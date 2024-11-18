スペシャで、フジロックのスペシャルレポート番組をオンエア！
株式会社スペースシャワーネットワーク
7月26日(金) ～28日(日)に新潟・苗場スキー場にて開催された日本最大級の野外ロックフェス「FUJI ROCK FESTIVAL’24」。
苗場開催25回目を迎えたフジロック、3日間の模様を、ライブダイジェストや独自のアーティストインタビューと共に、独自の切り口でお届け。
お楽しみに！
【番組情報】
FUJI ROCK FESTIVAL’24 SPECIAL REPORT
放送日時：11/21(木)22:00～23:30
コメント出演アーティスト：
7月26日(金)出演者
indigo la End
上原ひろみ
クリス・ペプラー
Summer Eye
THE SPELLBOUND
スマイリー原島
チャラン・ポ・ランタン
TEDDY SWIMS
電気グルーヴ
NOTD
FRIKO
マカロニえんぴつ
Lucky Killimanjaro
7月27日(土)出演者
EYEDRESS
折坂悠太
GIRL IN RED
KID FRESINO
くるり
佐藤拓也（androp）
10-FEET
東京スカパラダイスオーケストラ
Hedigan's
MAN WITH A MISSION
THE LAST DINNER PARTY
ROY(THE BAWDIES)
7月28日(日)出演者
KIM GORDON
クリープハイプ
GLIM SPANKY
THE JESUS AND MARY CHAIN
toe
HEY-SMITH
森 大翔
RIDE
RUFUS WAINWRIGHT
RAYE
ナビゲーター：藤田琢己
【番組HP】
https://tv.spaceshower.jp/p/00088639/