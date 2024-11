ＪＣＧ主催『Pokemon Trading Card Game Pocket 100人バトル』第1回大会開催のお知らせ

株式会社JCG

eスポーツのイベント制作事業を展開し、オンライン大会プラットフォームを提供する株式会社JCG(本社:東京都江東区 以下、JCG)は、2024年12月1日(日)に『Pokemon Trading Card Game Pocket 100人バトル』第1回大会をオンラインにて開催することを発表いたします。

■『第1回100人バトル』開催決定!『ポケポケ』だれかとバトルで100人の中の頂点を目指そう!

【『第1回100人バトル』概要】

11月17日(日)に行われた『Pokemon Trading Card Game Pocket』テスト大会の好評をうけ、『第1回100人バトル』を、株式会社ポケモン協力のもと、JCG主催にて開催いたします。

本大会では、「ポケモンカードゲーム」のスマートフォンアプリ『Pokemon Trading Card Game Pocket』にて、自分の集めたカードで好きなデッキを組み、オンラインで対戦。100人のプレイヤーから1位を決定いたします。

どなたでも参加可能となっておりますので、お気軽にご参加ください。

【開催日時】

開催日:12月1日(日)

大会開始時間:

・A大会10時より開始予定

エントリーページ:https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/competitions/241



・B大会13時より開始予定

エントリーページ:https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/competitions/242



・C大会16時より開始予定

エントリーページ:https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/competitions/243

※A・B・C大会のうち、エントリーが可能なのは一つの大会のみです。

【大会参加方法】

簡単4ステップで気軽に参加が可能

(1)アカウント登録

(2)マイページから必要情報を登録する

(3)大会にエントリー

(4)チェックインを行う

詳しくはこちら:https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/news/47

【大会形式】

・各大会100人のグループによるスイスドロー形式(最大7回戦)

・BO1での対戦

※大会参加にはJCGアカウントの登録が必要です。

※大会参加は先着順となります。

※各グループへの振り分けはランダムです。

大会の最新情報は大会公式サイトまたは大会公式Xをご確認ください。

大会公式サイト:https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/

大会公式X:https://x.com/100PlayerBattle

『Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケモン トレーディングカードゲーム ポケット / 略称:ポケポケ)』

・配信日:2024年10月30日(水)

・販売価格:基本プレイ無料※1

・販売形態:ダウンロード専用

・販売:株式会社ポケモン

・開発:株式会社クリーチャーズ/株式会社ディー・エヌ・エー

・対応OS:iOS/Android

・ジャンル:カード

・対応言語:日本語/英語/スペイン語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/ブラジリアンポルトガル語/韓国語/中国語(繁体字)※2

※1一部アイテム課金あり。

※2 本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。

<公式サイト>

https://www.pokemontcgpocket.com/ja/

<公式Xアカウント>

ポケポケ【公式】(Pokemon Trading Card Game Pocket) @PokemonTCGP_JP

https://x.com/pokemontcgp_jp

(C) 2024 Pokemon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

■JCGとは

JCGは、eスポーツのオンライン大会プラットフォームを提供する国内最大級のeスポーツプロバイダーです。年間1,000回以上に及ぶeスポーツのオンライン/オフライン大会を組成・運営し、年間延べ29.2万人の方にご参加いただいております。

また、「信頼・安心・夢中な場を提供する企業であり続ける」という社会的理念のもと、eスポーツ大会・イベントを通じたユーザーコミュニティの形成・活性化をサポートしております。

株式会社JCG 公式サイト:https://jcg.co.jp/