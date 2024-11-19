【アルテミス by ダイアナ】アミュプラザ博多 期間限定POPUP STORE 開催決定！
ダイアナ株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前）が展開するカジュアルフェミニンブランド「アルテミス by ダイアナ」より、期間限定ショップのご案内です。
2024年11月20日(水)～11月26日(火)の1週間限定で、博多駅直結のアミュプラザ博多 5 階 エス科レーター横にてPOPUP STOREを開催いたします。POPUP限定の商品もご用意しておりますので、是非お立ち寄りくださいませ。
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=443
◇POPUP限定商品
商品番号：RT42791
価格：\13,200（税込）
カラー：クロベルベット、ベージュベルベット
サイズ展開：22cmー25cm
アルテミス by ダイアナ店舗で大人気のフラットシューズに、これからの時期におススメのベルベット素材を載せたスペシャルな一足です。小粒なドット柄が、大人フェミニンな印象に仕上げてくれます。
◇POPUP限定特典
商品をお買い上げの方に先着でノベルティをご用意しております。（数に限りがございますのであらかじめご了承くださいませ。）
◇POPUP詳細
期間：2024年11月20日(水)～11月26日(火)
場所：アミュプラザ博多 5階
住所：〒812-0012 福岡県博多区博多駅中央街１-１
営業時間：10：00～20：00
■アルテミス by ダイアナについて
ダイアナ株式会社が運営するカジュアルフェミニンブランド。
「良質な日常を過ごす全ての女性達へライフスタイルの中に自然と
溶け込むシューズブランド」をコンセプトに展開。
Instaglam：artemisbydiana
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：150-0001 東京都渋谷区神宮前1‐8‐6
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp