デル・テクノロジーズ、「Dell AI Factory」の拡張による先進的なポートフォリオで、エンタープライズ企業のAI導入を促進

当資料は、2024年11月18日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文:https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2024~11~dell-ai-factory.htm#/filter-on/Country:en-us

ニュースの概要

- AIインフラストラクチャーを拡張 ―― 液冷および空冷の新しい「Dell PowerEdge XE」サーバーと「Dell Data Lakehouse」の機能強化を含め、高度なコンピューティングの大規模展開の効率化と、AIのためのデータ アクセスの簡素化を実現- 「Dell IR7000」用に設計された新しい「Dell PowerEdge XE」サーバーは、NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4 Superchipをサポートし、OCP準拠の50OUラックで最大144基のGPUをサポート- 新しいソリューション群が、AIアプリケーションの開発と展開を加速- 「Dell Professional Services」 ―― サステナビリティー、データ管理、ネットワーキングが複雑さを軽減し、AI目標をより迅速に達成できるようサポート

2024年11月18日、ジョージア州アトランタ『SC24』発:

デル・テクノロジーズは、業界で最も幅広いAIソリューション ポートフォリオ「Dell AI Factory」を拡張したことを発表しました(*1)。これにより、エンタープライズ企業のAI導入をこれまで以上に容易にします。パワフルな新しいインフラストラクチャー、ソリューション、サービスが、AIワークロードとデータ管理を加速、簡素化し、効率化します。

デル・テクノロジーズのインフラストラクチャー ソリューション グループ(ISG)担当プレジデント、アーサー ルイス(Arthur Lewis)は、次のように述べています。「企業全体でAIを稼働するのは実に難題です。私たちは、AIの展開を簡素化する新しいAIインフラストラクチャー、ソリューション、サービスによって、お客様により簡単で、スマートかつ迅速な働き方を提供し、より適応性の高い未来へ導きます」。

新たなAIインフラストラクチャーが、高密度で効率的なコンピューティングと容易なデータ アクセスを実現し、AIワークロードを強化:

今年初めに導入された、「Dell Integrated Rack Scalable Systems(IRSS)(https://www.dell.com/ja-jp/dt/servers/integrated-rack-scalable-systems.htm#tabResource0=additionalresources)」プログラムは、プラグアンド プレイ式の完全なラック スケールシステムを「Dell Smart Cooling」とともに提供する、ターンキー型ファクトリーインテグレーションプログラムです。IRSSは、ラック全体に対するワンコール サービスとサポート オプションにより、エネルギー効率の高いAIインフラストラクチャーの展開をさらに簡素化します。セットアップが完了すると、梱包資材の廃棄とリサイクルはデル・テクノロジーズが行い、また、古いハードウェアのリサイクル義務に関しても支援します。

今回のプログラムの拡張には、業界標準の19インチ ラックをベースとする「Dell Integrated Rack 5000(IR5000)」に搭載した「Dell PowerEdge XE9685L」と「Dell PowerEdge XE7740」サーバーの提供も含みます。「Dell IR5000」 は、スペース効率の高いフォーム ファクターで高密度アプリケーション向けに設計されており、エネルギー効率を損なうことなく高いパフォーマンスを発揮します。

- 「PowerEdge XE9685L」は、高密度な4Uの液冷サーバーで、AI、マシンラーニング(ML)、ハイパフォーマンス コンピューティング(HPC)、その他のデータ集約型ワークロード向けに設計・構築されています。デュアル第5世代AMD EPYC(TM)プロセッサーとNVIDIA HGX H200(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/hgx/)またはB200プラットフォームとの組み合わせにより、最大12のPCIe Gen 5.0スロットを有し、特定のコンピューティング ニーズに合わせた構成のカスタマイズ性、最適化されたストレージとの接続性、そして要件の高いワークロードをサポートする最大IOスループットを提供します。このプラットフォームは、ラックあたり最大96基のNVIDIA GPUという業界先進のGPU密度を実現しています。- 「PowerEdge XE7740」は、4Uの空冷サーバーで、2基のP-core搭載インテル(R) Xeon(R) 6プロセッサーに加え、インテル Gaudi(R) 3 AIアクセラレーターもしくはNVIDIA H200 NVL(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/h200/)を含む最大8基のダブルワイドPCIe アクセラレーター、またはNVIDIA L4 Tensor コア GPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/l4/)を含む最大16基のシングルワイドPCIe アクセラレーターを使用します。このような柔軟性によって、生成AIモデルの微調整や推論、大規模データセットからの価値抽出まで、現在のワークロードに合わせてサーバー構成を最適化できます。

デル・テクノロジーズは、「Dell IR7000(https://www.dell.com/ja-jp/blog/dell-ai-factory-ai-2/)」向けに設計された新しい「PowerEdge XE」サーバーで、今後リリース予定のNVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4スーパーチップをサポートします。「Dell IR7000」は、OCP準拠の50OUラックでラックあたり最大144基のGPUをサポートします。「IR7000」ラックは、ほぼ100%の熱捕捉能力を備え、高い処理能力と液冷が欠かせない、大規模HPCとAIワークロードをサポートします。

「Dell Data Lakehouse」のアップデートによって、AIタスクに必要なデータを効率的に管理および分析するための最新のアーキテクチャーが企業に提供されます。このプラットフォームは、AIに最適化されたハードウェアとフルスタックのソフトウェア スイートを基盤に構築しており、拡張によってApache Sparkをサポートし、大規模な分散データ処理に対応します。Apache Sparkとの統合によって、膨大な量のデータを管理しているお客様は、データ アナリティクス、管理、処理、分析の統一されたアプローチを通じて効率を飛躍的に高め、より実践的なインサイトをより迅速に獲得することが可能になります。

Texas Advanced Computing Center(テキサス先進計算センター、TACC)のエグゼクティブ ディレクター、Dan Stanzione氏は、次のように述べています。「幅広い業種にわたって新たな発見をする上で、AIおよびHPCテクノロジーの継続的な刷新と向上は不可欠です。デル・テクノロジーズのAIソリューションで構築した数々の複雑なHPCシステムのおかげで、私たちは研究分野においてイノベーションを推進しています。これらの進歩には、社会を再構築するとともに、すべての人に利益をもたらす歩みを後押しする可能性を秘めています」。

AIパートナー エコシステムの最先端ソリューションがAIの導入を促進:

デル・テクノロジーズは、AIエコシステム全体を通じたパートナーとのコラボレーションによってAIの導入を支援、簡素化します。

- 「Dell AI Factory with NVIDIA」のアップデートが、AIの運用とユースケースの展開におけるパフォーマンスを加速させ、成果を得るまでの時間を短縮します。NVIDIA HGX H200およびH100NVLのサポート オプションが、NVIDIA HGX H100と比較して最大1.9倍のパフォーマンスを実現します。- 「Dell AI Factory with NVIDIA」の一部である「Dell Agentic RAG with NVIDIA」によって、複雑なクエリを実行し、検索拡張生成(RAG)を高速化できます。この「Dell Validated Design」は、大規模データセットを有する組織がAIエージェントを使ってRAGワークフローのパフォーマンスを高め、複雑なクエリを処理し、より質の高い成果を引き出す支援をします。今回のソリューションは、「Dell PowerEdge」と「Dell PowerScale」、NVIDIA AI Enterprise ソフトウェア、NeMo Retriever NIM、NeMo Retriever マイクロサービス(https://blogs.nvidia.com/blog/nemo-retriever-microservices/)、マルチモーダルPDFデータ抽出用のNVIDIA AI ブループリントを含む生成AIツールを活用します。- 「Dell Validated Designs for AI PC」は、NPUテクノロジー搭載の「Dell AI PC」によるAIアプリケーションの開発を促進するように設計されたオープンソース ガイドです。 開発者は、モジュラー デザインを簡単にカスタマイズして、大規模言語モデル(LLM)やビジョン、テキスト、音声といった機能をアプリケーションに統合することができます。また使用しているプロセッサーに関係なく、複数のプラットフォームにわたり、AIアプリケーションを展開することができます。このような拡張性に優れたアプローチによって、ルーチン プロセスを自動化して時間を短縮し、オンデバイスAIによってコストを削減、データ セキュリティーを高めることができます。

「Dell Services」が複雑さを軽減し、AIの容易な導入を実現:

AI導入の戦略策定における人材の採用は、引き続き企業にとって課題となっています。「Dell Professional Services」は、お客様がAI目標をより効率的に達成できるようサポートします。

- 「Advisory and Implementation Services for Sustainable Data Centers」は、エネルギー効率を向上させるための戦略を策定・実施するための専門知識を提供します。インテリジェントな電力と冷却管理によって、データセンターの排出量を削減し、お客様のサステナビリティー目標の達成を支援します。- 「Data Management Services」は、データの発見、分類、調整によってAI対応カタログを提供することで、組織に整理された高品質なデータへの簡素化したアクセスを保証します。- 「Design Services for AI Networking」は、AIワークロード向けに最適化されたネットワーク デザインを提供し、より高速なスピード、遅延の削減、拡張性の向上を実現します(*2)。- 「Implementation Services for ServiceNow Now Assist」は、Now Assistを通じてサービス管理のワークフローに生成AI機能を統合します。これにより、AI主導のサマリーを通じて、コンテンツの収集を効率化して成果を自動化し、生産性を高めます。

theCUBE Research社のチーフ アナリスト、Dave Vellante氏は、次のように述べています。「今日のデジタル環境でエンタープライズ企業が競争力を維持するためにAIが必要ですが、差別化のためには独自のデータを活用する必要があります。お客様が準備したデータから、インサイトを引き出し、タスクを自動化し、プロセスを変革するのに役立つ、デル・テクノロジーズのAIインフラストラクチャー、ソリューション、サービスをはじめとした製品への関心が再び高まっています。この技術革新の新時代に突入する中で、AIがもたらすメリットを実現するためには、企業がイノベーションを継続的に学び、投資することが重要です」。

提供時期について

- 「PowerEdge XE9685L」は、2025年第1四半期に全世界で提供開始予定。- 「PowerEdge XE7740」は、2025年第2四半期に全世界で提供開始予定。- 「Data Lakehouse」のアップデートは、すでに全世界で提供開始済み。- 「Dell Validated Designs for AI PC」は、すでに全世界で提供開始済み(https://github.com/dell)。- 「Dell Generative AI Solutions with NVIDIA - GPU Update」は、2024年第4四半期に提供開始予定。- 「Dell Generative AI Solutions with NVIDIA - Enterprise-scale RAG」は、すでに全世界で提供開始済み。- 「Dell Data Management Services」は、指定の国においてすでに提供開始済み。- 「Dell Services for Sustainable Data Centers」は、指定の国においてすでに提供開始済み。- 「Dell Design Services for AI Networking」は、指定の国においてすでに提供開始済み。- 「Dell Implementation Services for ServiceNow Now Assist」は、指定の国においてすでに提供開始済み。

製品写真

「Dell Integrated Rack 5000(IR5000)」

「Dell PowerEdge XE9685L」

「Dell PowerEdge XE7740」

*1. デル・テクノロジーズ社内分析に基づく(2024年7月)。デル・テクノロジーズは、AIベースの諸機能を搭載したハードウェア ソリューションと、AI PCおよびワークステーションPCからハイパフォーマンス コンピューティング(HPC)サーバー、データ ストレージ、クラウド ネイティブなソフトウェア デファインド インフラストラクチャー、ネットワーク スイッチ、データ保護、HCI、サービスへのAIワークロードをサポートするソリューションを提供しています。

*2. 従来のネットワークとの比較。

