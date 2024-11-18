「ホテルプラザ神戸」最上階フレンチレストラン スマイリーネプチューン＆鉄板焼 潮路のクリスマスディナー
信和グループ・信和ホテルズ株式会社（本社：神戸市東灘区、代表取締役：前田 裕幸）が運営する「ホテルプラザ神戸」は、最上階フレンチレストラン「スマイリーネプチューン」と「鉄板焼 潮路」のクリスマス限定メニューのご予約を開始いたしました。
- フレンチレストラン「スマイリーネプチューン」
港町、神戸のハーバービューを満喫できるホテル最上階のメインダイニングです。眺望と共に記憶に残るフレンチをご堪能ください。幸せなひと時をご提供いたします。
フォアグラ、伊勢海老、黒毛和牛サーロインなどクリスマス特別コース。
クリスマス期間限定の地産地消にこだわったハイグレードなスペシャルコースで聖なる一夜のディナータイムをお楽しみくださいませ。
【Noel Aコース】お一人様 25,500円（税込）
・オードブルI
レッドキャビア・ノルウェーサーモン・ホタテ貝タルタル
・オードブルII
フォアグラと林檎のキャラメリゼ
・スープ
フランス産マロンのブルーテと七面鳥のフラン
・海老料理
伊勢海老のロティ キャビアクリーム
・お口休め
自家栽培ミントのソルベ
・メイン料理
黒毛和牛サーロイン トリュフソース コニャックの香り
・デザート
ホテルパティシエ特製 X’masデザート
・パン
・コーヒー or 紅茶
【Noel Bコース】お一人様 16,500円（税込）
・オードブルI
レッドキャビア・ノルウェーサーモン・ホタテ貝タルタル
・オードブルII
フォアグラと林檎のキャラメリゼ
・スープ
フランス産マロンのブルーテと七面鳥のフラン
・魚料理
瀬戸内産平目、雲丹とノイリー風味
・お口直し
自家栽培ミントのソルベ
・メイン料理
国産牛フィレ肉のポワレ ソースヴァンルージュ
・デザート
ホテルパティシエ特製 X’masデザート
・パン
・コーヒー or 紅茶
【ランチコース】お一人様 10,700円～（税込）
・アミューズ 1
・アミューズ 2
・オードブル
・魚料理
・お口休め
・メイン料理
・デザート
・食後のお飲み物
・コーヒー or 紅茶 or ハーブティー
・小菓子
- 和風 鉄板焼「潮路」
活け伊勢海老や神戸牛フィレ肉など高級食材を堪能できるクリスマス限定の豪華コース。1年に1度のクリスマスは神戸の夜景を望むカウンター席で料理人のパフォーマンスとともに贅沢なディナーを。
【聖夜Aコース】お一人様 31,500円（税込）
・前菜
オードブル盛り合わせ
・魚料理
ブラッドオレンジ風味のアクアパッツァ
・海老料理
活け伊勢海老半身の鉄板焼
・サラダ
季節のサラダメランジェ
・メイン料理
神戸牛フィレ肉の鉄板焼 旬の焼き野菜添え
・御飯 or パン
・お味噌汁 ・香の物
・パティシエ特製クリスマスデザート
・コーヒー or 紅茶
【聖夜 Bコース】お一人様 21,500円（税込）
・前菜
オードブル盛り合わせ
・魚料理
ブラッドオレンジ風味のアクアパッツァ
海老料理
・オマール海老テール ラタトゥイユソース
メイン料理
・黒毛和牛ロース肉の鉄板焼 焼き野菜盛り合わせ
・御飯 or パン
・お味噌汁 ・香の物
・パティシエ特製クリスマスデザート
・コーヒー or 紅茶
【ランチコース】お一人様 9,700円（税込）
・先付け
・スープ
・前菜
・肉料理
・御飯
・汁物
・香の物
・パティシエ特製 クリスマスデザート
・コーヒー or 紅茶
〈 クリスマスメニュー 概要 〉
ご提供期間：12/14（土）～ 15日（日）・12/21（土）～ 25（水）
営業時間：ランチ 11:30～14:30（LO.13：30）
ディナー 17:30～21:00（LO 20：00）
ご予約：レストラン スマイリーネプチューン 050‐3134‐5409
和風 鉄板焼 潮路 050‐3177‐5409
（受付時間 10：00～21：00）
https://www.hotelplazakobe.co.jp/restaurant/
※写真はイメージです。
※気候や食材の仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合がございます。
※料金は、サービス料・消費税を含みます。
※提供期間や営業時間は予告なく変更させて頂く場合がございます。
〈 ホテルプラザ神戸 概要 〉
施設名：ホテルプラザ神戸
所在地：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号（六甲アイランド内）
地上19階 地下2階
地下1・2階：駐車場
3階 : フロント、ケーキショップ「KARIN」
11階 : バンケットルーム、チャペル
12階～17階：客室
18階 : レストラン、バンケットルーム
客室 : 139室
ホームページURL：https://www.hotelplazakobe.co.jp
お客様のご予約・お問い合わせ先：050-3134-5409（レストラン直通)
本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（広報）