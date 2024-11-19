「名探偵コナン公式アプリ」「ミュージックエピソード特集」を実施！～全5エピソード・21話を1日1話無料公開～

株式会社サイバード[画像1: https://prtimes.jp/i/1661/2577/resize/d1661-2577-f6b16b3095ccf35cae63-1.jpg ]本特集では、音楽が関係するエピソードをピックアップします。「名探偵コナン公式アプリ」内にて、全5エピソード21話を、1日1話無料でお読みいただくことができ、さらにプレミアムクラブ会員の方は、公開された話は期間中いつでも無料購読できます。会員ではない方も期間中、第7巻の「ピアノソナタ「月光」殺人事件」と各エピソードの1話目は、公開後いつでも無料購読できます。＜「ミュージックエピソード特集」セレクトエピソード＞[画像2: https://prtimes.jp/i/1661/2577/resize/d1661-2577-5ff4947143ead7af6d0e-1.jpg ]1．ピアノソナタ「月光」殺人事件 [第7巻 全6話] 2．人気アーティスト誘拐事件 [第15巻 全3話] 3．ストラディバリウスの不協和音[前奏曲/間奏曲/後奏曲] [第46巻、全5話] 4．日記が奏でる秘密 [第69・70巻、全3話] 5．裏切りのステージ [第90巻 全4話]◆期間：2024年11月19日（火）12：00～12月19日（木）23：59■「名探偵コナン公式アプリ」概要[画像3: https://prtimes.jp/i/1661/2577/resize/d1661-2577-dca7e6ec82b96b2ba70b-1.png ]『名探偵コナン』の全ての情報が詰まったアプリです。コミックを毎日無料で読むことができ、アプリ限定の撮り下ろしアラームボイスやストーリーボイス、SNSで使えるコマスタンプ、スケジュール帳、制作秘話がチェックできるないしょ話など、多数の機能が搭載されたファン必見アプリです。配信開始日：2016年2月25日（iPhone）2016年3月16日（Android）アクセス方法：iPhone版・Android版共通https://api.conan-official.jp/app/pr.php情報料：基本無料（アイテム課金制）プロモーションサイト：https://sp.mco.cybird.ne.jp/conanportal/コピーライト: (C)青山剛昌／小学館 (C)CYBIRD【名探偵コナンとは？】[画像4: https://prtimes.jp/i/1661/2577/resize/d1661-2577-fced8e23d10a130e1c7e-1.png ]推理コミックの決定版!!主人公・江戸川コナンは、見た目は小学1年生だが、その正体は高校生探偵・工藤新一!! 黒ずくめの男達に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまったのだ。コナンは父親が探偵事務所をやっている幼馴染の蘭の家に転がり込み、黒ずくめの組織を追う!! 待ち受けるのは数々の難事件!! たったひとつの真実求め、コナンは謎に立ち向かう!! 「週刊少年サンデー」にて大人気連載中！ 最新106巻、大好評発売中！[画像5: https://prtimes.jp/i/1661/2577/resize/d1661-2577-7323820a0fd7023a0654-1.png ]TVアニメ配信中！売れ行き絶好調につき早くも250万部（紙＋電子）を突破した、黒い犯人が主人公のスピンオフ・ギャグ漫画『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』は「サンデーＳ」（毎月25日頃発売）にて大人気連載中！ 最新9巻、大好評発売中！＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。