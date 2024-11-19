ＪＣＧ主催『Pokemon Trading Card Game Pocket 100人バトル』第1回大会開催のお知らせ

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株式会社JCG


eスポーツのイベント制作事業を展開し、オンライン大会プラットフォームを提供する株式会社ＪＣＧ（本社：東京都江東区　以下、ＪＣＧ）は、2024年12月1日（日）に『Pokemon Trading Card Game Pocket 100人バトル』第1回大会をオンラインにて開催することを発表いたします。


■『第1回100人バトル』開催決定！『ポケポケ』だれかとバトルで100人の中の頂点を目指そう！


【『第1回100人バトル』概要】

11月17日（日）に行われた『Pokemon Trading Card Game Pocket』テスト大会の好評をうけ、『第1回100人バトル』を、株式会社ポケモン協力のもと、ＪＣＧ主催にて開催いたします。



本大会では、「ポケモンカードゲーム」のスマートフォンアプリ『Pokemon Trading Card Game Pocket』にて、自分の集めたカードで好きなデッキを組み、オンラインで対戦。100人のプレイヤーから1位を決定いたします。



どなたでも参加可能となっておりますので、お気軽にご参加ください。


【開催日時】


開催日：12月1日（日）



大会開始時間：
・A大会10時より開始予定


エントリーページ：https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/competitions/241

・B大会13時より開始予定


エントリーページ：https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/competitions/242

・C大会16時より開始予定


エントリーページ：https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/competitions/243



※A・B・C大会のうち、エントリーが可能なのは一つの大会のみです。


【大会参加方法】

簡単4ステップで気軽に参加が可能



(1)アカウント登録



(2)マイページから必要情報を登録する



(3)大会にエントリー



(4)チェックインを行う



詳しくはこちら：https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/116/news/47


【大会形式】

・各大会100人のグループによるスイスドロー形式（最大7回戦）



・BO1での対戦



※大会参加にはJCGアカウントの登録が必要です。
※大会参加は先着順となります。


※各グループへの振り分けはランダムです。



大会の最新情報は大会公式サイトまたは大会公式Xをご確認ください。



大会公式サイト：https://jcg-pokemontcgpocket.esos.jp/


大会公式X：https://x.com/100PlayerBattle


『Pokemon Trading Card Game Pocket（ポケモン トレーディングカードゲーム ポケット / 略称：ポケポケ）』



・配信日：2024年10月30日（水）



・販売価格：基本プレイ無料※1



・販売形態：ダウンロード専用



・販売：株式会社ポケモン



・開発：株式会社クリーチャーズ／株式会社ディー・エヌ・エー



・対応OS：iOS／Android



・ジャンル：カード



・対応言語：日本語／英語／スペイン語／フランス語／ドイツ語／イタリア語／ブラジリアンポルトガル語／韓国語／中国語（繁体字）※2



※1一部アイテム課金あり。



※2 本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。



＜公式サイト＞


https://www.pokemontcgpocket.com/ja/



＜公式Xアカウント＞


ポケポケ【公式】（Pokemon Trading Card Game Pocket） @PokemonTCGP_JP


https://x.com/pokemontcgp_jp



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(C) 2024 DeNA Co., Ltd.



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■ＪＣＧとは




ＪＣＧは、eスポーツのオンライン大会プラットフォームを提供する国内最大級のeスポーツプロバイダーです。年間1,000回以上に及ぶeスポーツのオンライン／オフライン大会を組成・運営し、年間延べ29.2万人の方にご参加いただいております。



また、「信頼・安心・夢中な場を提供する企業であり続ける」という社会的理念のもと、eスポーツ大会・イベントを通じたユーザーコミュニティの形成・活性化をサポートしております。



株式会社ＪＣＧ 公式サイト：https://jcg.co.jp/