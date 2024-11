HoneyWorksサウンドプロデュース“可憐なアイボリー” 2025年1月29日(水)発売のメジャーデビューアルバム「白じゃいられない」収録曲&ジャケット写真を解禁！

株式会社TWIN PLANET[画像1: https://prtimes.jp/i/25517/685/resize/d25517-685-6c1a5e3c60b4fde25ea8-0.jpg ]可憐なアイボリーメジャーデビューアルバム「白じゃいられない」は、「初回限定盤」「かわいい盤(通常盤A)」「かっこいい盤(通常盤B)」の3形態で販売。先行配信曲「少女たちとアイボリー」と新曲「恋の矢印」に加え、これまで発表してきた楽曲も新メンバーを加えた“2025 ver.”として全曲再録音されています。3形態を揃えることで、新曲に加え、可憐なアイボリーのこれまでの発表楽曲もすべて新メンバーが加わったバージョンで楽しめる構成になっております。メジャーデビューアルバム「白じゃいられない」商品情報タイトル:メジャーデビューアルバム「白じゃいられない」発売日 :2025年1月29日(水)[画像2: https://prtimes.jp/i/25517/685/resize/d25517-685-6c1a5e3c60b4fde25ea8-0.jpg ]■初回限定盤(2CD+LIVE DVD)\8,800(税込)CRCP-40696/97<収録曲>DISC 1(CD)1. 恋の矢印2. 推し変なんて許さない! (2025 ver.) 3. 最近めっちゃかわいいね (2025 ver.) 4. 遠キョリ。だって本気 (2025 ver.) 5. ぎじれんあい (2025 ver.) 6. 花火より恋 (2025 ver.) 7. ネバギブ! (2025 ver.) /白いスニーカー (from 可憐なアイボリー)8. メルヘンライフ (2025 ver.)/ふわふわキャンディ (from 可憐なアイボリー)9. SSS (2025 ver.)/Escape i DOL (from 可憐なアイボリー)10. ハンコウ予告 (2025 ver.) 11. 拝啓ライバル (2025 ver.) 12. いつだって戦ってる (2025 ver.) 13. 少女たちとアイボリー14. アイドルでよかった。 (2025 ver.) 15. 僕らはきっとすごくない (2025 ver.) 16. 君は必ず好きになる (2025 ver.) DISC 2 (CD)1. 私、アイドル宣言 (2025 ver.) 2. 同担☆拒否 (2025 ver.) 3. 金曜日のおはよう (2025 ver.) 4. 大嫌いなはずだった。 (2025 ver.) 5. 人生は最高の暇つぶし (2025 ver.) 6. 夢ファンファーレ (2025 ver.) 7. ビュティホ (2025 ver.) 8. ファンサ (2025 ver.) 9. チームメイト (Cover) (2025 ver.) DISC 3(LIVE DVD)「可憐なアイボリー 3rd Anniversary Live ~少女たちとアイボリー~」@ Zepp Shinjuku (TOKYO) 2024.10.17[画像3: https://prtimes.jp/i/25517/685/resize/d25517-685-7f72290e98c45d70851e-1.jpg ]■かわいい盤(通常盤A)(CD)\3,300(税込)CRCP-40698<収録曲>1. 恋の矢印2. 推し変なんて許さない!(2025 ver.) 3. 最近めっちゃかわいいね(2025 ver.) 4. 遠キョリ。だって本気(2025 ver.) 5. ぎじれんあい(2025 ver.) 6. 花火より恋(2025 ver.)7. ハンコウ予告(2025 ver.)8. 拝啓ライバル(2025 ver.)9. いつだって戦ってる(2025 ver.)10. 少女たちとアイボリー11. アイドルでよかった。(2025 ver.)12. 僕らはきっとすごくない(2025 ver.)13. 君は必ず好きになる(2025 ver.)Bonus Track14. #超絶かわいい (2025 ver.)15. おまえも(ハート)[画像4: https://prtimes.jp/i/25517/685/resize/d25517-685-6fdccb0f2978c431a116-2.jpg ]■かっこいい盤(通常盤B)(CD)\3,300(税込)CRCP-40699<収録曲>1. 恋の矢印2. 推し変なんて許さない! (2025 ver.) 3. 最近めっちゃかわいいね (2025 ver.) 4. 遠キョリ。だって本気 (2025 ver.) 5. ぎじれんあい (2025 ver.) 6. 花火より恋 (2025 ver.)7. ハンコウ予告 (2025 ver.)8. 拝啓ライバル (2025 ver.)9. いつだって戦ってる (2025 ver.)10. 少女たちとアイボリー11. アイドルでよかった。 (2025 ver.)12. 僕らはきっとすごくない (2025 ver.)13. 君は必ず好きになる (2025 ver.)Bonus Track14. 誇り高きアイドル(2025 ver.)15. 不屈のアイドル11月20日(水)20時 先行配信新曲「少女たちとアイボリー」Music Videoプレミア公開可憐なアイボリー オフィシャルYouTube:https://youtu.be/7gnPnabEgH8「少女たちとアイボリー」ティザー映像公開Music Videoプレミア公開に先駆けて、同リンクにてティザー映像を公開。可憐なアイボリーが乗船した船が登場し、壮大な旅路を連想させるとともにメンバーの新たな航海の始まりを予感させる映像となっております。新曲「少女たちとアイボリー」先行配信情報タイトル :メジャー第1弾配信シングル「少女たちとアイボリー」配信開始日:11月20日(水)配信URL :https://lnk.to/syoujotachitoivory可憐なアイボリー プロフィール[画像5: https://prtimes.jp/i/25517/685/resize/d25517-685-4556bc1e554ad243a53c-3.jpg ]世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL(TIF)」とツインプラネットの合同で企画されたオーディション『TIF de Debut 2021 by TWIN PLANET』において、応募総数3,167名の中から選ばれたメンバー8名と、2024年6月より開催した可憐なアイボリーにとって初となる新メンバーオーディションで選ばれたメンバー4名、計12名からなる女性アイドルグループ。関連動画総再生回数10億回を超えるクリエイターユニット HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めている。「金曜日のおはよう」や「ファンサ」など、HoneyWorksの数々の人気楽曲を公式カバーしているほか、オリジナル曲も多数リリースし、YouTube総再生回数は3,000万回を超える。オリジナル曲の1つである「推し変なんて許さない!」は、TikTok公式発表による「HOT SONGS IN JAPAN」にも選出(2022年8月29日付)。振付師・槙田紗子氏によるキャッチーで覚えやすい振りが話題を呼び、有名アイドルやインフルエンサーを含め2.4万件を超える楽曲使用動画が投稿されている。ツインプラネット所属。※2024年11月現在・オフィシャルホームページ:https://karennaivory.jp/・オフィシャルX :https://x.com/karennaivory・オフィシャルYouTube :http://youtube.com/@karennaivory・オフィシャルTikTok :https://www.tiktok.com/@karennaivory_official・オフィシャルInstagram :https://www.instagram.com/karennaivory_official/・日本クラウン :https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory