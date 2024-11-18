【11/20(水)開催】熟練シェフのレシピを再現！最新AI調理ロボットなどフードテック技術が多数！＜第5回フードテック ジャパン＞

RX Japan 株式会社RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2024年11月20日（水）～22日（金）の3日間、幕張メッセにて「第5回 フードテック ジャパン」を開催します。

11月20日(水)から3日間、幕張メッセにて、「第5回 フードテック ジャパン」を開催いたします。 本展では、製造機械：DXソリューションなど食品工場の自動化・省人化を実現する最新技術が400社出展します。 是非、取材へお越しください。

■ご来場の方はこちら（無料来場登録）>>

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■ご取材はこちら（事前取材申込）>>

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AI・自動調理ロボットやAI外観検査、次世代水耕栽培など、最新技術が多数出展

惣菜・弁当工場の人手不足解消！盛り付けロボット

実現が難しかった粘度の高い惣菜盛り付けを自動化。惣菜・弁当工場の人手不足を解消。ボットの手にあたる部分には独自に開発した食品用グリッパを用いていて、様々な食材を正確な量を掴むことが可能に！

盛り付けロボット「M-Robo」／TechMagic （株）

AI駆動のスマート調理ロボット

AI駆動の商業用スマート調理ロボット。独自の特許技術を搭載しており、アジア料理からイタリア風パスタまで様々な調理が可能！

Next Robot「Robby」／NEXT ROBOT INC

不作の野菜を実現！次世代型オーガニック水耕栽培

「どこでも」「だれでも」「高品質な」栽培を可能にした「オーガニック縦型水耕栽培システム」。従来の横型の水耕栽培システムでは難しかった「少量多品種の同時育成」が可能。

次世代型オーガニック水耕栽培／合同会社ばとん

毎日出勤！昼夜問わず働くベーカリーアシスタント

毎日出勤！休憩なし！昼夜を問わずに働くベーカリーアシスタント。省人化・作業軽減を実現！

Baker-Bot／Unifiller Japan 株式会社

■出展製品はこちら >>

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大手食品メーカーのDX導入事例が分かる！セミナー90講演を開催

11月20日（水）｜10:00 ～11:00

●未来型食品工場コンソーシアムが目指す、持続可能な食インフラの構築 ＜パネルディスカッション＞

キユーピー（株） 取締役 常務執行役員 SCM担当 渡邊 龍太（株）永谷園 取締役 生産本部長 相澤 直史カゴメ（株） 取締役執行役員 生産調達本部長 葉色 義久（株）日清製粉グループ本社 取締役常務執行役員 技術本部長 高橋 誠一郎（株）ニチレイフーズ 生産統括部 執行役員 生産統括部生産戦略部長 本多 政彦TechMagic（株） 代表取締役社長 白木 裕士

11月21日（木）｜14:00 ～15:00

●日清製粉グループのスマート工場実現に向けた取組事例

（株）日清製粉グループ本社

技術本部技術部 部長

久積 淳一郎

11月22日（金）｜14:00 ～15:00

●キッコーマンフードテックのスマート化新工場の紹介

キッコーマンフードテック（株）

設備企画部 設備企画部長

黒田 征道

■セミナープログラムはこちら >>

https://biz.q-pass.jp/f/9683/drftriw2024_seminar(https://biz.q-pass.jp/f/9683/drftriw2024_seminar/seminar_register?fid=f2OD1DUWyJoyYHat&tag=11666%2C11667&utm_campaign=pr1118&utm_medium=direct&utm_source=prtimes)

取材のご案内

【ご注意】

本展へのご取材での来場には、今回から【事前登録が必須】となりました。

ご取材でのご来場をご希望の場合は、下記フォームよりご登録の上、来場者バッジをダウンロード・印刷いただきご持参ください。

また、会場内の撮影をご希望の方は、ご入場前にプレスカウンターへお立ち寄りください。

撮影に必要な報道腕章をお渡しさせていただきます。※ 報道腕章をお持ちでない方は撮影できません。

腕章のお渡しと引き換えにお名刺を1枚頂戴しますので、ご用意をお願いします。

■ご取材はこちら（事前取材申込）>>

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開催概要

第5回 フードテック ジャパン -食品工場の自動化・DX展-

https://www.foodtechjapan.jp/ftw/ja-jp/about/ftech.html(https://www.foodtechjapan.jp/ftw/ja-jp/about/ftech.html?utm_campaign=pr1118&utm_medium=direct&utm_source=prtimes)

会 期：2024年11月20日(水)～22日(金)

会 場：幕張メッセ

主 催：RX Japan(株)

※敬称略。

※掲載数字は同時開催展を含む最終見込みであり、開催時に増減する可能性がございます。

※講師一部紹介（2024年11月18日 現在）