【半額】〈12/5(木)まで延長〉寿司×47都道府県の日本酒が飲み放題！十四代/新政/獺祭/而今/田酒も半額！お通し食べ放題＆しじみ汁飲み放題！富士喜商店渋谷店
★好評につき12/5(木)まで延長決定！★
47都道府県の日本酒がすべて勢揃い富士喜商店で新作メニューの
手巻き寿司5種盛合せを半額で提供致します！
［通常価格］税込1,584円→【半額】税込792円
何皿注文してもOK！
5種盛:真鯛、本まぐろ、カツオ、ホタルイカ、ネギトロ
※仕入れ状況により内容が変更する場合がございます
期間:2024年11月8日(金)～12月5日(木)まで延長決定！
注意事項:(1)富士喜商店渋谷店限定
(2)飲み放題プラン利用(※半額商品とは別に料理2品オーダー/1名)
(3)他割引クーポン等の併用不可
(4)無料アプリ会員登録必須
★まもなくもつ鍋開始予定(もつ鍋は富士喜商店全店舗)★
さ・ら・に
「十四代」「而今」「田酒」「新政」「獺祭」が50％オフ！
・飲み放題時間中で無料アプリ会員のお客様は上記のような銘柄が50％オフ
※店舗により銘柄が異なります
※銘柄は都度変更致しますので詳しくは富士喜商店アプリの【隠し酒】からご確認お願い致します
［アプリURL］※ご来店時の登録でもOKです
《iPhone》
https://apps.apple.com/jp/app/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%96%9C%E5%95%86%E5%BA%97/id6461724632 (https://apps.apple.com/jp/app/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%96%9C%E5%95%86%E5%BA%97/id6461724632)
《Android》
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.fujikishoten&hl=ja (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.fujikishoten&hl=ja)
【店舗詳細】
店名：富士喜商店渋谷店
電話:03-6416-9952
住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201
営業時間：月～金16:00～※金曜は2:00まで、土・日・祝13:30～
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)
https://g.co/kgs/g8s6Kqo （Google）
【富士喜商店のココがすごい】
１.47都道府県の日本酒すべて勢ぞろい■北は北海道、南は沖縄まで日本全国４７都道府県の日本酒がすべて勢ぞろい。季節限定品やゆず、ヨーグルトも飲み放題！
２.60種類日本酒飲み放題が６０分490円（税別）～(税込)539円～
３.しじみ汁が飲み放題！お通し食べ放題！
４.日本酒に合う料理
［人気ランキング］
・宝石箱～富士喜商店お造り盛合せ～
・炙りしめ鯖
・獺祭の酒粕ピザ
・ネギトロユッケ
・カツオのたたき～ねぎまみれポン酢～
・おでん6種盛合せ
［姉妹店］
店名：富士喜商店新宿総本店
電話：03－6279－3960
住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F
営業時間：月～金16:00～、土・日・祝14:00～
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/ (食べログ)
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店名：富士喜商店池袋本店
電話：03－6709－0459
住所：東京都豊島区東池袋1-9-10 ユタカビル 2F
営業時間：月～金16:00～、土・日・祝12:00～
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/ (食べログ)
https://g.co/kgs/puLjhk （Google）
店名：夢酒新宿本店
電話:03-6457-3903
住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 2F
営業時間：月～金16:00～、※金土祝前は3:00まで、土・日・祝15:00～
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)
https://g.co/kgs/3qQai2V （Google）
スタッフも募集中！！
https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ （YouTube）
https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ （TikTok）
［日本酒口コミサイト］
SAKEdatabank
https://sakedatabank.com
［会社概要］
株式会社ALL GRACE
本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F
代表取締役：羽染陽一朗
設立：2018年1月
資本金：999万円
ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/