか、1stアルバム「Outside of Melancholy」はオリコンウィークリー8位を記録。

現在に至るまで17作品ものアニメで主題歌の担当を果たし、作品の世界観に寄り添いながらも豊かな音楽性を提示し続けている。また、10thシングル「⻘空のラプソディ」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』OP主題歌)のMVは、YouTubeにて再生回数5,396万回を突破(2024年5月現在)。 「愛のシュプリーム!」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴンS』OP主題歌)は発売されるやいなや各界から絶賛され、MVの再生回数も1,878万回再生を突破し、様々なアワードも受賞した。

中心人物の佐藤純一は2006年に自身がボーカルを務めるバンド”FLEET”としてメジャーデビューしており、fhana結成後は他アーティストへの楽曲提供など作編曲家・音楽プロデューサーとしても積極的に活動を開始。2022年現在までに、fhanaと楽曲提供を合わせて29作品ものTVアニメ・TVドラマ・劇場版アニメの主題歌を担当。平成アニソン大賞作曲賞、令和2年アニソン大賞編曲賞、令和3年アニソン大賞では作品賞、編曲賞、ユーザー投票賞も受賞している。

ボーカルのtowanaは、2022年7月にTVドラマ『理想ノカレシ』EDテーマ「ベール」でソロデビューも果たした。 kevin mitsunagaはDJとしても様々なイベントに出演するなど、各メンバーは活動の幅を広げている。

ライブにも定評があり、日本国内では定期的にワンマンツアーを開催しているほか、海外でのイベントにも積極的に出演。また2020年以降はオンラインライブを多数開催するなど常に時代と共に柔軟に活動してきた。世界最大のアニソンフェス”Animelo Summer Live”に7年連続で出演。アニソン界を軸としながらも、”ROCK IN JAPAN FESTIVAL”や”COUNTDOWN JAPAN”へ出演を続けるなど、ジャンルの壁や国境を越え、各方面からリスペクトを集めている。

2024年は11月から大阪、名古屋、東京でのワンマンLIVEツアーの開催も決定している。