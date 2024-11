発酵デザインラボ株式会社



2024年9月21日(土)~12月8日(日)にかけ、金沢21世紀美術館、インスタレーション会場(金沢、白山市内)を舞台に開催されている「発酵文化芸術祭 金沢―みえないものを感じる旅へ―」。

会期後半を迎え、みなさまにお楽しみいただける、ガイド付きの往復無料バス、ガイドツアーを開催することになりました。ぜひご参加ください。

<「発酵文化芸術祭 金沢―みえないものを感じる旅へ―」概要>

金沢の地で醸される、食と歴史を彩る発酵の芸術祭

金沢21世紀美術館と、食、歴史、文化、風土、暮らしを発酵という視点から紐解き日本の価値を再発見する「発酵ツーリズムプロジェクト」の両者が主催となり、「発酵」をテーマに、アートと発酵文化、そしてまち歩きが結びついた新たな「文化芸術祭」を開催します。総合プロデューサーに小倉 ヒラク、共同キュレーターにドミニク・チェンを迎え、金沢21世紀美術館と地域の醸造蔵を舞台に、目にみえない「発酵」をテーマに作品をつくりあげています。

ガイドツアーガイド付き無料バス大野エリア往復無料バス(ガイド付き)

開催日:2024年11月23日(土)、12/1 (日)、12月8日(日)

会場:ヤマト醤油味噌(ヤマト・糀パーク)、金沢21世紀美術館 プロジェクト工房



「発酵文化芸術祭 金沢」チケットご購入の方に向けて、大野エリアまでの往路・復路の無料バスをご用意いたしました。約30分ほどのバス乗車時間で、発酵文化芸術祭のアート事業ディレクターを務める山本梨央(発酵デパートメント)が芸術祭、アーティスト、作品、蔵などについてご案内する回もございます。ぜひご活用ください。



■参加条件:発酵文化芸術祭 金沢のチケットを購入済みであること。

※ご乗車の際に確認いたしますので、ご用意の上お越しください。

■参加費:無料

■定員:25名(先着順)

※出発15分前からプロジェクト工房にて整理券を配布いたします。

■開催日時

11月23日 (土) 11:00美術館出発 14:00大野出発★

12月1日 (日) 11:00美術館出発 14:00大野出発★

12月8日 (日) 11:00美術館出発 14:00大野出発★

★マークの日は、発酵デパートメント山本梨央(当芸術祭・アート事業ディレクター)がガイドを務めます。

■集合場所

<美術館>

金沢21世紀美術館プロジェクト工房 / 石川県金沢市広坂1丁目2-1

<大野エリア>

ヤマト醤油味噌第二駐車場 / 石川県金沢市大野町4丁目イ170

※バスは定刻で出発いたします。お乗り遅れのがないようご注意ください。

詳細はこちらよりご覧ください。

https://fermenarts.com/414/

鶴来エリア往復無料バス(ガイド付き)

開催日:2024年11月24日(日)、11月30日(土)

会場:金沢21世紀美術館 プロジェクト工房、『萬歳楽』本店



「発酵文化芸術祭 金沢」チケット購入の方に向けて、鶴来エリアまでの往路・復路の無料バスをご用意いたしました。約30分ほどのバス乗車時間で、発酵文化芸術祭のアート事業ディレクターを務める山本梨央(発酵デパートメント)が芸術祭、アーティスト、作品、蔵などについてご案内する回もございます。ぜひご活用ください。

往路、もしくは復路で「北陸鉄道石川線」のご乗車と合わせてご利用いただくのがおすすめです。

■参加条件:発酵文化芸術祭 金沢のチケットを購入済みであること。

※ご乗車の際に確認いたしますので、ご用意の上お越しください。

■参加費:無料

■定員:25名(先着順)

※出発15分前からプロジェクト工房にて整理券を配布いたします。

■開催日時

11月24日(日)11:00美術館出発 13:30鶴来出発

11月30日(土) 11:00美術館出発 13:30鶴来出発 ★

★マークの日は、発酵デパートメント山本梨央(当芸術祭・アート事業ディレクター)がガイドを務めます。

■集合場所

<美術館>

金沢21世紀美術館プロジェクト工房 / 石川県金沢市広坂1丁目2-1

<鶴来エリア>

Let’s鶴来店(萬歳楽周辺 予定)/ 石川県白山市鶴来下東町カ26

※バスは定刻で出発いたします。お乗り遅れがないようご注意ください。

詳細はこちらよりご覧ください。

https://fermenarts.com/420/

金沢21世紀美術館 プロジェクト工房ガイドツアー開催

開催日:2024年12月8日(日)まで

会場:金沢21世紀美術館 プロジェクト工房



会期中の週末に金沢21世紀美術館のプロジェクト工房内にて、総合プロデューサーの小倉ヒラク、もしくは発酵デパートメントスタッフから直接お話を聞ける機会もあります。ふるってご参加ください。

■開催日時

2024年11月23日(土)、24日(日)、30日(土)、12月1日(日)、7日(土)、8日(日)

■開催場所

金沢21世紀美術館プロジェクト工房 / 石川県金沢市広坂1-2-1

■参加方法

当日、お時間になりましたらプロジェクト工房にお越しください。所要時間は約30分です。

■参加費:無料

詳細はこちらよりご覧ください。

https://fermenarts.com/395/

全体概要

発酵文化芸術祭 金沢―みえないものを感じる旅へ―



日時:2024年9月21日(土)~12月8日(日)

会場:金沢21世紀美術館、インスタレーション会場(金沢、白山市内)

総合プロデューサー:小倉ヒラク

共同キュレーター:ドミニク・チェン、まちづくり事業ディレクター 山本耕平



特設ウェブサイト:https://fermenarts.com/

<総合プロデューサー ステイトメント>



金沢で醸される「発酵の芸術」

発酵は、微生物と人が手を取り生まれる食の芸術。

同時にその土地の数百年の歴史と文化の象徴、“記憶の方舟” でもあります。

本企画では金沢の文化を支える発酵をテーマに、醸造蔵とクリエイター達が手を取り、食の体験と作品鑑賞が等しくアート体験として楽しめる旅のかたちを提案します。



アート作品に出会いに醸造蔵へ

金沢21世紀美術館をチェックインの場所とし、金沢周辺の醸造蔵や発酵にゆかりのあるエリアに設置されたインスタレーション作品を巡ります。現代美術家、ミュージシャン、デザイナー、研究者、様々なバックグラウンドを持つクリエイター達が地域の醸造文化を掘り下げ、ふだん観光するだけでは触れられない100 年単位の長い時間軸、土や水や風、微生物などの自然のちからに参加者がアクセスできるように工夫を凝らします。



飲食体験がアートになる

作品鑑賞と同時に主役になるのは、美食の街 金沢を堪能する飲食体験。

インスタレーションを体験した後は、会場の蔵の発酵食品を試食試飲したり、地域の発酵にゆかりのある飲食店を訪ねたり。夜は美味しいお酒を探しに飲み歩きも楽しいかもしれません。発酵文化芸術祭に参加すると、旅の楽しみの食べることがアート体験になることでしょう。



みえないものを感じる力を、あなたに

アートと発酵が出会うことで、日本酒を醸す白山の水のように金沢に伏流していた「自分の人生を超えた時間とつながる力」、そして微生物を扱う醸造家たちが育んだ「みえないものを感じる力」を来場者に手渡していく。ぜひ金沢で「発酵する芸術」に触れてあなたの感性の扉を開いてみてください。

<関係者>

総合プロデューサー

小倉 ヒラク

総合プロデューサー 小倉 ヒラク

共同キュレーター

ドミニク・チェン

共同キュレーター ドミニク・チェン / Photo:rakutaro





インスタレーション会場 参加アーティスト

展示作品、展示概要はホームページをご覧ください。

https://fermenarts.com

三原 聡一郎

三原 聡一郎による作品 / Photo:Noriyuki Ikeda

関口涼子

関口涼子による作品 / Photo:Noriyuki Ikeda

VIDEOTAPEMUSIC

VIDEOTAPEMUSICによる作品 / Photo:Noriyuki Ikeda

遠藤薫

遠藤薫の作品 / Photo:Noriyuki Ikeda

secca

seccaによる作品 / Photo:Noriyuki Ikeda

Ferment Media Research

Ferment Media Researchによる作品 / Photo:Noriyuki Ikeda

小倉ヒラク&発酵デパートメント

小倉ヒラク&発酵デパートメントによる作品 / Photo:Noriyuki Ikeda





白山市鶴来エリア 特別展示「鶴来エクスカーション」参加アーティスト

本エリアのみNPO法人金沢アートグミの上田陽子が中心となりディレクションしました。

「小旅行/ 遊覧旅行」を意味する「excursion(エクスカーション)」。今回金沢を中心とした「発酵文化芸術祭 金沢」の一環として、NPO法人金沢アートグミの上田陽子を中心としたディレクションのもと、金沢と鶴来を繋ぐ北陸鉄道石川線の「野町駅」~「旧加賀一の宮駅」間に作品を設置、鶴来の街中でもアートを体験できる仕掛けをつくります。

協力:額三/小堀酒造店/ 武久商店/ 鶴来商工会/ 北陸鉄道/白山市/白山市観光連盟



with Rhythms

with Rhythmsによる作品 / Photo:Noriyuki Ikeda

沖田愛有美

沖田愛有美による作品 / Photo:Noriyuki Ikeda



and run実行委員会 ( 津田道子、上田陽子 and more)

and run実行委員会 ( 津田道子、上田陽子 and more)による作品

深田拓哉

深田拓哉による作品 / Photo:Noriyuki Ikeda

鶴来現代美術祭アーカイブ

鶴来現代美術祭アーカイブ / Photo:Noriyuki Ikeda

ガイドブック

発酵文化芸術祭をお楽しみいただける一冊。俳優の斎藤工さんにもご登場いただきました。チケットを購入した方にお渡しします。

ガイドブック

開催概要

イベント名:発酵文化芸術祭 金沢―みえないものを感じる旅へー

日時:2024年9月21日(土)~12月8日(日)

休場日:月曜日(一部会場は異なります)

開館日:金沢21世紀美術館プロジェクト工房10:00~18:00、各エリア会場はWEBサイトをご覧ください

アーティスト 合計12組

【インスタレーション会場 参加アーティスト 6組】

三原 聡一郎、関口涼子、VIDEOTAPEMUSIC、遠藤薫、secca、

Ferment Media Research(ドミニク・チェン、ソン・ヨンア、城一裕、三谷悠人)

【美術館会場 発酵カルチャー展示 1組】

小倉ヒラク&発酵デパートメント

【白山市鶴来エリア特別展示「鶴来エクスカーション」5組】

with Rhythms、沖田愛有美、and run実行委員会 ( 津田道子、上田陽子 and more)、深田拓哉、「鶴来現代美術祭」アーカイブ



チケット種別

一般 2,000円 / 大学生1,500 円 / 小中高生 チケット種別 800円( ガイドブック付き) / 未就学児無料



チケット購入

FUN FAN NFTサイトスタートバーン社が提供するFUN FAN NFTサイトにて、オンライン購入いただいた場合、チケットは会期中繰り返しお使いいただけます。オンライン購入後、発行されるQRコードを各会場でご提示いただくことで作品の観覧が可能になります。QRコードをご用意の上、金沢21世紀美術館プロジェクト工房にお越しいただいた際に、ガイドブック*をお渡しいたします。(おひとり様1冊まで)なお、金沢21世紀美術館プロジェクト工房でのみ、紙チケットの販売も予定しております。会場に直接お越しいただき、ご購入ください。紙チケットにおいては、ご購入日から3日間有効となります。

会場

【チェックイン&発酵文化展示】

金沢21世紀美術館 プロジェクト工房

【インスタレーション会場】

大野エリア、石引エリア、野町-弥生エリア、東山-大手町エリア、白山市鶴来エリア

料金

一般 2,000円 / 大学生1,500円 / 小中高生 800円( ガイドブック付き) / 未就学児無料

※WEBサイトをご確認ください https://fermenarts.com/





<主催>

金沢21世紀美術館[公益財団法人金沢芸術創造財団]、発酵ツーリズム金沢実行委員会



<助成>

一般財団法人地域創造



<協力>

今川酢造、大手町洋館、額三、小堀酒造店、紺市醤油、四十萬谷本舗、高木糀商店、武久商店、

鶴来商工会、直源醤油、中初商店、白山市、白山市観光連盟、福光屋、北陸鉄道、ヤマト醤油味噌(50音順)



<後援>

北國新聞社、MRO北陸放送、テレビ金沢、石川テレビ放送、HAB北陸放送、エフエム石川