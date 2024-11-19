アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』の１周年を記念して、アイドルマスター ミリオンライブ！×名鉄観光サービス「もうひとつの函館」を開催中！！

名鉄観光サービス株式会社もうひとつの函館 キービジュアル

名鉄観光サービス株式会社 函館支店（本社：名古屋市）は、アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』の１周年を記念して「もうひとつの函館」を2024年11月15日(金)～2025年3月28日(金)まで北海道・函館市内で実施しております。

本企画内容は特設サイトからご確認いただけます。

【URL】https://www.mwt.co.jp/kokunai/chiiki/localtour/hakodate-miliani/

主催：名鉄観光サービス(株)

協力：アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』

■もうひとつの函館 函館市内周遊プランの発売

函館を代表する観光スポットの五稜郭タワーや金森赤レンガ倉庫、 重要文化財の旧函館区公会堂など全１１カ所にアイドルたちのパネルが期間中設置されております。そのパネルを巡った数に応じてノベルティが手に入ります。

●販売期間

2024年11月13日（水）～3月28日（金）

●スポット数

函館市内全11箇所

●販売価格

料金4,500円

●ノベルティ引換

函館市地域交流まちづくりセンター

【開館時間】 9：00～21：00

※12/29・1/4～1/5は17：00まで

【引換可能時間】 9：00～20：00

※12/29・1/4～1/5は17：00まで

【休館日】 2024年12月30日(月)～2025年1月3日(金)

【アクセス】 市電 十字街電停・徒歩約 1分

●ノベルティ内容

参加者全員： キービジュアルクリアカード

スポット３カ所： コラボポストカード

スポット５カ所： コラボステッカー

スポット８カ所： 場面写カードを４枚ランダム配布(全８種)

※スポットのカウント方法は各パネルに掲載されているQR読込数を指します。

また、チケットご購入者には、ノベルティ受取時にTHE IDOLM@STER PICTURE COLLECTION「アイドルマスター ミリオンライブ！パック」をランダムで２枚配布致します。

※予定数に達し次第配布終了となります。予めご了承ください。



「ミリオンライブ！パック」の詳細はコチラ(https://picture-collection.idolmaster-official.jp/millionlive/pack_01/)

ご予約は、クイックトリップよりお申込ください。

【URL】https://meitetsu-hokkaido.quicktrip.jp/buy(https://meitetsu-hokkaido.quicktrip.jp/buy)

また、コラボ期間中は中村源太さんのサイン色紙が当たる、X投稿キャンペーンも実施致します。

チラシ表面

チラシ裏面

■アニメの舞台センチュリーマリーナ函館へ泊まろう!!(中村源太さんトークショー&ミリアニ9話視聴付)プランもツイン利用のみ発売中

●実施日

2024年12月7日(土) １泊２日

●販売価格

59,000円(税込)/おひとり様

●プラン

・シングル利用 満室

・ツイン利用 残室あり△

※満室になり次第、販売終了となります。

商品の詳細は、下記よりご確認ください。

【URL】https://air.mwt.co.jp/tour/tourList?lang=ja&depAreaCode=00&paxPerRoom=0&keyword=%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%87%BD%E9%A4%A8&sort=lowPrice&wg=XTW&page=1&isNoDate=1&mediacd=XWT(https://air.mwt.co.jp/tour/tourList?lang=ja&depAreaCode=00&paxPerRoom=0&keyword=%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%87%BD%E9%A4%A8&sort=lowPrice&wg=XTW&page=1&isNoDate=1&mediacd=XWT)

告知画像１.告知画像２.

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■アイドルマスター ミリオンライブ！とは

2013年に『アイドルマスター』シリーズのソーシャルゲームとして誕生し、アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ」（通称：ミリシタ）でリリースされている「ゲーム原作」のコンテンツです。ゲームのみならず、アニメ、音楽、ライブイベントなど幅広い領域においてクロスメディア展開をしております。

アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ公式HP(https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/)

アイドルマスター ミリオンライブ！ アニメ公式サイト(https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/)

アイドルマスター ミリオンライブ！公式Xアカウント(https://x.com/imasml_765PRO)

～「アイドルマスター」シリーズは2025年7月26日に20周年を迎えます～

アイドルマスター20周年特設サイト(https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary)

アイドルマスター ポータル(https://idolmaster-official.jp/)

アイドルマスター公式Xアカウント(https://x.com/imas_official)

名鉄観光サービス株式会社 函館支店

■住所

〒040-0081 北海道函館市田家町7-23 アクセス公園通2階

■メールアドレス

mouhitotsunohakodate@mwt.co.jp

■営業日

平日 月～金（休業日：土日祝）

■担当

今、中川、菊池