季節を問わないナチュラルカラーで登場！紀ノ国屋の新作コットンランチバッグ
毎日のランチタイムをもっと楽しく、紀ノ国屋の新作ランチバッグが登場します。4色から選べるナチュラルカラーのコットンバッグ。お弁当箱や水筒はもちろん、小物の整理に便利なポケットも付いています。2024年11月20日から一部店舗で販売を開始いたします。
コットンランチバッグ スモークピンク
選べる4色のナチュラルカラーで彩りをプラス
ネイビー、カーキ、スモークグレー、スモークピンクの4色展開です。
それぞれ落ち着いたトーンのナチュラルカラーが特徴で、刺繡ロゴをアクセントとして施し、さりげない上質感を演出しています。
職場やお出かけにも自然と馴染むデザインです。
コットンランチバッグ カーキ
便利なポケットで整理整頓もらくらく
バッグの外側には、すぐに取り出したいペンやリップクリームなどの小物を収納できるポケットが付いています。
内側にもポケットがあり、鍵やスマホ、ランチクロスなどをすっきり整理できます。
小物をすっきり整理できるので、ちょっとしたお出かけやサブバッグにもぴったりです。
コットンランチバッグ ネイビー
ランチにもお出かけにも使える万能バッグ
お弁当箱や水筒がすっきり収まるちょうど良いサイズ感。
形が崩れにくい素材感で、持ち運びの際も安心感があり、見た目にもきちんとした印象を与えます。
さらに、ちょっとした買い物や近所へのお出かけにも便利で、ワンマイルバッグとしてもぴったりです。
オンラインストアからの購入はこちら（先行販売中）
限定バッグ特集：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046
ネイビー：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320037413
カーキ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320037420
スモークグレー：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320037444
スモークピンク：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320037437
《商品概要》
■商品名：紀ノ国屋 コットンランチバッグ
■カラー：ネイビー、カーキ、スモークグレー、スモークピンク
■販売価格：各\2,499（税込）
■サイズ：約タテ24cｍ/ヨコ28cｍ/マチ15cｍ
■素 材：コットン/ポリエステル
《販売店舗》
インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、SOCOLA 用賀店、流山おおたかの森S・C FLAPS店、光が丘ＩＭＡ店、CIAL横浜店、ラスカ平塚店、広島三越店、グランスタ丸の内店、グランスタ店、日本橋高島屋S.C.店、エキュート立川店、岩田屋本店、岡山天満屋店、大丸東京店、大丸梅田店、名古屋名鉄百貨店、ジェイアール京都伊勢丹店、京王百貨店新宿店、仙台三越店、渋谷スクランブルスクエア店、羽田エアポートガーデン店
※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。
※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。
■紀ノ国屋ホームページ
https://www.e-kinokuniya.com/
■紀ノ国屋公式オンラインストア
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◎紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）
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