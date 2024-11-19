極上のまぐろ尽くしを堪能できる！まぐろ焼肉・まぐろ専門店『マグロ＊リスペクト』のグランドメニューがリニューアルいたしました。

株式会社SANKO MARKETING FOODS

株式会社SANKO MARKETING FOODS(以下「当社」)が運営する『マグロ＊リスペクト』では、希少部位を用いたマグロ焼肉や、逸品メニューを多く取り揃えたグランドメニューにリニューアルいたしました。

まぐろの魅力を存分に味わえる店がさらにパワーアップ！！

この度のメニュー変更では、マグロの希少部位を余すことなく取り入れたマグロ好きにはたまらないメニューラインナップになっています。マグロのお腹の内側になるお肉、とろハラミ（748円）や、マグロの下顎のお肉、マグロツノ肉焼き（968円）などもご用意。

また、マグロをつかった『まぐろフィッシュ＆チップス』（1,210円）はビールを使用した本格的な衣で仕上げた酒のつまみになる逸品です。まぐろの燻製のとハチミツ仕立てのポテトサラダを使った

気の置ける仲間やご友人とのお集まりに、忘年会や新年の集まりにも、ぜひ新しくなったマグロ＊リスペクトのお料理で楽しいひとときをお過ごしください。

まぐろトロ玉丼(825円)野菜と食べるタル×2サラダ(748円)本まぐろのお造り5種盛り合わせ(2,618円)本鮪おまかせ握り(440円)まぐろフィッシュ＆チップス(1,210円)ツノ肉焼き(968円)とろハラミ(748円)まるごとトマトマリネ(858円)

店舗概要

店名：マグロ＊リスペクト

住所：埼玉県さいたま市大宮区仲町1-20-4 毎日会館ビル2

TEL：048-783-7860

営業時間：17:00～22:30 (L.O.22:00）

定休日：不定休

公式ホームページ：https://maguro-respect.studio.site/

※ご予約はお電話または下記webサイトより承っております。

https://yoyaku.toreta.in/maguro-risupekuto/#/

SANKOグループの取り組みにご賛同いただいた企業・漁協さま

当社は「がんばれ日本の水産！」と銘打ち、日本の水産業全体を盛り上げるための取り組みを積極的に行っております。ご賛同いただいた企業・漁協さまをご紹介いたします。

網代定置網株式会社/有限会社泉澤水産 代表 泉澤 宏 様

伊豆漁業協同組合 代表理事組合長 加藤紀久夫 様

いとう漁業協同組合 代表理事組合長 高田充朗 様

有限会社九州マグロ 代表取締役 高井 浩 様

大熱海漁業協同組合 代表理事組合長 遠藤哲也 様

株式会社さんりくみらい 代表 藤田 純 様

株式会社VECKS 代表取締役 田島 剛 様

沼津我入道漁業協同組合 代表理事組合長 植松敏征 様

八幡丸海産 代表 待鳥恭右 様

和歌山東漁業協同組合 代表理事組合長 吉田俊久 様

※五十音順

会社概要

【会社名】 株式会社SANKO MARKETING FOODS

【本社所在地】 東京都新宿区高田馬場1丁目28番10号三慶ビル2階

【本店所在地】 東京都中央区新川1丁目10番14号

【支店所在地】 静岡県沼津市蓼原町45番地２

【代表者名】 代表取締役社長 長澤 成博

【設立】 1977年4月

【事業内容】 飲食店経営、水産業、除菌、清掃事業、自社ECサイトの運営

【ホームページ】 https://www.sankofoods.com/

【2024 年 9 月定時株主総会動画】 https://www.youtube.com/watch?v=TU_toNKMB2Y&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=TU_toNKMB2Y&t=1s)

【2024年6月中期経営計画】 https://www.sankofoods.com/ir/management/plan/

【公式オンラインストア「ひとま」】 https://sankomf.official.ec/

【Ｘ】 https://twitter.com/sanko_mf/

【Instagram】 https://instagram.com/sankofoods_official/

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCa1U5luhOAUJ149VzlJya7A/

【水産メディア「CRAZY ABOUT FISHERY!」】 https://crazyaboutfishery.com/