大切な人と“超元気”を贈りあえる、刺激的なクリスマスを先行公開今年で見納め！ 『NO LIMIT! パーティ・ツリー』招待ゲスト約７００名のかけ声でエネルギッシュに点灯！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、大切な人と“超元気を贈りあえる”クリスマス・イベント『NO LIMIT! クリスマス』(開催期間:2024 年 11 月 20 日(水)~2025 年 1 月 5 日(日))の開催に先駆け、 この冬でフィナーレを迎える30m 超えの壮大なクリスマス・ツリー『NO LIMIT! パーティ・ツリー』最後の点灯式をはじめ、冬限定のエンターテイメントを報道陣および特別招待ゲストへ先行公開しました。

本日午後5時30分ごろ、パークを圧倒的な光で照らす冬のシンボル『NO LIMIT! パーティ・ツリー』の点灯式が行われました。今年で見納めとなる『NO LIMIT! パーティ・ツリー』は、空に昇るかのように輝くドレープ装飾、大粒のダイヤモンドシェイプ・オーナメント、そして、クリスマス・ソングとともに大胆に変化するイルミネーションが、ゲストの皆様のパーティ気分を盛り上げる壮大なツリーです。点灯式では、「3・2・1、NO LIMIT ! クリスマス!」と特別に招待されたゲストのかけ声でツリー全体がまばゆい光で輝き、次世代HIPHOPユニット「KOMOREBI」が書き下ろしたオリジナル・ソング「BUCHI AGAIN」とともにカラフルにきらめく姿に、大きな歓声が上がりました。ゲストの皆様は、ツリーのエネルギッシュで壮麗な輝きに、気持ちごと包まれるような “超感動”の瞬間を全身で体感しました。

●『NO LIMIT! パーティ・ツリー』最後の点灯式を体験したゲストのコメント

「ずっと見てきたツリーなので最後なのは寂しいですが、その分、点灯の感動も大きかったです。音楽とツリーの光り方が連動していて、気分もアガりました。大切な友人と来て、感動を共有できてよかったです!」(滋賀県/女性グループ)

「いろんな色に光るし、大きくて迫力がありました。来年がどんなクリスマスか今から楽しみです。」(9才男の子)、「息子と一緒に毎年、何度も見てきたクリスマス・ツリーを、今年も一緒に見られて嬉しいです。最後なのは寂しいですが、今年もカラフルで本当にきれいですね!」(大阪府/親子)

◆『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』本日先行公開 パワーアップした“超熱狂”のクリスマス・ライブショーに約700名のゲストが超興奮!

さらに、本日午後6時10分ごろ、『NO LIMIT! パーティ・ツリー』が輝くグラマシーパークで、“超熱狂”のクリスマス・ライブショー『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』を公開しました。「エレクトリック・フロスティ」をはじめ、まばゆく光るクリスマス衣装の「スヌーピー」、「エルモ」、「ハローキティ」、イルミネーション(Illumination)の「ミニオン」など、パークの仲間たちやエンターテイナーたちが、クリスマス・ソングにのってエネルギッシュなパフォーマンスを披露。思わず踊りたくなる陽気なパーティに、会場の招待ゲストも手を突き上げ踊って“超興奮”! クライマックスでは、昨年より増量したパイロ(直立型花火)が夜空に打ち上がり、約700名の招待ゲストは、家族や友だちなど、大切な人と一緒に心の底からはしゃいで“超元気”を贈りあう最高の瞬間を楽しみました。新登場のフォトタイムでは、ステージ上のパークの仲間たちやエンターテイナーをゲストの皆様が写真に収め、フィナーレまで“超熱狂”が続くクリスマス・エンターテイメントを満喫しました。

●『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』を体験したゲストのコメント

「参加型のショーなので、踊ったりジャンプしたりみんなで一体となって盛り上がって、派手なクリスマスパーティに溶け込んだような非日常な体験が嬉しかったです。ダンサーやキャラクター、周りの方々もみんな笑顔だったので、私も自然と笑顔になってテンションが上がりました!」(大阪府/女性グループ)

「思いっきり踊れて、すごく楽しかった!たくさんのキャラクターが出てきて、衣装も可愛かったです。娘がエルモが大好きなので、エルモが見えるたびに、声を上げて喜んでいる様子を見て、嬉しくなりました。」(大阪府/親子)

◆エリア開業10周年のフィナーレを飾るキャッスル・ショーが5年ぶりに復活!『ホグワーツ TM・マジカル・ナイト ~ウインター・マジック~』公開

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター(TM)』開業10周年のフィナーレを飾るキャッスル・ショー『ホグワーツ(TM)・マジカル・ナイト ~ウインター・マジック~』も公開しました。ホグワーツ(TM)城に美しい冬の魔法がかかりました。愉快なスノーマンが登場したり、雪化粧をまとい、温かな光に包まれるなど、次々と姿を変えるホグワーツ(TM)城にゲストは驚き、幻想的な魔法体験にどっぷりと浸りました。フィナーレでは、ホグワーツ(TM)城全体が強い光に輝きを放ち、ゲストの皆様の歓声と笑顔とともに、魔法界は壮大で美しい冬の奇跡が舞い降りて10年目の冬を迎えました。

◆ミニオンの新クリスマス・コスチュームを初披露!『ユニバーサル・ワンダーランド』の仲間たちや人気のシンギング・ショーでも、クリスマス限定エンターテイメントを満喫

他にも、『NO LIMIT! クリスマス』を盛り上げる、お昼のエンターテイメントも公開しました。

■『ミニオン・ジングル・ベロー―・ミート&グリート』

大人気のミニオンたちのグリーティング『ミニオン・ジングル・ベロー・ミート&グリート』では、新たなクリスマス衣装を初披露。ゲストは、ハチャメチャ衣装の愛らしいミニオンたちとのふれあいを楽しみました。

■『ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック』

パークの仲間たちと楽しく触れ合える『ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック』でも、クリスマス衣装の人気キャラクターたちと、クリスマス・ソングで歌って踊って写真を撮って、大人も子どもも心からはじける笑顔で楽しみました。

■『パワー・オブ・ポップ ~クリスマス・ホリデー・ハートビート~』

実力派パフォーマーによる生歌&ダンスが人気のシンギング・ショー『パワー・オブ・ポップ ~クリスマス・ホリデー・ハートビート~』では、新たなクリスマス衣装とともに冬のラブソング満載の限定プログラムとして、“超熱狂”な盛り上がりを見せました。

■担当者コメント

合同会社ユー・エス・ジェイ

「NO LIMIT! クリスマス」 プロジェクトマネージャー 本田 七彩(ほんだななせ)

今年の『NO LIMIT! クリスマス』は、「大切な人と“超元気”を贈りあう」をテーマに、大切な人と最高の瞬間を分かちあい、“超元気”になれるパークだけの刺激的なクリスマス・イベントをお届けします。今年で見納めの30mを超える壮大なツリー『NO LIMIT! パーティ・ツリー』をはじめ、“超熱狂”のクリスマス・ライブショー『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』、そしてエリア開業10周年のフィナーレを飾るキャッスル・ショー『ホグワーツ(TM)・マジカル・ナイト ~ウインター・マジック~』まで盛りだくさんの体験をご用意しています。今年のクリスマスは、大切な人たちとパークで“超元気”に “ぶっとんで”、いつもより “アツい”クリスマス・イベントを満喫ください。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

