Hoshimachi Suisei Live Tour 2024 ″Spectra of Nova″のオフィシャルレポート公開！@さいたまスーパーアリーナ

カバー株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-78339af1e3e0e270a759-0.png ]VTuberグループ・ホロライブの0期生として歌を中心に多彩な活動を続ける星街すいせい。11月14日、彼女の全国3都市を回る初のライブツアー「Hoshimachi Suisei Live Tour 2024 "Spectra of Nova"」が、さいたまスーパーアリーナで幕を開けた。ツアー用ハッシュタグが“#かけめぐるほしまち”となっている通り、今回のツアーでは彼女が過去2回の単独公演を行なった東京を飛び出し、日本各地のより様々な場所へ、より多くの星詠み(ファンの呼称)たちのもとへと会いに行く。地上波の音楽特番やフェスへの出演、「ビビデバ」の大ヒットなどを経てさらに広がった星詠みの輪や活動の広がりを改めて感じるような、今の彼女らしい魅力が詰まったライブツアーとなっている。ライブは冒頭、個人勢時代に発表した初のオリジナル曲「comet」を皮切りに、ホロライブ編入後のキラキラとした期待感が詰まった1stアルバム『Still Still Stellar』の楽曲や、人気者になったゆえの葛藤や苦悩をロックで表現した2ndアルバム『Specter』の収録曲など、これまでの歩みをDJ的にミックスしたオープニングBGMが流れ、ガラスの靴が登場したのを合図にそれがEDMにアレンジされた現在の代表曲「ビビデバ」に変化。会場がダンスフロアのようになって盛り上がる中で星街すいせいが登場して「駆けろ」を歌いはじめると、観客も早速大歓声でそれに応える。M1:駆けろ[画像2: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-c9edadda5b90f522949f-1.jpg ]2曲目「灼熱にて純情(wii-wii-woo)」では激しいロックサウンドに乗って「いくぞ埼玉!!」と観客を煽り、吹き上がる8本のファイアーボールを筆頭に一面炎で埋め尽くされたステージでパワフルな歌を披露。生バンドの迫力ある演奏と力強い歌が熱量全開で走り抜けるライブならではのパフォーマンスに会場の興奮が止まらない。続いて披露したのはこのステージで初披露となった新曲「AWAKE」。この曲はGiga と TeddyLoidが作曲を、草野華余子が作詞を担当。EDMやトラップ、ポップスなどがひとつに溶け合うハイブリッドな音に乗せて「変化」や「革命」への決意を歌うモダンなキラーチューン。大会場に映えるレーザーが客席に向けて大量に降り注ぐ中、ラップと歌を自在に行き来するテクニカルな歌でますます会場を盛り上げていった。M3:AWAKE[画像3: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-1d406606287b42a59756-2.jpg ]恒例の観客とのやりとり「すいちゃんは~?」「今日もかわいいー!!」ではじまったMCでは、「初日はさいたまスーパーアリーナ。でかい!」「私のこと見える?!」と興奮を伝えつつ、スマートフォンを手にして「AWAKE」のMVのYouTubeでの待機所をステージ上で作成して投稿。自身最大規模の会場でありつつも、気負いや緊張をまったく感じない、自然体な雰囲気がいかにも彼女らしい。また、ここまでを振り返っても、セットリストや演出の随所にはこれまでの活動の歴史がちりばめられていて、VTuberの黎明期だった2018年に個人勢としてデビューし、紆余曲折を経てホロライブに加入した彼女の、ここまでの集大成的な雰囲気が感じられるのも印象深い。そんなライブだからこそ、この日のステージでは様々なモードに振り切れる星街すいせいが楽しめる。4曲目の「Je t'aime。」からは2021年の1stソロライブでお披露目した衣装に着替え、ヘッドセットをつけてダンスを重視したアイドルモードのパフォーマンスへ。2番でそのまま「Starry Jet」に繋げると、照明が一気に虹色に変わり、会場はまるでミラーボール輝くディスコ仕様に変身。カラフルに光る歌詞も表示され、彼女も「歌って!」と観客をうながしてライブをさらに盛り上げる。M4:Je t'aime。[画像4: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-451d98ad3f6dff42664a-17.jpg ]続いてホロライブメンバーのときのそら、アキ・ローゼンタール、夏色まつり、大空スバル、常闇トワ、桃鈴ねね、博衣こより、風真いろはがステージに登場し、さいたま公演のゲスト・Hoshimatic Projectのパフォーマンスがスタート。2023年~2024年の年末特番ライブ「hololive production COUNTDOWN LIVE 2023▷2024 -hololive side-」に向けて結成されたHoshimatic Projectは、星街すいせいが発起人となり、難易度の高いダンスに挑戦するユニット。この日はリリースされたばかりの「GET THE CROWN」を披露し、最大の特徴でもあるフォーメーションダンスを生かしたダンスやクールな歌で会場を沸かせた。M5:GET THE CROWN[画像5: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-bb3599724051d4c96616-3.jpg ]ふたたびソロに戻った「みちづれ」では、ステージ中央の和傘をひろげた4人のダンサーがサッと左右へ広がると、2023年の2ndライブでお披露目したShout in Crisis衣装に着替えた星街すいせいが登場。バンドの演奏に合わせて和傘がひらりと舞う趣たっぷりの演出をバックに、YOASOBIのAyaseが提供した楽曲を力強く歌いきった。続く「TEMPLATE」では、2ndアルバム『Specter』のテーマにもなった葛藤や怒りのような感情をストレートに表現。中盤にはバンドメンバー紹介を経て、今年リリースされたKanariaとの2つめのコラボ楽曲「ネバーフィクション」を披露。両者の歌声が絶妙なハーモニーを奏でる原曲とは大きく違う、全編ひとりでの歌唱で観客を魅了した。以降は「みんなまだまだ盛り上がれるよね?!」と語りかけた後、「次はあるアパートから生まれた曲から」と伝えて映画『トラペジウム』の主題歌になったMAISONdesの「なんもない feat. 星街すいせい, sakuma.」へ。大会場に映える四つ打ちのエレクトロサウンドとエモーショナルな歌のコントラストで盛り上げていく。M9:なんもない feat. 星街すいせい, sakuma.[画像6: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-edb8b97d395d1f8fb7f2-8.jpg ]続いてイントロで大歓声が起こり、「埼玉―! 声出したりないんじゃないの? いくぞ!!」と伝えると、ここでキャリア屈指のヒット曲「ビビデバ」へ。この曲では、スクリーンに城やガラスの靴といった楽曲の元ネタでもあるシンデレラのモチーフが登場し、サビの歌詞「おしゃまな馬車/飛び乗ってDRIVIN'/あたしは大変身メイクアップ!」にあわせて初披露となるウルフカット&パンツスタイルの新衣装に早着替え。お馴染みのサビのフレーズ「Bibbidi-bobbidi-boo-wa」の部分では4人の分身も登場して一緒にダンスを披露。分身のひとりがつまずいてこけたり、それを他の分身が心配したりと遊び心のある演出も加えながら、割れんばかりの大歓声を受け人気曲をパフォーマンス。この曲は2次元と3次元をミックスしたMVやショート動画でのダンスも話題となり、公演後には自身初の累積再生数1億回を突破する大ヒット曲となった。M10:ビビデバ[画像7: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-18aec59ae61d2bd56b23-4.jpg ]会場一体となって盛り上がった後は、彼女の歌そのものの魅力を伝えるような展開に。アカペラではじまりピアノが加わってバンド演奏が盛り上がる、原曲とは異なるアレンジの「Andromeda」では、ハンドマイクを持ってステージ中央で類まれな歌声をしっかりと聴かせてくれる。続く「放送室」もむき出しのギターサウンドが印象的だった原曲から変わり、しっとりと洒脱なジャズロックアレンジに変わっていた。続く「ムーンライト」では頭上のスクリーンに月が、足元のスクリーンパネルにゆらゆら揺れる水面がそれぞれ映し出され、観客がペンライトを黄色と青に切り替えて、さいたまスーパーアリーナ全体がまるで月の光が揺れる水面のような絶景に変わる。M13:ムーンライト[画像8: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-f2bdfb86142fc6eea13f-9.jpg ]ダンスを意識したアイドル路線、パワフルな歌声を生かしたロック路線、きらびやかなディスコやダンスミュージック、エッジの効いたヒップホップ、そして持ち前の歌声の魅力を伝えるバラードまで……全編を通して様々な姿を見せてくれる様子は、まさに現在までの集大成で、今の星街すいせいならではの多彩な魅力が伝わってくる。「本日のライブ、あと2曲となりました!」と伝えると、ここで曲紹介。「VTuberという文化はまだまだ成長途中じゃないですか。私たちひとりひとりが一生懸命に生きて、この活動を頑張っているんですけど、存在が曖昧というか、まだ新しすぎて『何だこれ』って揶揄されたりすることも多くて。でも、私はこの活動に誇りをもっていますし、みんながそれについてきてくれる。ありがとう!」と感謝を伝え、「みんな私はここにいるよね? 見えてるよね?!」と続けて「GHOST」へ。疾走感のあるロック曲でありつつも、この日は観客と一緒に盛り上がるというより、歌詞を噛みしめるような雰囲気で、曲に込められたメッセージが改めて伝わってくるようだった。「今日最後の曲です! みんなで盛り上がりましょう!」と告げ、本編ラストは2ndアルバムのシングル「ソワレ」を披露。ホーンセクションを加えたダンサブルできらびやかなポップチューンで会場全体に多幸感がいっぱいに広がり、本編を終えた。M15:ソワレ[画像9: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-4eea6996c8dd9649ef03-5.jpg ]熱気冷めやらぬままはじまったアンコールでは自身の代表曲「天球、彗星は夜を跨いで」と「Stellar Stellar」を披露。「天球、彗星は夜を跨いで」はバンドのみのジャムセッションからはじまり、突如出現した星がビッグバンを起こすようにして星街すいせいが登場。イントロから「おい!おい!」と会場一体となって盛り上がり、個人勢時代に最初のチャンスを掴むきっかけとなった曲で改めて観客を魅了する。EN2:Stellar Stellar[画像10: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-13c8c255ecf76e8f4fa1-7.jpg ]そして「Stellar Stellar」では、「だって僕は星だから」と歌いはじめた瞬間に会場が割れるような大歓声に包まれ、照明からペンライトにいたるまですべてが青に染まった会場で圧巻のパフォーマンス。「そうだ僕がずっとなりたかったのは/待ってるシンデレラじゃないさ/迎えに行く王子様だ」という、彼女のこれまでを象徴するような楽歌詞を熱唱し、終盤「いつもみんなから元気をもらってます。ほんとにありがとう!!」と伝えると、ラストは「みんな最後に聞かせてください! すいちゃんは~?」「今日もかわいい!!」と声を合わせて大団円。エンドロール後に2025年1月に待望の3rdアルバム『新星目録』を発売することや、2月にデビュー時からの夢だった日本武道館公演を開催することが発表され、大歓声に包まれる中ライブを終えた。[画像11: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-c1485d4f6f7410341731-6.jpg ]新旧のオリジナル曲を詰め込んでバーチャルアイドル・星街すいせいの歩みを振り返りつつ、エモいというよりはカラッと明るく、賑やかで楽しい今回のライブで感じたのは、「もっと先の未来に進んでいこう」という、これからへの期待や決意のようなもの。新曲「AWAKE」でも「変わりたい・変えたいの連鎖が/剝き出しの魂を焚きつける」と歌っている通り、星街すいせいの旅はまだまだ終わらない。最高の歌声と楽曲を手に、これからもバーチャルな音楽の未来を切り開いてくれることだろう。取材・文/杉山仁写真/Takashi Konuma配信チケット・アーカイブ視聴▼配信チケット(SPWN、ZAIKO):単日チケット:各6,500円 3公演通し券:15,000円■受付期間3公演通し券:12月14日 (土) 20:00まで埼玉:12月14日 (土) 20:00まで大阪:2025年 1月10日 (金) 20:00まで福岡:2025年 1月28日 (火) 20:00まで※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、受付期間終了日の23:59まで何度でもご視聴いただけます。※受付期間終了日の23:59を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。SPWNチケット購入【日本】https://spwn.jp/events/evt_24111401-jpsuiseitour2024【海外】https://spwn.jp/events/evt_24111402-engsuiseitour2024ZAIKOチケット購入【日本・海外共通】https://hololive-production.zaiko.io/item/365426Hoshimachi Suisei Live Tour 2024 "Spectra of Nova"グッズ[画像12: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-f247af39a465be1aa21a-10.png ][画像13: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-9f75251e30b9219fe97a-10.png ][画像14: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-dc4026fa5183f19f0396-10.png ][画像15: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-02d50719d842c3ea21e4-10.png ]ご好評につき、本公演のグッズ二次販売受付を開始しております。■販売期間販売期間1.:11/14(木)12:00 ~ 12/9(月)18:00販売期間2.:12/10(火)18:00 ~ 1/6(月)18:00販売期間の期間や注意事項・詳細は、公式HPの販売ページなどをご確認ください。グッズ購入(日本) : https://shop.hololivepro.com/search?q=hoshimachisuisei_tour2024グッズ購入(海外) : https://shop.hololivepro.com/en/search?q=hoshimachisuisei_tour2024会社概要■ホロライブプロダクションについて[画像16: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-05a3e9f739008b67e7bf-14.png ]「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/・ホロライブプロダクション公式X:https://x.com/hololivetv・ホロライブプロダクション公式TikTok:https://www.tiktok.com/@hololive_official・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/■ホロライブについて[画像17: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-9a5caad65277d677b3c7-14.png ]「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。・ホロライブ公式サイト:https://hololive.hololivepro.com/・ホロライブ公式YouTube:https://www.youtube.com/@hololive/■カバー株式会社について[画像18: https://prtimes.jp/i/30268/1121/resize/d30268-1121-5f3d2d3c442935c02a23-14.png ]カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。・所在地:東京都港区・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭・コーポレートサイト:http://cover-corp.com・採用ページはこちら:https://hrmos.co/pages/cover-corp・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください :(C) 2016 COVER Corp.■本件に関するお問い合わせカバー株式会社 広報PR担当メールアドレス:pr@cover-corp.com