メットライフ生命保険株式会社

※本資料は、MetLife, Inc.が2024年11月14日に発表したプレスリリース(英語版)(https://www.metlife.com/about-us/newsroom/2024/november/metlife-named-to-the-fortune-worlds-25-best-workplaces-for-2024/)の日本語訳です。英語版との相違がある場合は英語版が優先します。

ニューヨーク発、2024年11月14日- MetLife, Inc.(NYSE:MET)(以下、メットライフ)は、米フォーチュン誌による、2024年の「世界で最も働きがいのある会社(World’s Best WorkplacesTM)」に選ばれたことを発表します。メットライフは、選出された全25社の一つです。

「フォーチュン誌で“働きがいのある会社”に選ばれたのは、毎日、情熱と献身をもって私たちのパーパスを実現し、ステークホルダーに貢献している社員のおかげです」と、メットライフの社長兼最高経営責任者のミシェル・A・ハラフは述べています。「私たちは、すべての人が価値を感じ、可能性を最大限に発揮できるインクルーシブな職場を創るための継続的な取り組みが認められたことを誇りに思います」。

2024年の「世界で最も働きがいのある会社」は、フォーチュン誌の調査パートナーであるGreat Place to Workが取りまとめ、世界中で働く2,000万人の経験を反映する740万件の回答に基づいています。複数の国で素晴らしい職場を創り、人々やコミュニティにポジティブな影響を与える取り組みが評価されます。

フォーチュン誌の「世界で最も働きがいのある会社」に選ばれるためには、2023年または2024年初頭に、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アフリカ、北アメリカ、オーストラリアの少なくとも5つの「最も働きがいのある会社」リストにおいて優れたグローバル企業として認識される必要があります。メットライフの選出は、2024年と2023年にフォーチュン誌「米国で最も働きがいのある100社(Fortune 100 Best Companies to Work For(R) in the U.S.)」に選ばれたことに続くものです。メットライフはまた、2024年に中国、キプロス、インド、ウルグアイ、チリ、メキシコ、ポルトガルの「働きがいのある会社」リストに入り、他の13市場でも「働きがいのある会社」として認定されました。

「メットライフを素晴らしい職場にしているのは、まさに私たちの社員です」と、メットライフの最高人事責任者であるShurawl Sibbliesは述べています。「私たちは、独自の視点を活用し、チームが尊重され、認められ、貢献が評価される文化を醸成することで、ステークホルダーの皆さまのよりたしかな未来を築くことにコミットしています」。

2024年の「世界で最も働きがいのある会社」に関する詳細は、フォーチュン誌のウェブサイト(https://fortune.com/ranking/worlds-best-workplaces/2024/)でご覧いただけます。調査の方法論に関する詳細は、こちら(https://fortune.com/franchise-list-page/worlds-best-workplaces-methodology-2024/)でご覧いただけます。

メットライフについて

メットライフは世界有数の生命保険グループ会社として、子会社および関連会社を通じて生命保険や年金、従業員福利厚生、資産運用サービスを提供し、個人・法人のお客さまとよりたしかな未来への礎を築いています。1868年に設立され、現在では世界40超の市場で事業を展開し、米国やアジア、中南米、ヨーロッパ、中東ではリーダーポジションを確立しています。 www.metlife.com