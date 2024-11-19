【速報】U-22プログラミング・コンテスト2024最終審査会 各賞決定！！
近山審査委員長と経済産業大臣賞受賞の皆様
U-22プログラミング・コンテスト実行委員会（実行委員長：江草 陽太（さくらインターネット株式会社 執行役員））は、2024年11月17日（日）に行われた最終審査会において、入選16作品を審査、経済産業大臣賞をはじめとする各賞を決定しました。
今年は生成AIをはじめとするAIを活用した作品のほか、自作デバイスを活用した作品、さらに自身の趣味がきっかけで制作した作品など、バラエティあふれる16作品が集結、審査会では、自作デバイスの持ち込みや実機によるデモ、複数画面など会場設備を上手に利用するなど、作品の特徴を生かしたプレゼンテーションが印象的でした。
そのような中、経済産業大臣賞＜総合＞は、武田 和樹さん（東京都立産業技術高等専門学校）による「PomPomPattern-ぽんぽん設計図ジェネレーター-」が受賞、そのほか、五十嵐 涼さんによる「アイヌ語ニューラル機械翻訳アプリ「tunci」」（経済産業大臣賞＜テクノロジー＞）、花田 勘太郎さん（春日市立春日中学校）による「きのこを狩るもの」（経済産業大臣賞＜アイデア＞）、プリズンブレイクさん（日本工学院八王子専門学校）による「SHADOW ESCAPE」（経済産業大臣賞＜プロダクト＞）がそれぞれ受賞しました。
最終審査結果
経済産業大臣賞（表彰状、トロフィー／副賞：50万円）
受賞ｶﾃｺ゛ﾘ／作品名／制作者or チーム名／所属
- 総合／PomPomPattern-ぽんぽん設計図ジェネレーター-／武田 和樹／東京都立産業技術高等専門学校
- テクノロジー／アイヌ語ニューラル機械翻訳アプリ「tunci」／五十嵐 涼
- アイデア／きのこを狩るもの／花田 勘太郎／春日市立春日中学校
- プロダクト／SHADOW ESCAPE／プリズンブレイク／日本工学院八王子専門学校
経済産業省商務情報政策局長賞（表彰状／副賞：5万円）
受賞ｶﾃｺ゛ﾘ／作品名／制作者or チーム名／所属
- テクノロジー／スタック指向型スクリプト言語Stack／Stack Programming Community
- テクノロジー／LicenSeed - 新しいライセンス付与と管理のカタチ／町田 渉／愛知工業大学
- アイデア／Bridglass西山 拓斗／群馬県立高崎高等学校
- アイデア／InterSense - 感情認識と目線検出によるAI面接練習＆分析アプリ -MonochroPon／慶應義塾大学
- プロダクト／TANE／飯塚 忠相／桐光学園高等学校
- プロダクト／Stacio／二見 和磨／九州工業大学
スポンサー企業賞
作品名／制作者or チーム名／所属
さくらインターネット賞
（表彰状／副賞：Amazonギフト券10万円分、PFU社製キーボード「HHKB Studio」）
LicenSeed - 新しいライセンス付与と管理のカタチ／町田 渉／愛知工業大学
OBC賞 （表彰状／副賞：Amazonギフト券 20万円分）
Stacio／二見 和磨／九州工業大学
サイボウズ賞 （表彰状／副賞：賞金10万円 ＋ 内田審査員からの選択式副賞）
M.Aistro／M.AIstro Project／沼津工業高等専門学校
オープンストリームホールディングス賞 （表彰状／副賞：賞金20万円）
きのこを狩るもの／花田 勘太郎／春日市立春日中学校
useful（日本事務器）賞（表彰状／副賞：HOVERAir X1 Smart）
Bridglass／西山 拓斗／群馬県立高崎高等学校
ピーエスシー賞 （表彰状／副賞：賞金10万円）
TANE／飯塚 忠相／桐光学園高等学校
PCAクラウド賞 （表彰状／副賞：MacBook Pro）
TANE／飯塚 忠相／桐光学園高等学校
フォーラムエイト賞 （表彰状／副賞：chromebookとオリジナル図書カード3万円分）
InterSense - 感情認識と目線検出によるAI面接練習＆分析アプリ -MonochroPon／慶應義塾大学
SAJ賞 （表彰状）
Cosmic Vengeance／石原 凛久／American School in Japan
カジバカ！／GCPカジバカ！制作チーム／大阪工業大学
Reflection／洲加本 倖太郎／N高等学校
ALL IN ONE BOTTLE／平松 夏々翔／弓削商船高等専門学校
Easy Avatar Uploader for VRChat／Project EAUploader Developer／東京都立多摩科学技術高等学校
視聴者賞 （表彰状／副賞：Amazonギフトカード1万円分）
アイヌ語ニューラル機械翻訳アプリ「tunci」五十嵐 涼
詳細は公式Webサイトをご参照ください。 :
https://u22procon.com
最終審査会受賞者記念撮影
- U-22キービジュアルコンテスト結果発表
U-22プログラミング・コンテスト最終審査会の同日、第3回U-22キービジュアルコンテストの結果選出された、優秀賞3作品も発表しました。
U-22キービジュアルコンテスト結果発表 :
https://u22procon.com/keyvisual/
U-22プログラミング・コンテスト概要
1980年から国内のIT人材の発掘・育成を目的として経済産業省主催でスタートし、2014年の民間移行後は、コンテストの主旨に賛同する協賛企業によって開催を継続、「U-22プログラミング・コンテスト実行委員会」主催、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）にU-22プログラミング・コンテスト運営事務局を置き、歴史あるプログラミングコンテストを継承している。
U-22プログラミング・コンテスト2024協賛企業一覧(https://u22procon.com/sponsor/)
- ダイヤモンドスポンサー：さくらインターネット株式会社
- プラチナスポンサー：株式会社オービックビジネスコンサルタント、サイボウズ株式会社
- ゴールドスポンサー：株式会社オープンストリームホールディングス、日本事務器株式会社、株式会社ピーエスシー、ピー・シー・エー株式会社、株式会社フォーラムエイト
- 会場スポンサー：アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
- ブロンズスポンサー：株式会社コーエーテクモホールディングス、ソフトバンク株式会社、ネクストウェア株式会社
- プロコン応援団：AXLBIT株式会社、株式会社アビスト、株式会社インフォテック・サーブ、株式会社内田洋行、紀尾井町戦略研究所株式会社、KDDIアジャイル開発センター株式会社、コガソフトウェア株式会社、株式会社コスモ・コンピューティングシステム、株式会社コラボスタイル、株式会社サードウェーブ、サイエンスパーク株式会社、株式会社サイバーリンクス、株式会社SAKURUG、創研情報株式会社、公益財団法人孫正義育英財団、TAC株式会社、株式会社テンダ、株式会社TRADECREATE、株式会社バーズ情報科学研究所、株式会社ミクロスソフトウエア、株式会社名大SKY、弥生株式会社、六元素情報システム株式会社
※2025年度のスポンサー募集は2025年1月頃開始します。詳細は事務局までメールにてお問合せください。
▼ニュースリリース：【速報】U-22プログラミング・コンテスト2024最終審査会 各賞決定！！
https://prtimes.jp/a/?f=d13310-156-8a7985ee14afe9b00eb810cbebe27fb8.pdf
<問い合わせ＞
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局
E-mail：u22-info@saj.or.jp