ＪＣＧ主催『Pokemon Trading Card Game Pocket 100人バトル』第1回大会開催のお知らせ
eスポーツのイベント制作事業を展開し、オンライン大会プラットフォームを提供する株式会社ＪＣＧ（本社：東京都江東区 以下、ＪＣＧ）は、2024年12月1日（日）に『Pokemon Trading Card Game Pocket 100人バトル』第1回大会をオンラインにて開催することを発表いたします。
■『第1回100人バトル』開催決定！『ポケポケ』だれかとバトルで100人の中の頂点を目指そう！
【『第1回100人バトル』概要】
11月17日（日）に行われた『Pokemon Trading Card Game Pocket』テスト大会の好評をうけ、『第1回100人バトル』を、株式会社ポケモン協力のもと、ＪＣＧ主催にて開催いたします。
本大会では、「ポケモンカードゲーム」のスマートフォンアプリ『Pokemon Trading Card Game Pocket』にて、自分の集めたカードで好きなデッキを組み、オンラインで対戦。100人のプレイヤーから1位を決定いたします。
どなたでも参加可能となっておりますので、お気軽にご参加ください。
【開催日時】
開催日：12月1日（日）
大会開始時間：
・A大会10時より開始予定
エントリーページ：https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/competitions/241
・B大会13時より開始予定
エントリーページ：https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/competitions/242
・C大会16時より開始予定
エントリーページ：https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/competitions/243
※A・B・C大会のうち、エントリーが可能なのは一つの大会のみです。
【大会参加方法】
簡単4ステップで気軽に参加が可能
(1)アカウント登録
(2)マイページから必要情報を登録する
(3)大会にエントリー
(4)チェックインを行う
詳しくはこちら：https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/news/47
【大会形式】
・各大会100人のグループによるスイスドロー形式（最大7回戦）
・BO1での対戦
※大会参加にはJCGアカウントの登録が必要です。
※大会参加は先着順となります。
※各グループへの振り分けはランダムです。
大会の最新情報は大会公式サイトまたは大会公式Xをご確認ください。
大会公式サイト：https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/
大会公式X：https://x.com/100PlayerBattle
『Pokemon Trading Card Game Pocket（ポケモン トレーディングカードゲーム ポケット / 略称：ポケポケ）』
・配信日：2024年10月30日（水）
・販売価格：基本プレイ無料※1
・販売形態：ダウンロード専用
・販売：株式会社ポケモン
・開発：株式会社クリーチャーズ／株式会社ディー・エヌ・エー
・対応OS：iOS／Android
・ジャンル：カード
・対応言語：日本語／英語／スペイン語／フランス語／ドイツ語／イタリア語／ブラジリアンポルトガル語／韓国語／中国語（繁体字）※2
※1一部アイテム課金あり。
※2 本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。
＜公式サイト＞
https://www.pokemontcgpocket.com/ja/
＜公式Xアカウント＞
ポケポケ【公式】（Pokemon Trading Card Game Pocket） @PokemonTCGP_JP
https://x.com/pokemontcgp_jp
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■ＪＣＧとは
ＪＣＧは、eスポーツのオンライン大会プラットフォームを提供する国内最大級のeスポーツプロバイダーです。年間1,000回以上に及ぶeスポーツのオンライン／オフライン大会を組成・運営し、年間延べ29.2万人の方にご参加いただいております。
また、「信頼・安心・夢中な場を提供する企業であり続ける」という社会的理念のもと、eスポーツ大会・イベントを通じたユーザーコミュニティの形成・活性化をサポートしております。
株式会社ＪＣＧ 公式サイト：https://jcg.co.jp/