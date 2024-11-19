11/23(土・祝)開催「STARDUST THE PARTY 2024」2公演のニコニコ独占生中継が決定！
株式会社ドワンゴ
2024年11月23日(土・祝)に横浜BUNTAIで行われる、
「STARDUST THE PARTY 2024」
1部 ～沼れ！スタダソング：スタパ的MBTI診断～
2部 ～THIS IS #スタパ：学年別歌合戦！～の2公演をニコニコで独占生中継！
【番組詳細】
■STARDUST THE PARTY 2024 1部 ～沼れ！スタダソング：スタパ的MBTI診断～独占生中継
放送日時：2024年11月23日(土・祝) 13:00～
視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv346287037
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■STARDUST THE PARTY 2024 2部 ～THIS IS #スタパ：学年別歌合戦！～独占生中継
放送日時：2024年11月23日(土・祝) 18:00 ～
視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv346287038
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