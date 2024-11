韓国貿易協会

韓国のビューティー製品に関心のある日本のバイヤー向けの、ビジネス商談会が開催される。

今回のビジネス商談会は、11月28日に東京都新宿のバトゥール東京で行われる予定だ。韓国龍仁市の化粧品及びヘルスケアメーカー10社が東京を訪れ、日本のバイヤーを対象に製品のPR及び一対一でのビジネス商談会を行う予定だ。

興味のある企業は、当日に会場を訪問すれば韓国メーカーと面談することができ、事前にミーティング日程を調節することも可能だ。(参加費無料)

イベントの詳細及び韓国メーカーの製品に関する情報は、オンライン展示館を通じて確認することができる。

https://tradekorea.com/service/exhibition/branch.do?exhibitionno=4469 にアクセス

韓国のメーカーリスト(10社)

企業名 / 品目名

PAIRGREEN / メイクアップブラシ&アイライナー

INGR Inc. / 基礎化粧品

Beyond World Co., Ltd / アンチエイジング スキンケア

PLAND / クレンザー、ヘアカラー

Tenkoco / アイライナー

Track 9 coperation / 男性用ハンドクリーム、香水

Purunong Co., Ltd / トーンアップクリーム、抜け毛ケア

PLASTICOS / リフトアップクッション

Entwick Inc. / 関節炎 ウェルネス デバイス

LVMN Inc. / 基礎美容液

問い合わせ:CIG株式会社 (tel. 03-4500-9998 / cigkor@gmail.com)

韓国貿易協会 シム・ヘジョン チーム長 (hi.shim@kita.or.kr)