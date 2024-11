ゴジラ生誕70周年企画アートプロジェクト<GODZILLA THE ART> NANZUKAキュレーションによる「GODZILLA THE ART by PARCO vol.4」開催間近!

株式会社パルコ[画像1: https://prtimes.jp/i/3639/3154/resize/d3639-3154-7a38bd67d6e94af2ed8b-0.jpg ]株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、11月29日(金)から12月16日(月)の18日間、 PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO4F)にて、ゴジラ生誕70周年を記念したアートプロジェクト<GODZILLA THE ART>の第4弾として「GODZILLA THE ART by PARCO vol.4」を開催いたします。本展のキュレーションは、株式会社NANZUKAが担当します。1954年に第1作目となる『ゴジラ』の公開以降、国内30作品、アニメーション3作品、ハリウッド版5作品を含めた、計38作品のゴジラシリーズを制作し公開してきたゴジラ。Roby Dwi Antono、佃弘樹、大平龍一、James Jarvis、浅野忠信など含めた世界各国のアーティスト15名のアーティストたちが、それぞれのゴジラへの想いと独自の視点を反映させ、ゴジラをモチーフにした個性豊かなアート作品を生み出しています。本展覧会のキービジュアルは中村哲也が担当しています。その他実際のゴジラ映画撮影で使用された(『ゴジラ FINAL WARS』)も特別公開いたします。GODZILLA THE ART開催記念の特別なゴジラフィギュア、展覧会オリジナルグッズも販売予定です。展覧会概要●タイトル:GODZILLA THE ART by PARCO vol.4 curated by NANZUKA●会期:2024/11/29(金)~12/16(月)●会場:PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO 4F/東京都渋谷区宇田川町15-1) ●営業時間:11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで ※最終日は18:00閉場●入場料:1,000円(税込)※未就学児無料11/29(金)~12/1(日)の3日間は事前予約制となります。※11/22(金)AM10時 入場予約チケット販売開始▶入場予約チケット購入ページ:https://t.livepocket.jp/t/1g5sp●参加アーティスト:中村哲也 / 佃弘樹 / 大平龍一 / James Jarvis / HAROSHI / Oliver Payne / Jean Jullien / Roby Dwi Antono / Stickymonger / TOKI / Pex Pitakpong / Julio Anaya Cabanding / 安部貢太郎 / 村松佳樹 / 浅野忠信●主催:株式会社パルコ ●キュレーター:株式会社NANZUKA●協力:東宝 / 朝日新聞社 ●ロゴデザイン:北川一成(GRAPH) ●展覧会WEB: https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1607GODZILLA THE ART●公式HP:https://godzillatheart.com●公式X:https://twitter.com/godzillatheart ●公式Instagram:https://www.instagram.com/godzillatheart現代の表現者が映画という枠を超え自身の解釈するゴジラを表現していくアートプロジェクト