≪ 高島屋 柏店 本館2階にて期間限定ショップ開催のお知らせ ≫

株式会社トライアイズ日本のレディースバッグにおける先駆的老舗ブランド「濱野皮革工藝」大切な日に、いつもお持ちいただくバッグだから本当に愛着を感じる品をメイドイン軽井沢よりお届けいたします。[画像: https://prtimes.jp/i/124346/42/resize/d124346-42-4163456dfb2467c5bdbf-2.jpg ] シューカペラ 通常販売価格税込 46,200円------------------------------期 間：11月27日(水)～12月3日(火) ※最終日は午後5時閉場住 所：〒277-8666 千葉県柏市末広町3-16 高島屋 柏店本館2階 POPUP SPACE ふらりII--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------濱野皮革工藝株式会社について【会社概要】社名 ：濱野皮革工藝株式会社 https://hamanobag.com/本社所在地 ：〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート8階軽井沢工場 ：〒389-0201 長野県北佐久郡御代田町大字塩野字久古池3036-43電話 ：03(6691)8123創業 ：1880年事業内容：ブランド・ＨＡＭＡＮＯのハンドバッグ、革製品の企画・製造・卸・販売https://hamanobag.com/ ブランド・ＣＬＡＴＨＡＳのアパレル、雑貨の企画販売 インターネットによる通信販売業、インターネットショッピングモール及び インターネットサイトの運営、衣料品・バッグ並びに服飾雑貨の販売及び輸出入等 https://www.clathas-online.jp/株式構成：HAMANOは東証グロース上場株式会社トライアイズ（4840）の100％子会社ですhttps://www.triis.co.jp/Instagram：@hamanobaghttps://www.instagram.com/hamanobag※濱野皮革工藝は傳濱野と別会社です当社、濱野皮革工藝は、1880年創業、140年以上受け継がれる技と品格、皇室献上の伝統を紡ぐお仕立てハンドバッグブランドです