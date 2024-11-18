セガ音ゲー公式全国大会『KING of Performai The 6th』現地観戦チケット オフィシャル先行開始！
セガグループの株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ）は、アーケード音楽ゲーム『オンゲキ』『CHUNITHM』『maimai でらっくす』の公式全国大会『KING of Performai The 6th』全国決勝大会を2025年2月24日（月祝）に渋谷ヒカリエホールAにて開催いたします。
全国決勝大会を現地で観戦できる入場チケットの詳細情報を公開いたしました。チケットのオフィシャル先行は2024年12月16日（月）まで受付中。チケットには大会オリジナルデザインのAimeカードや、会場での応援に使えるスティックバルーン、ゲーム内でアイテムを入手できるシリアルコードなどの豪華特典が付いてきます。熱い試合の模様を現地で観戦できるこの機会に、皆様のご来場をお待ちしております。
▼『KING of Performai The 6th』チケット詳細はこちら！
https://maimai.sega.jp/kop6th/ticket
『KING of Performai The 6th』現地観戦チケット情報
特典付きS席チケット
価格：7,000円（税込）
特典付きA席チケット
価格：5,000円（税込）
【チケット特典】
１.KOP6thオリジナルAimeカード
２.KOP6th応援スティックバルーン2本セット
３.オンゲキ・CHUNITHM・maimai でらっくす3タイトルで称号「KOP6th現地勢」が入手できるシリアルコード
４.CHUNITHMでアバターコスチューム「KING of Performai The 6th (レプリカTシャツ)」が入手できるシリアルコード
【チケット販売スケジュール】
■オフィシャル先行（抽選）
11月16日（土）～12月16日（月）23:59
お申込みはこちら：https://eplus.jp/kop6th/
■一般発売（先着）
2025年1月10日（金）10:00～
【会場イメージ】
※レイアウトはイメージです。実際の配置と異なる場合がございます。
【関連リンク】
〇『KING of Performai The 6th』特設サイト：https://maimai.sega.jp/kop6th/
〇『KING of Performai The 6th』公式X（旧Twitter）：https://x.com/kop_sega
〇『オンゲキ』公式サイト：https://ongeki.sega.jp/
〇『オンゲキ』公式X（旧Twitter）：https://x.com/ongeki_official
〇『CHUNITHM』公式サイト：https://chunithm.sega.jp/
〇『CHUNITHM』公式X（旧Twitter）：https://x.com/chunithm
〇『maimai でらっくす』公式サイト：https://maimai.sega.jp/
〇『maimai でらっくす』公式X（旧Twitter）：https://x.com/maimai_official
〇『maimai DX International ver.』Official Website：https://maimai.sega.com/
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〇『CHUNITHM International ver.』Official Website：https://chunithm.sega.com/
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