男性の“性”に対するヘルスリテラシー向上を目的にメンテックブランドHOMTECH［オムテック］　正しい性知識を啓発する「メンテックプロジェクト」をスタート

アンファー株式会社

アンファー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:吉田南音 以下「アンファー」)のメンテックブランドHOMTECH[オムテック]は、11月19日(火)国際男性デーより、男性の性にまつわるヘルスリテラシーの向上を目指し「メンテックプロジェクト」をスタートいたします。

■「オムテックプロジェクト」発足背景

2024年現在、日本の出生数は過去最低を更新した昨年からさらに減少し、70万人を下回ることが予想されており、今後ますます少子化が進行していくと言われています。少子化進行の中で女性特有の健康問題を解決する「フェムテック」市場が2020年と比較し2023年は125%と伸長しており(矢野経済研究所調べ)、政府も女性活躍の推進や子育て支援の観点から、妊娠や出産などに伴う疾患について医療の提供や研究を行う国立成育医療研究センターに「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせるとしているなど国として女性を中心に少子化に対する意識の高まりが見られます。男性特有の健康問題を解決する「メンテック(メイルテック)」市場も注目され始めており日本の少子化を改善していくためには女性だけでなく男性の“性”に対する意識向上が求められています。

HOMTECH[オムテック]は男性の性に対して医学的知見に基づくプロダクトやサービスを提供するメンテックブランドです。この度、男性の性に対するヘルスリテラシーの更なる向上を目指す「メンテックプロジェクト」をスタートいたします。今回は性にまつわる知見をもつインフルエンサーを起用し、若年性EDについての情報とケア方法を発信いたします。

このプロジェクトを通して多くの男性が“性”をより身近なものとして認識いただき、男女でともに少子化と向き合っていく未来を創っていきたいと考えております。

■プロジェクト概要

【プロジェクト内容】

・メンテックに関する定期的な調査および、情報発信。

・メンテック領域に興味のある企業様との啓発施策の実施。

【投稿内容】

社会課題である若年性EDの増加、EDと相関の可能性があるプレゼンティズム(心身の不調を抱えながら業務を行っている状態)の影響について、どのようなケアで解決していくかを発信していく。

【投稿日】

2024年11月下旬より順次公開

【投稿アカウント】

・【公式】しみけんチャンネル

登録者数:70.6万人(2024年11月時点)

・瀧本いち華の性知識アカデミー

登録者数:27.3万人(2024年11月時点)

・日本一わかりやすい性教育のしょご先生

登録者数:18.8万人(2024年11月時点)

・さっchannel

登録者数:57.1万人(2024年11月時点)

・【筋トレの勉強】-セイオンマン-

Instagramフォロワー数:11.5万人(2024年11月時点)

■紹介商品ラインナップ

RISING-UP SUPPLEMENT

感じる脈動、テストサージでストロングチャージ

【食品 〈栄養機能食品 亜鉛〉】

商品名:オムテック ライジングアップ サプリメント

内容量:100錠(約20日分)

価格:2,639円 (税抜)、2,850円 (税込)

【商品特長】

1.日本初採用※2!テストサージ500mg配合

2.男性に嬉しい亜鉛を10mg配合した栄養機能食品

3.男性活力をサポートするライジングアップ成分※3配合

4.男性活力に肝心なオルニチン・SACニンニクを配合。仕事もプライベートも忙しいあなたの毎日をサポートします。

※2 オクトロール社取り扱い原料として日本初採用

※3 シトルリン、アルギニン、マカ(BG、水、レピジウムメイエニ根エキス)、トンカットアリ(エウリコマロンギホリア根エキス、バチルス/ダイズ発酵エキス)

●テストサージとは?

「フェヌグリーク」という植物の種子の抽出物。フェヌグリークとは西アジアや東南ヨーロッパを原産とするマメ科の一年草植物。インドでは、カレーのスパイスとして用いられる他、古来より滋養効果があるとされ、親しまれていました。

●テストサージの特徴

テストサージはフェヌグリーク種子から抽出された成分であり、「テストステロンを作り出す・血流向上・精子形成」の作用機序を含んでいます。原料メーカーである「オクトロール社」が実施した、20代男性30人を対象とした試験によると、テストサージを8週間摂取した人は摂取していない人に比べ、総テストステロン値が146%増加しました。さらに、体脂肪率が224%低下したという結果も出ており、海外ではアスリート用のサプリメントとして認知されています。

引用:Wilborn C, Taylor L, Poole C, Foster C, Willoughby D, Kreider R. Effects of a purported aromatase and 5α-reductase inhibitor on hormone profiles in college-age men. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2010 Dec;20(6):457-65.doi:10.1123/ijsnem.20.6.457.PMID:21116018.

RISING-UP LOTION

快感×鍛錬!脈動感じる密着温感ローション

【雑貨】

商品名:オムテック ライジングアップ ローション

内容量:100mL

価格:3,500円 (税抜)、3,850円 (税込)

【商品特長】

1.使用時に溶け込みやすい※4ビタミンEカプセル配合

2.男性活力をサポートするライジングアップ成分配合

3.潤滑性と温感を兼ね備え、扱いやすさを追求した新発想ゲル

4.トレーニング後の肌を考え、保湿成分を配合

※4 製剤へ

RISING-UP CUP

超柔らか素材採用!キモチ良く、ハードに鍛える

【雑貨】

商品名:オムテック ライジングアップ カップ

本体質量:240g

価格:2,682円 (税抜)、2,950円 (税込)

【商品特長】

1.自由自在に変形する超柔らか素材使用

2.「快感」と「硬さ」への刺激をサポートする内部構造

3.べたつき・ニオイを軽減。国産高品質エラストマー使用

4.洗浄後、衛生面を考慮した独自設計の専用BOXで保管ができる

RISING-UP WASH

炭酸泡※5で血行促進※6!男を磨くデリケートゾーンウォッシュ

【化粧品】

商品名:オムテック ライジングアップ ウォッシュ

内容量:100g

価格:1,773円 (税抜)、1,950円 (税込)

【商品特長】

1.炭酸泡※5で優しくマッサージしながら、すっきり洗浄

2.男性活力をサポートするライジングアップ成分※3配合※7

3.肌を整える成分14種のアミノ酸配合

4.炭※8やクレイ※9が、気になるニオイの元※10を除去

※5 炭酸ガス(噴射剤)

※6 マッサージ効果による

※7 肌にハリを与え、健やかに保つことで、肌のコンディションを高めること(整肌成分として):シトルリン、アルギニン、マカ(BG、水、レピジウムメイエニ根エキス)、トンカットアリ(エウリコマロンギホリア根エキス、バチルス/ダイズ発酵エキス)

※8 汚れ吸着成分

※9 カオリン(汚れ吸着成分)

※10 汗や汚れ

■販路

「RISING-UP SUPPLEMENT」、「RISING-UP WASH」:公式サイト(アンファーストア)、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング

「RISING-UP LOTION」「RISING-UP CUP」:Amazon

■HOMTECHとは

男性の性にまつわるヘルスリテラシー向上を目指し、医学的知見に基づくプロダクトやサービスを提供するメンテックブランドです。男性妊活・男性活力に着目した商品展開のもと、男性の健康課題を包括的に解決するブランドを目指しています。

ブランドHP:https://homtech.angfa-store.jp/