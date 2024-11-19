「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.7刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 19日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2699/resize/d72793-2699-a48f946417c62f96c90c-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、昨年12月22日に文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」（実施主体：日本学術振興会）に採択されました。本事業はこれまでにない規模の大型の大学支援事業（1件あたり約5年間で55億円）であり、我が国全体の研究力の発展等を牽引する研究大学群を形成するものです。 岡山大学では、岡山大学長期ビジョン2050「地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学」の実現に向け、J-PEAKSの趣旨に共感し、これを活用するとともに、さまざまなステークホルダーらとともに研究力強化・イノベーション創出戦略を強力に推進しています。 これらの取り組みを中心とした本学の活動状況をタイムリーにお知らせする「岡山大学J-PEAKS MONTHLY DIGEST」の第7号を、2024年10月31日に発行しました。 本号では、前号に引き続きJ-PEAKSの取り組みに深く関係するトピックスについて紹介するとともに、巻頭には「エビデンスを基にした意思決定支援（IR）でビジョンの実現を目指す」と題して、本学がJ-PEAKS事業を推進するうえで重視している研究IRを紹介しています。 また巻末には、「イチオシの研究設備」としてSQUID式磁化測定装置「MPMS(R)3」の共同利用について取り上げています。 岡山大学はJ-PEAKSにおいて、単に研究開発拠点を築くだけではなく、地域の中核大学として、我が国を代表する研究大学群として矜持ある歩みを続けるため、“常識”に捉われない大学法人全体の組織・制度改革を実行しています。この改革こそが従来の「学内の一部の組織だけが汗を流す改革」や「“国立大学法人”ではなく、狭い“大学”の枠組みでしか捉えなかった改革」とは異なる点とも言えます。そのため、これらの法人全体の組織・制度改革などについても併せて掲載しており、採択大学間に共通する課題について、好事例・ノウハウ等を共有する一助となればと考え、「岡山大学J-PEAKS MONTHLY DIGEST」を刊行しています。 岡山大学のみならず、「世界に誇れる研究大学の山脈（PEAKS）」を築きあげようとする挑戦に、どうぞご期待ください。〇研究・イノベーション共創機構の松本匡史研究IR統括・URAからのコメント IR（Institutional Research）は、大学などの高等教育機関が自機関のさまざまな情報を収集・分析し、目標設定や戦略策定、評価などのさまざまな意思決定を支援する活動です。その中で、研究に関する意思決定支援は研究IRと呼ばれています。 岡山大学では、研究IRに基づいて学内リソースの重点投資とその効果検証を行っています。また、指標管理やデータの可視化等においてBI（ビジネスインテリジェンス）ツールを活用しており、これにより大学執行部が必要とする情報を効果的・効率的に提供する体制を整備しました。エビデンスに基づく意思決定と継続的な改善を着実に実施することで、J-PEAKS事業の目標達成および岡山大学長期ビジョン2050の実現に大きく貢献していきます。「岡山大学J-PEAKS MONTHLY DIGEST」を下記からぜひご覧ください。https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/jpeaks_digest.html＜掲載Topics＞１.エビデンスを基にした意思決定支援（IR）でビジョンの実現を目指す２.「途上国からの若手研究者の博士課程学位プログラム」第1期生のウグー・チゴジーさんが博士号を取得！修了証書授与式を国連貿易開発会議（UNCTAD）と共催３.「第1回総合技術部研修会 不易流行-総合技術部発足1年を迎えて-」を開催～研究ファーストの研究大学として常に時代の先端技術を担う技術者集団へ～４.横井篤文副学長がユネスコ国際高等教育研究所主催の「大学とサステナビリティ経営に関するユネスコ会合」にパネリストとして登壇５.岡山大学高等先鋭研究院先鋭研究群「植物・光エネルギー開発拠点」キックオフミーティングを開催６.那須保友学長が「2024 International Forum on Higher Education」において代表講演７.高等先鋭研究院資源植物科学研究所の馬建鋒教授が「遠山椿吉記念第9回食と環境の科学賞」を受賞８.岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OUSPRING）同窓会コミュニティ「OU-BRIDGE」発足！９.早稲田・山口・岡山の3大学合同情報交換会議を開催～国立・私立の枠を超えた技術職員の連携強化と組織運営、技術向上に向けて～１０.J-PEAKS事業で医学部保健学科の学生がデジタル田園健康特区の吉備中央町のイベントに参加-町の便利アプリの使い方をサポート-１１.非接触・非装着型のトレーニングツールの利活用から生まれるイノベーションについてアイデアを検討する「岡山リビングラボ」を開催１２.岡山大学高等先鋭研究院先鋭研究群の設置に関する規程を制定イチオシの研究設備 SQUID（超伝導量子干渉素子）による超高感度磁気測定[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2699/resize/d72793-2699-4d9044d7d95842090c78-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2699/resize/d72793-2699-588443009e061f2ea430-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2699/resize/d72793-2699-4b399e3cbab0212f5649-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2699/resize/d72793-2699-747de28a2d80b1a48eb6-5.jpg ] ＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース＞ https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf ＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）＞ https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf◆参 考・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html◆参考情報1・【岡山大学】「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」採択と今後の取組概要について https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html・【岡山大学】「岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議」を設置・始動～矜持とスピード感を持って社会変革を実現する研究大学を目指し、司令塔機能を一本化～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001788.000072793.html・【岡山大学】岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html・【岡山大学】岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html・【岡山大学】岡山大学「大学院修学支援制度」を始動 ～大学職員の高度化のひとつの手段としてナレッジワーカーとしての博士人材を育成・活用し、かつ大学法人経営や大学院改革の強化へ～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002317.000072793.html・【岡山大学】岡山大学「大学院修学支援制度（2024年後期）」認定式を挙行～大学職員の高度化を強化促進し、ナレッジワーカーとしての博士人材の育成・活用へ～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002534.000072793.html・【岡山大学】第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）をひとつの手段として大学を、社会を変えていく～文部科学省科学技術・学術政策局長らとの意見交換を実施～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002516.000072793.html・【岡山大学】液体ヘリウムの利用促進・安定供給に向けて、文部科学省科学技術・学術政策局長らと意見交換の場を開催～「ヘリウム供給拠点構想」実現に向けた具体的な制度設計について大学、研究機関、高等専門学校とも意見交換を実施～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002564.000072793.html・【岡山大学】わが国初の試みである「共生型連合体」のキックオフミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進へ～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002518.000072793.html・【岡山大学】文部科学省 広報誌「ミラメク」（note版）に岡山大学の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の取り組みが紹介されました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002694.000072793.html・【岡山大学】技術職員の見える化の強化推進として岡山大学「研究者総覧」を「研究者・技術者総覧」へ～わが国初の試みを実施～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002697.000072793.html◆参考情報2：岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.1刊行 ～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002192.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.2刊行 ～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002261.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.3刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002346.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.4刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002421.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.5刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002525.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.6刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002588.000072793.html[画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2699/resize/d72793-2699-99d0bfd267f7717bf091-6.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2699/resize/d72793-2699-ba884a17ea7885b2e2b2-7.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2699/resize/d72793-2699-0a5b584d28e6b3283c2b-8.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2699/resize/d72793-2699-a781da5c895eec3ae9ce-9.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議 （担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課） 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8442 E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13693.html＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像10: https://prtimes.jp/i/72793/2699/resize/d72793-2699-b366694bb89f5212e005-10.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください