Hellohas Robotics※とテルウェル西日本が清掃ロボットの販売代理店契約を締結しロボットの最適導入及び運用における清掃コンサルサービスを提供
Hellohas Robotics inc.
Hellohas Robotics Inc.（東京都千代田区内神田／代表取締役：山谷 健、以下「ハロハス」）と、テルウェル西日本株式会社（大阪府大阪市中央区／代表取締役：山田 邦裕、以下「テルウェル西日本」）は、人材不足が深刻化する清掃業界の清掃ロボット導入に向けて、DX化を進め、効率的で高品質な清掃サービスを提供していきます。
1.ハロハスの役割
ECOVACS社※が、業務用清掃ロボットを日本で販売開始することに伴い、ハロハスが国内総代理店として販売
※ロボット掃除機累計世界販売台数No.1
※ECOVACSの販売データ統計は、NPD、Stackdine、 Nintなどの専門市場調査機関からのデータを利用しています。
統計の対象地域には、日本、中国、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア北欧、オランダ、ベルギー、ポーランド、ロシアなどが含まれており調査期間は1998年から2024年5月まで
2.テルウェル西日本の役割
半世紀以上にわたり清掃事業で培った清掃スキルに加え、清掃ロボット1,000台以上運用してきたノウハウを具備し、従来から展開している清掃コンサルサービスのロボットラインナップにECOVACS社業務用清掃ロボットを追加し提供
本件に関するお問合せ先
・Hellohas Robotics Inc.（ハロハスロボティクス株式会社 山谷）
E-mail：info@hellohas.co.jp TEL：050-5479-8355
・テルウェル西日本株式会社 総合ビルマネジメント部（栗田）
E-mail：robomen-ml@telwel-west.co.jp TEL：06-6944-7159