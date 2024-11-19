12/1(日)開催「第3回空手道 Karatedo Mt.Fuji Junior Championship in Gotemba」

静岡県御殿場市第3回空手道 Karatedo Mt.Fuji Junior Championship in Gotemba

御殿場西高等学校を中心に日本代表選手を擁する空手強豪校に加え、昨年から引き続き、全国インターハイ上位者及び静岡県インターハイ団体組手上位校の選手が出場します。

また、今大会から新たに公益財団法人全日本空手道連盟推薦選手として「全日本ジュニア強化選手」の出場も決定しております。

世界を目指す高校生たちが御殿場の地で熱戦を繰り広げます！！

名称

第3回空手道 Karatedo Mt.Fuji Junior Championship in Gotemba

開催日時

令和6年12月1日（日）9:00～17:00（8:00開場）

会場

御殿場市体育館アリーナ（御殿場市茱萸沢670-1）

※終日入場無料

コンセプト- 世界での活躍を目指す高校生のステップアップとなる大会- 空手や武道の魅力を「空手発祥国日本」の高校生を通じ国内外に発信する大会- 東京オリンピック競技大会全競技唯一の地方自治体が新設するレガシー大会として、空手競技の普及に寄与し、オリンピックでの空手競技採用に向けた機運醸成を兼ねる大会実施種目

男子個人組手：-61kg級、-68kg級、+68kg級

女子個人組手：-53kg級、-59kg級、+59kg級

競技ルール等

世界ジュニア空手道選手権大会のルールを準用し、予選は2020年東京オリンピック競技大会で採用された、ラウンドロビン制を採用。世界大会に出ても物怖じしない選手を輩出する。

出場校・出場選手

御殿場西高等学校、日本航空高等学校、福井工業大学附属福井高等学校、全日本空手道連盟推薦選手（全日本ジュニア強化選手1名）、全国高等学校体育連盟空手道専門部推薦選手（全国インターハイ上位者男女1名ずつ）、静岡県高等学校体育連盟空手道専門部推薦選手（県インターハイ団体組手上位4校から男女1名ずつ）

その他- 御殿場市内空手キッズによる演武！開会式前及び決勝戦前に市内の空手キッズ約80名による演武を披露します。市内に多くの道場が所在する「空手のまち 御殿場」ならではの取組にご注目ください。- 御殿場市内空手キッズによるエスコートキッズ！男女各階級決勝戦にて、市内空手キッズによるエスコートキッズを行います。- キッチンカーブース出店！御殿場市内及び静岡県内で人気のキッチンカーが同会場内で複数店舗出店します。市名産の「みくりやそば」をはじめ、焼き芋やクレープ、肉厚ハンバーガー等お食事も併せてお楽しみいただけます！ライブ配信

当日の大会の様子は、解説に小島 万記氏（2002年全日本選手権女子個人組手優勝、御殿場西高等学校出身）と佐合 尚人氏（2020年東京オリンピック競技大会空手競技男子組手-67kg級７位入賞、御殿場西高等学校出身）を迎えて、YouTube を通じてライブ配信を予定。

大会の詳細情報

スポーツタウン御殿場webサイト（https://spotogotemba.com/kmfc2024/）をご覧ください。

主催：スポーツタウン御殿場推進協議会（事務局：御殿場市役所産業スポーツ部スポーツ交流課）

共催：御殿場市

競技主管：御殿場市空手道連盟

大会審判監修：南澤 徹氏（世界空手連盟国際審判員、全日本空手道連盟専務理事）

協賛：株式会社蒼設計、株式会社ケイティディ

後援：世界空手道連盟（WKF）、公益財団法人 全日本空手道連盟（JKF）、全国高等学校体育連盟空手道専門部、静岡県空手道連盟、静岡県

問い合わせ

御殿場市役所 産業スポーツ部 スポーツ交流課 スポーツツーリズムスタッフ

電話：0550-82-7830

FAX：0550-82-4230

メールアドレス：olypara@city.gotemba.lg.jp