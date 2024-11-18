スペシャで、フジロックのスペシャルレポート番組をオンエア！

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株式会社スペースシャワーネットワーク


7月26日(金) ～28日(日)に新潟・苗場スキー場にて開催された日本最大級の野外ロックフェス「FUJI ROCK FESTIVAL’24」。


苗場開催25回目を迎えたフジロック、3日間の模様を、ライブダイジェストや独自のアーティストインタビューと共に、独自の切り口でお届け。


お楽しみに！



【番組情報】


FUJI ROCK FESTIVAL’24 SPECIAL REPORT


放送日時：11/21(木)22:00～23:30



コメント出演アーティスト：


7月26日(金)出演者


indigo la End


上原ひろみ


クリス・ペプラー


Summer Eye


THE SPELLBOUND


スマイリー原島


チャラン・ポ・ランタン


TEDDY SWIMS


電気グルーヴ


NOTD


FRIKO


マカロニえんぴつ


Lucky Killimanjaro



7月27日(土)出演者


EYEDRESS


折坂悠太


GIRL IN RED


KID FRESINO


くるり


佐藤拓也（androp）


10-FEET


東京スカパラダイスオーケストラ


Hedigan's


MAN WITH A MISSION


THE LAST DINNER PARTY


ROY(THE BAWDIES)



7月28日(日)出演者


KIM GORDON


クリープハイプ


GLIM SPANKY


THE JESUS AND MARY CHAIN


toe


HEY-SMITH


森 大翔


RIDE


RUFUS WAINWRIGHT


RAYE



ナビゲーター：藤田琢己



【番組HP】


https://tv.spaceshower.jp/p/00088639/