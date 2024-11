ボン・ジョヴィ、40周年記念の日本限定ベスト・アルバム『オール・タイム・ベスト 1984-2024』　11月20日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、ボン・ジョヴィの40周年を記念した日本限定のベスト・アルバム『オール・タイム・ベスト 1984-2024』を11月20日(水)に発売します。

今年、デビュー40周年を迎えたアメリカを代表するロック・バンド、ボン・ジョヴィ。今作はデビュー40周年を記念して日本のファンの投票によって収録内容が決定されたベスト・アルバムです。

作品は「スーパー・デラックス(3CD+Blu-ray)」「デラックス・エディション(3CD)」「通常盤(1CD)」の3形態で発売され、ジョン・ボン・ジョヴィからのメッセージとサインが掲載されたブックレットには過去の来日公演や来日プロモーションで撮影された未公開写真のほか、投票したファンのなかからボン・ジョヴィの日本デビューの日である5月21日に因んで抽選で521人の名前が掲載されます。

スーパー・デラックス・エディションのBlu-rayは、初単独来日公演を行った1985年から2008年までの来日公演のライブ映像が発掘され8曲が特別に収録されました。バンド側から「日本のファンのため」ということで許諾されたもので、うち7曲分(EXCLUSIVEのTr.18~24)は世界初商品化となります。また、1985年に制作され音楽評論家の伊藤政則氏がMCとして登場するテレビ番組特番『U.S.A.ロックスペシャル「ボン・ジョヴィ in フィラデルフィア」』が当時の放送内容から一部を編集して収録されており、こちらも世界初商品化となります。この特番では米フィラデルフィアにて『7800°ファーレンハイト』を録音中のスタジオに伊藤氏が訪れてメンバーに実施したインタビューや、1984年の初来日での「スーパーロック‛84」出演時のライブ映像「ゲット・レディ」も含まれており、デビューしたばかりのボン・ジョヴィの初々しくもパワフルなステージを見ることができます。

日本のファンが選んだ上位16曲分(CD1収録楽曲)のミュージック・ビデオも収録。こちらは1曲が世界初商品化、11曲がHD映像は世界初商品化・世界初Blu-ray化となり、全てを含めてBlu-rayの収録時間は2時間越えのボリュームとなっています。

CDの購入特典として、20種類のトレーディング・カードを封入。スーパー・デラックスには全20種類から4枚、 デラックスには全20種類から3枚、通常盤には1枚がそれぞれランダムで封入されます。20種類のトレカの写真のうち、大半を占める12枚の写真は写真家ウィリアム・ヘイムス氏によるもの。80年代から2000年代までのヘイムス氏によるボン・ジョヴィの写真12枚が今回特別にトレカとしての使用を許可され、またそれ以外にも氏の数々の写真がCDのブックレットを華やかに飾っています。

今作の発売を記念して、公式ポップ・アップ・ストア『オール・タイム・ベスト 1984-2024 ポップ・アップ・ストア』を、11月20日(水)から11月29日(金)まで東京・原宿のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにて開催します。今年6月にアルバム『フォーエバー』の発売に合わせて同時にオープンした「Bon Jovi Forever Pop-Up Store」に続く、バンドにとって2度目のポップ・アップ・ストアとなります。ストアでは、今作やバンドのデビュー40周年を記念したオリジナルグッズに加えて、アパレル、アクセサリーなどのオフィシャルグッズを販売します。3000円以上購入すると、今作にも封入される全20種のトレーディングカードを1会計につき1枚配布。1万円以上購入すると『フォーエヴァー』特製てぬぐいを1枚プレゼントします。トレーディングカード、てぬぐい共になくなり次第終了となります。

また、アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」のコラボレーション・イベント「Bon Jovi, All Time Best」を同レストランの国内4店舗(東京・六本木/上野駅東京/横浜/ユニバーサル・シティウォーク大阪)にて、12月15日(日)までの期間限定で開催します。イベント中は、投票で1位と2位を飾った2曲「Livin' On A Prayer」、「It’s My Life」をイメージしたスぺシャルカクテルを提供。ボン・ジョヴィが1984年の初来日時に出演したロックフェスティバル「SUPER ROCK ‘84」での秘蔵ライブ映像を含め、特別編成されたスペシャルプログラムを店内放映します。(期間中、平日3回、土日祝日4回のモニター放映を予定)スペシャルカクテルをご注文で、ボン・ジョヴィ特製A4クリアファイル(非売品)がプレゼントされるほか、東京店、上野駅東京店、横浜店には、ボン・ジョヴィのメンバーのサイン入りギターが展示されています。

ボン・ジョヴィ最新ベスト盤『オール・タイム・ベスト 1984-2024』Blu-ray収録映像 ダイジェスト

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=lenHJqMaLeU ]

【和訳】ボン・ジョヴィ - ボーン・トゥ・ビー・マイ・ベイビー / Bon Jovi - Born To Be My Baby

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BkK219g4Dhc ]

【和訳】ボン・ジョヴィ - ジーズ・デイズ / Bon Jovi - These Days

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=mTSrcNWXUvc ]

ボン・ジョヴィ『オール・タイム・ベスト 1984-2024』

Bon Jovi - All Time Best 1984-2024

2024年11月20日(水)発売

https://umj.lnk.to/BonJovi_AllTimeBest

以下3形態で発売

・スーパー・デラックス(3CD+Blu-ray)

※トレーディングカード全20種類から4枚ランダム封入

・デラックス(3CD)

※トレーディングカード全20種類から3枚ランダム封入

・通常盤(1CD)

※トレーディングカード全20種類から1枚ランダム封入

CD DISC 1

1. リヴィン・オン・ア・プレイヤー

2. イッツ・マイ・ライフ

3. ボーン・トゥ・ビー・マイ・ベイビー

4. ジーズ・デイズ

5. イン・ジーズ・アームズ

6. オールウェイズ

7. ハヴ・ア・ナイス・デイ

8. 夜明けのランナウェイ

9. 禁じられた愛

10. アイル・ビー・ゼア・フォー・ユー

11. キープ・ザ・フェイス

12. ベッド・オブ・ローゼズ

13. バッド・メディシン

14. ウォンテッド・デッド・オア・アライヴ

15. ブラッド・オン・ブラッド

16. レジェンダリー

CD DISC 2

1. ネヴァー・セイ・グッドバイ

2. サムデイ・アイル・ビー・サタデイ・ナイト

3. シー・ドント・ノウ・ミー

4. レイ・ユア・ハンズ・オン・ミー

5. ドライ・カウンティ

6. ディス・エイント・ア・ラヴ・ソング

7. ワイルド・イズ・ザ・ウィンド

8. TOKYOロード

9. エヴリデイ

10. アイ・ビリーヴ

11. アイド・ダイ・フォー・ユー

12. リヴィング・プルーフ

13. バウンス

14. ウィー・ワーント・ボーン・トゥ・フォロー

15. サムシング・フォー・ザ・ペイン

16. ワン・ワイルド・ナイト

CD DISC 3

1. レイズ・ユア・ハンズ

2. リヴィング・イン・シン

3. サンキュー

4. ラスト・マン・スタンディング

5. アンディヴァイデッド

6. ロスト・ハイウェイ

7. ワイルド・イン・ザ・ストリーツ

8. ジャスト・オールダー

9. ビコーズ・ウィー・キャン

10. ディス・ハウス・イズ・ノット・フォー・セール

11. フー・セズ・ユー・キャント・ゴー・ホーム

12. キャプテン・クラッシュ&ザ・ビューティー・クイーン・フロム・マーズ

13. オンリー・ロンリー

14. アイ・アム

15. バーニング・フォー・ラヴ

16. ヘイ・ゴッド

17. スティック・トゥ・ユア・ガンズ

18. エニィ・アザー・デイ

Blu-ray収録曲

MUSIC VIDEO

1. リヴィン・オン・ア・プレイヤー

2. イッツ・マイ・ライフ

3. ボーン・トゥ・ビー・マイ・ベイビー ☆

4. ジーズ・デイズ *

5. イン・ジーズ・アームズ ☆

6. オールウェイズ ☆

7. ハヴ・ア・ナイス・デイ ☆

8. 夜明けのランナウェイ ☆

9. 禁じられた愛 ☆

10. アイル・ビー・ゼア・フォー・ユー ☆

11. キープ・ザ・フェイス ☆

12. ベッド・オブ・ローゼズ ☆

13. バッド・メディシン ☆

14. ウォンテッド・デッド・オア・アライヴ ☆

15. ブラッド・オン・ブラッド

16. レジェンダリー

EXCLUSIVE (LIVE VIDEO +α)

17. バーニング・フォー・ラヴ(初単独来日公演 / 東京 1985年)

18. リヴィン・オン・ア・プレイヤー(JAPAN TOUR 1995/東京 1995年) *

19. ワン・ワイルド・ナイト(ワン・ワイルド・ナイト・ツアー/横浜 2001年) * 〇

20. 禁じられた愛(ワン・ワイルド・ナイト・ツアー/東京 2001年) *

21. キャプテン・クラッシュ&ザ・ビューティー・クイーン・フロム・マーズ(ワン・ワイルド・ナイト・ツアー/東京 2001年) *

22. ラヴ・フォー・セール(バウンス・ジャパン・ツアー/横浜 2003年)* 〇

23. ロスト・ハイウェイ(ロスト・ハイウェイ・ツアー/名古屋 2008年) *

24. レイズ・ユア・ハンズ(ロスト・ハイウェイ・ツアー/名古屋 2008年) *

25. U.S.A.ロックスペシャル「ボン・ジョヴィ in フィラデルフィア」(1985年) * 〇

* 世界初商品化

☆ MUSIC VIDEO 3、5~14:HD世界初商品化/世界初Blu-ray化

〇 EXCLUSIVE (LIVE VIDEO +α)

19、22:映像終盤はフェイドアウト処理

25:20分に編集

■ポップ・アップ・ストア情報

オール・タイム・ベスト 1984-2024 ポップ・アップ・ストア

日時:2024年11月20日(水)~11月29日(金)

営業時間:11:00 - 20:00

場所:UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F:東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分)

詳細はこちら

https://umj.lnk.to/BonJovi_PopUp

■ ハードロックカフェ 「Bon Jovi, All Time Best」 開催概要

開催日程:

2024年11月15日(金)~12月15日(日)

内容:

◇ スペシャルカクテル2種の販売

・ 「Livin' On A Prayer」(アルコール) 1,380円

・ 「It’s My Life」(ノンアルコール) 1,180円

※上記カクテルオーダーで、ボン・ジョヴィ特製A4クリアファイル(非売品)をプレゼント

◇ スペシャルプログラムの店内放映

・ 平日 … 16:00~/18:00~/20:00~

・ 土曜・日曜・祝日 … 12:00~/14:00~/16:00~/18:00~

開催店舗:

ハードロックカフェ 国内レストラン店舗

・ 東京店

東京都港区六本木5-4-20/TEL.03-3408-7018

・ 上野駅東京店

東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野1階/TEL.03-5826-5821

・ 横浜店

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階/TEL.045-682-5626

・ ユニバーサル・シティウォーク大阪店

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪TM 3・4階/TEL.06-4804-3870

■ 「Bon Jovi, All Time Best」 スペシャルカクテル

・ 「Livin' On A Prayer」(アルコール/1,380円 画像左)

ジャックダニエルにスミノフウォッカ、ハバナクラブラムとアップルジュースを

ミックスし、ブルーキュラソーとスプライトで仕上げたカクテル。

・ 「It’s My Life」(ノンアルコール/1,180円 画像右)

グレープフルーツとオレンジジュースにラズベリーをミックスし、

フィーバーツリートニックウォーターで仕上げたカクテル。

【ハードロックカフェ 公式ホームページ】 https://hardrockjapan.com/

