2025年1月限定　セミナー・記者会見・PRイベント向け　イベントスペース・スタジオ＆テクニカル　パッケージ

クローク株式会社

イベントスペース・スタジオ事業を展開するクローク株式会社は、2025年1月限定 セミナー・記者会見・PRイベント向け イベントスペース・スタジオ&テクニカル パッケージをリリース致しました。

場所は、恵比寿駅より徒歩7分の

Croak Prime Studio 東京都渋谷区広尾1-1-7恵比寿プライムスクェア





本番1時間の4時間からの使用も可能。4時間パックの場合、準備~リハ2時間 ・ 客入れ0.5時間・本番1時間 ・ 片付け0.5時間分と想定。以後、30分ごとに追加対応が可能です。「1.動画なし」のご利用しやすいプランから、2カメスイッチング付きの「3.配信あり」までの3つのプランをご用意いたしました。適用は、2025年1月1日(水)~1月31日(金)空き状況は、都度ご確認ください。

問い合わせフォーム https://studio.croak.co.jp/contact/

プランにより、含まれるものが異なりますので、ご注意ください。

【追加オプション】 以下、追加にて手配可能です。

スペース、キッチン使用、控室、マイク、照明、水性スモーク、カメラ&カメラマン、カメラ特機、カメラ台、配信プラットフォーム、音声分配、施工美術、ケータリング、進行演出



【申込手順】

1.まずは、スタジオ見学・ご相談に、来訪ください。

来訪可能日時を3候補 contact@croak.co.jpまで、メールにてご連絡ください。

2.スタジオを見学・ご相談頂き、プランやプラットフォームをご検討頂きます。

3.御見積り~お申込み

4.初回に限り、3日前までに現金振り込みとさせていただきます。

5.本番



【 クローク株式会社について 】

ライブ番組、イベント、社内会議、セミナー、企業PR、記者会見などの様々なコンテンツのインターネットライブ配信をサポートしております。ニコニコ生放送の公式化や、ライブ番組に適した番組の企画制作、キャスティングなどの対応可能。配信スタジオの運営や、ライブスタジオの開設コンサルティングや運営サポートも行っております。サービス開始から14年間で、3000件以上のインターネットライブ配信の実績がございます。



対応可能なライブプラットフォーム:

対応可能なプラットフォームは、LINE LIVE、ニコニコ生放送(公式生放送、チャンネル放送)、YouTubeライブ、Xライブ、Twitch、SHOWROOM、Facebookライブ、Microsoft Azure、Zoom、Teams、Meetsなど、国内における一通りのライブ配信に対応いたします。



所有機材:

TriCasterTC2(4式)/8000/460/MINI/他各シリーズ、V-800HD(Roland)、ATEM Television Studio、ATEM Television Studio HD、ATEM Television Studio Pro HD、ATEM Constellation 8K、ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K、ATEM 2 M/E Broadcast Panel、ATEM 1 M/E Advanced Panel、XDCAMメモリーカムコーダーPXW-Z190、SONY NXCAM HXR-NX5R、Shure(A帯)ワイヤレス各種マイク、YAMAHA QL5及びQL1、d&bシリーズのE8、E12X-SUB、10D、AVOLITES QUARTZ、Wirecast、VMIX、OBS、FMLE、など。(詳細はお問合せください)



スタジオ利用可能時間:8~23時(年中無休)

オペレーター:

TriCasterオペレーター、各種映像オペレーター、カメラマン、サウンドオペレーター、配信管理スタッフ、ニコニコ生放送公式化運営コメント対応スタッフ、番組企画制作、運営サポートなど



【 本件に関するお問合せ 】

クローク株式会社

問い合わせフォーム https://studio.croak.co.jp/contact/

TEL: 03-6455-1258

E-mail: contact@croak.co.jp