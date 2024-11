小嶋陽菜さんプロデュースのライフスタイルブランド ″Her lip to″ と東京・大阪のPlan・Do・See店舗2店がアフタヌーンティー ＜Her lip to Lounge 2024＞を限定開催

株式会社Plan・Do・See

株式会社Plan・Do・Seeが運営するTHE AOYAMA GRAND HOTEL/青山グランドホテル (東京・北青山)の最上階レストラン「Rossi」とTHE GARDEN ORIENTAL OSAKA/ザ・ガーデンオリエンタル・大阪 (大阪・大阪城北詰)は小嶋陽菜さんが代表取締役CCOを務める株式会社heart relationのライフスタイルブランド「Her lip to」とコラボレーションをし、12月1日(日)~12月25日(水)の期間限定で特別なアフタヌーンティー「Her lip to Lounge 2024」を開催いたします。

昨年もTHE AOYAMA GRAND HOTELにてホリデーシーズンに大変ご好評いただいたHer lip toとのコラボレーションアフタヌーンティー を今年は東京に加え、大阪のTHE GARDEN ORIENTAL OSAKAとの2都市同時開催が決定いたしました。

今年のアフタヌーンティーは千鳥柄がアクセントに、クラシカルなムード漂うレッドのローズやバーガンディを添えて大人な雰囲気に。

今回もプロデューサー小嶋陽菜さんが実際に試食を重ね、ホリデーシーズンからインスパイアされたスイーツや、サプライズが詰まったスペシャリテのオリジナルメニューをともに開発いたしました。

ブランドの世界観を表現したホテルメイドの贅沢な味わいをご堪能ください。

東京のモダンで都会的な空間と、大阪の伝統的でクラシカルな空間が織りなす2都市で、特別なひとときをお届けいたします。

【Afternoon Tea詳細】

Afternoon tea \8,800(税込・サービス料10%別)

上段は、さっぱりとしたスパークリングワインのジュレに華やかなダークレッドのカシスとチェリーでホリデーらしさを演出。バニラフレーバーのマカロンには今年らしいアクセントとしてアイコニックな千鳥柄を。

ザクザクとした食感のタルトにはほろ苦いダークチョコレートと香り豊かなアールグレーのクリームをのせ、Her lip toロゴのシーリングチョコにミックスベリーで仕上げています。中段は、キャラメルクリームがたっぷり入ったシューにパッションフルーツのクリームを乗せ、甘酸っぱさを加えてより食べやすく。

カカオとダージリンティーの香りがふんわりと香るマドレーヌにはホワイトチョコをあしらい、艶っとしたチョコレートが美しいクラシックケーキ、ガトーオペラは甘さ控えめに仕上げています。セイボリーは、ココットに熱々のホワイトソースをかけたかぶのグラタンが昨年に引き続き、フレッシュのトリュフを削って冬らしい味わいを。

蟹クリームコロッケは濃厚な味わいにフレッシュトマトのソースで少しさっぱり。チェリートマトを艶のある飴のように仕上げたパートドトマトの甘酸っぱさはお口直しにぴったりです。彩り豊かな野菜のキッシュには削りたての生ハムを添えています。今年のスペシャリテは、グラスの中身とグラスの上部とで2度美味しさを楽しめるパフェに。

中にはスパークリングワインジュレ、柚子のセミフレッド、ハートのラズベリーチョコレートは外側のチョコレートを割ると、甘酸っぱい苺とラズベリーのソースが出てきてデザートの完成。爽やかに召し上がっていただけます。

グラス上部は白いメレンゲの上にピスタチオアイスクリーム、バニラシャンティー、苺、アラザンを散りばめて、赤、緑、シルバーとクリスマスを連想させるデザートに仕上げています。

<SPECIALTY DRINK>

Rose Mocktail ローズ モクテル

<DESSERT>

Sparkling Wine Gelee Cassis Cherry スパークリングワインジュレ カシス チェリー Vanilla Macaronマカロン バニラ Dark Chocolate Tarte Earl Grey Mix Berriesダークチョコレートタルト アールグレイ ミックスベリー

Caramel Choux a la Creme Passion Fruit キャラメルシュークリーム パッションフルーツ Cacao Madeleine Darjeeling Blond Chocolat カカオマドレーヌ ダージリン ブロンドチョコレート Gateau Operaガトーオペラ

<SAVORY>

Truffle Turnip Gratinトリュフ カブ グラタン Crab Cream Croquette蟹クリームコロッケ Pate de Tomateパート ド トマト Vegetable Quiche Prosiutto野菜のキッシュ 生ハム



<Speciality>

Speciality Parfait Berry Sauce Yuzu Pistachioスペシャリテパフェ ベリーソース 柚子 ピスタチオ

<アフタヌーンティーご予約者に先行でオリジナルグッズも>

アフタヌーンティーをご予約しご来店いただいた方へ、先行でご購入いただけるHer lip to Lounge オリジナルアイテムをご用意しております。

会場で実際にアイテムをご覧いただき、特設サイトにてお買い求めいただけます。

【Her lip to Lounge 2024 詳細 】



東京会場

場所:THE AOYAMA GRAND HOTEL 20F Rossi 東京都港区北青山2-14-4

期間:2024年12月1日(日)~12月25日(水)

時間:12:00~/12:15~/12:30~/14:00~/14:15~/14:30~(各回90分制)完全ご予約制

予約受付開始:2024年11月20日(水) 20:00~



ご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/shops/tokyo-afternoon-tea/reserve

※予約開始時刻までにHer lip to Loungeの予約ページが表示されます。

注意事項は予約サイトにてご確認ください。ご予約はオンラインでのみお受け付けしております。



大阪会場

場所:THE GARDEN ORIENTAL OSAKA

期間:2024年12月1日(日)~12月25日(水) ※12/3(火)を除く

時間:12:00~/12:45~/14:00~/14:45~(各回90分制)

予約受付開始:2024年11月20日(水) 20:00~



ご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/shops/thegardenorientalosaka-event/reserve

※予約開始時刻までにHer lip to Loungeの予約ページが表示されます。

注意事項は予約サイトにてご確認ください。ご予約はオンラインでのみお受け付けしております。

【アフタヌーンティに関するお問合せ】

ご予約・キャンセル・変更はテーブルチェックから承ります。

その他に関しましては以下にお問い合わせ下さい。

THE AOYAMA GRAND HOTEL reception@aoyamagrand.com

ザ・ガーデンオリエンタル・大阪 tgoo-ms@plandosee.co.jp

【Her lip to に関するお問い合わせ】

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io (返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日



【Her lip to(ハーリップトゥ)とは】

「今着たい服」

日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。



"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティーラインや、ランジェリーラインなど多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信している。

【THE AOYAMA GRAND HOTEL・Rossi (ロッシ)とは】

2020年8月開業。かつてファッションの聖地と呼ばれた青山ベルコモンズの跡地に建てられた42室の東京随一のラグジュアリブティークホテル。4つのレストランとルーフトップバーを持ち宿泊ゲストのみならず様々な人が行き交う東京・青山の新たな社交場。

Rossi(ロッシ)はTHE AOYAMA GRAND HOTEL最上階に位置する、日本全国から取り寄せたシェフ厳選の旬の食材を使用したイタリアンレストラン。ディナータイムは夜景を一望しながらワインを片手にアラカルトやコースのお食事をお楽しみいただけます。

https://aoyamagrand.com

https://www.instagram.com/aoyamagrand/

https://www.instagram.com/rossi.tokyo/



【THE GARDEN ORIENTAL OSAKAとは】

大阪駅から5分の都心にあって、約4,000坪の広大な敷地を持つ緑豊かな迎賓館 ザ・ガーデンオリエンタル・大阪。かつて大阪市公館として愛されてきた近代建築の洋館と、四季折々に表情を変える庭園。

外壁の「レリーフテラコッタ」や屋内照明に施されたアール・デコの装飾など、随所に歴史的な品格が漂います。美しい庭園の緑を感じながら愉しむお食事やパーティー、イベント、ウェディング。唯一無二の空間でおもてなしいたします。

https://www.gardenoriental.com/

https://www.instagram.com/thegardenorientalosaka/