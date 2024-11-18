【会員数No.1】ネイティブキャンプ　最新ニュースで実践的な英語力が身につく！人気教材「デイリーニュース」累計600万レッスン突破

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、この度、最新ニュースを通じて実践的な英語力を身につけられる一番人気のオリジナル教材「デイリーニュース」が累計600万レッスンを達成したことをお知らせいたします。

https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

ネイティブキャンプはネイティブスピーカーとのレッスンを回数無制限・予約不要で受講できる唯一のオンライン英会話サービスです。すでに270万人以上のユーザーに利用いただいており、オンライン英会話サービスに関する調査では、<ユーザー数> <講師数> <教材数> <価格> などの合計7項目でNo.1(*)を獲得しています。

ネイティブキャンプでは、キッズ英会話、初心者向け、ビジネス英会話、TOEIC(R)やIELTSなどの資格対策まで幅広く対応し、20,000種類以上の教材を取り揃えています。さらに、最先端のAI技術を活用した発音教材や、「バーチャル海外旅行」「NCクエスト」など無料で利用できる自習コンテンツも充実しています。

その中でも特に人気の教材「デイリーニュース」は、経済・テクノロジー・エンターテイメント・健康・スポーツといった多彩なジャンルの記事を毎日更新しており、会員の皆さまに広くご利用いただいています。このたび、デイリーニュースのレッスン数が累計600万回を突破いたしました。

◼︎人気の記事紹介

・Thinking of a Trip Is Good for You

旅行を考えることは健康に良い

記事URL：https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/27415(https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/27415)

・Which Day Off Will Recharge You? Find Out What Most Workers Prefer!

どの休日があなたをリフレッシュさせる？ 多くの働く人が選ぶ曜日とは！

記事URL：https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/27341(https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/27341)

・Is Green Tea Good For Weight Loss?

緑茶は減量に良いのか？

記事URL：https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/27264(https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/27264)

◼︎5,000円分のAmazonギフト券プレゼント！

無料トライアル終了後、プレミアムプランに移行された方へAmazonギフト券5,000円分をプレゼントいたします。さらに、レッスンの予約で使用できる1,000円分のコインもプレゼント！

期間限定のお得なこの機会にぜひ、ネイティブキャンプで英語学習を始めましょう。

詳細：https://nativecamp.net/campaign/amazongift(https://nativecamp.net/campaign/amazongift)

ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講でき、270万人以上のユーザーに利用されています。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界130ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC+ ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな12,000名以上の講師と20,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数3,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids(https://nativecamp.net/kids)

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界130ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business(https://nativecamp.net/business)

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate(https://nativecamp.net/corporate)

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school(https://nativecamp.net/school)

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global(https://nativecamp.net/going-global)

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

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調査概要：日本のオンライン英会話サービスに関する調査

調査日：2024/3/6

調査対象：「オンライン英会話」でのGoogle検索 検索上位10社（日本企業）

調査方法：デスクリサーチ

調査会社：株式会社セイシン総研

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。 世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media