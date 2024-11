【速報】U-22プログラミング・コンテスト2024最終審査会 各賞決定！！

一般社団法人ソフトウェア協会近山審査委員長と経済産業大臣賞受賞の皆様

U-22プログラミング・コンテスト実行委員会(実行委員長:江草 陽太(さくらインターネット株式会社 執行役員))は、2024年11月17日(日)に行われた最終審査会において、入選16作品を審査、経済産業大臣賞をはじめとする各賞を決定しました。

今年は生成AIをはじめとするAIを活用した作品のほか、自作デバイスを活用した作品、さらに自身の趣味がきっかけで制作した作品など、バラエティあふれる16作品が集結、審査会では、自作デバイスの持ち込みや実機によるデモ、複数画面など会場設備を上手に利用するなど、作品の特徴を生かしたプレゼンテーションが印象的でした。

そのような中、経済産業大臣賞<総合>は、武田 和樹さん(東京都立産業技術高等専門学校)による「PomPomPattern-ぽんぽん設計図ジェネレーター-」が受賞、そのほか、五十嵐 涼さんによる「アイヌ語ニューラル機械翻訳アプリ「tunci」」(経済産業大臣賞<テクノロジー>)、花田 勘太郎さん(春日市立春日中学校)による「きのこを狩るもの」(経済産業大臣賞<アイデア>)、プリズンブレイクさん(日本工学院八王子専門学校)による「SHADOW ESCAPE」(経済産業大臣賞<プロダクト>)がそれぞれ受賞しました。

最終審査結果

経済産業大臣賞(表彰状、トロフィー/副賞:50万円)

受賞カテコ゛リ/作品名/制作者or チーム名/所属

- 総合/PomPomPattern-ぽんぽん設計図ジェネレーター-/武田 和樹/東京都立産業技術高等専門学校- テクノロジー/アイヌ語ニューラル機械翻訳アプリ「tunci」/五十嵐 涼- アイデア/きのこを狩るもの/花田 勘太郎/春日市立春日中学校- プロダクト/SHADOW ESCAPE/プリズンブレイク/日本工学院八王子専門学校経済産業省商務情報政策局長賞(表彰状/副賞:5万円)

受賞カテコ゛リ/作品名/制作者or チーム名/所属

- テクノロジー/スタック指向型スクリプト言語Stack/Stack Programming Community- テクノロジー/LicenSeed - 新しいライセンス付与と管理のカタチ/町田 渉/愛知工業大学- アイデア/Bridglass西山 拓斗/群馬県立高崎高等学校- アイデア/InterSense - 感情認識と目線検出によるAI面接練習&分析アプリ -MonochroPon/慶應義塾大学- プロダクト/TANE/飯塚 忠相/桐光学園高等学校- プロダクト/Stacio/二見 和磨/九州工業大学スポンサー企業賞

作品名/制作者or チーム名/所属

さくらインターネット賞

(表彰状/副賞:Amazonギフト券10万円分、PFU社製キーボード「HHKB Studio」)

LicenSeed - 新しいライセンス付与と管理のカタチ/町田 渉/愛知工業大学

OBC賞 (表彰状/副賞:Amazonギフト券 20万円分)

Stacio/二見 和磨/九州工業大学

サイボウズ賞 (表彰状/副賞:賞金10万円 + 内田審査員からの選択式副賞)

M.Aistro/M.AIstro Project/沼津工業高等専門学校

オープンストリームホールディングス賞 (表彰状/副賞:賞金20万円)

きのこを狩るもの/花田 勘太郎/春日市立春日中学校

useful(日本事務器)賞(表彰状/副賞:HOVERAir X1 Smart)

Bridglass/西山 拓斗/群馬県立高崎高等学校

ピーエスシー賞 (表彰状/副賞:賞金10万円)

TANE/飯塚 忠相/桐光学園高等学校

PCAクラウド賞 (表彰状/副賞:MacBook Pro)

TANE/飯塚 忠相/桐光学園高等学校

フォーラムエイト賞 (表彰状/副賞:chromebookとオリジナル図書カード3万円分)

InterSense - 感情認識と目線検出によるAI面接練習&分析アプリ -MonochroPon/慶應義塾大学

SAJ賞 (表彰状)

Cosmic Vengeance/石原 凛久/American School in Japan

カジバカ!/GCPカジバカ!制作チーム/大阪工業大学

Reflection/洲加本 倖太郎/N高等学校

ALL IN ONE BOTTLE/平松 夏々翔/弓削商船高等専門学校

Easy Avatar Uploader for VRChat/Project EAUploader Developer/東京都立多摩科学技術高等学校

視聴者賞 (表彰状/副賞:Amazonギフトカード1万円分)

アイヌ語ニューラル機械翻訳アプリ「tunci」五十嵐 涼

詳細は公式Webサイトをご参照ください。 :https://u22procon.com最終審査会受賞者記念撮影- U-22キービジュアルコンテスト結果発表

U-22プログラミング・コンテスト最終審査会の同日、第3回U-22キービジュアルコンテストの結果選出された、優秀賞3作品も発表しました。

U-22キービジュアルコンテスト結果発表 :https://u22procon.com/keyvisual/

U-22プログラミング・コンテスト概要

1980年から国内のIT人材の発掘・育成を目的として経済産業省主催でスタートし、2014年の民間移行後は、コンテストの主旨に賛同する協賛企業によって開催を継続、「U-22プログラミング・コンテスト実行委員会」主催、一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)にU-22プログラミング・コンテスト運営事務局を置き、歴史あるプログラミングコンテストを継承している。

U-22プログラミング・コンテスト2024協賛企業一覧(https://u22procon.com/sponsor/)- ダイヤモンドスポンサー:さくらインターネット株式会社- プラチナスポンサー:株式会社オービックビジネスコンサルタント、サイボウズ株式会社- ゴールドスポンサー:株式会社オープンストリームホールディングス、日本事務器株式会社、株式会社ピーエスシー、ピー・シー・エー株式会社、株式会社フォーラムエイト- 会場スポンサー:アマゾンウェブサービスジャパン合同会社- ブロンズスポンサー:株式会社コーエーテクモホールディングス、ソフトバンク株式会社、ネクストウェア株式会社- プロコン応援団:AXLBIT株式会社、株式会社アビスト、株式会社インフォテック・サーブ、株式会社内田洋行、紀尾井町戦略研究所株式会社、KDDIアジャイル開発センター株式会社、コガソフトウェア株式会社、株式会社コスモ・コンピューティングシステム、株式会社コラボスタイル、株式会社サードウェーブ、サイエンスパーク株式会社、株式会社サイバーリンクス、株式会社SAKURUG、創研情報株式会社、公益財団法人孫正義育英財団、TAC株式会社、株式会社テンダ、株式会社TRADECREATE、株式会社バーズ情報科学研究所、株式会社ミクロスソフトウエア、株式会社名大SKY、弥生株式会社、六元素情報システム株式会社

※2025年度のスポンサー募集は2025年1月頃開始します。詳細は事務局までメールにてお問合せください。

▼ニュースリリース:【速報】U-22プログラミング・コンテスト2024最終審査会 各賞決定!!

https://prtimes.jp/a/?f=d13310-156-8a7985ee14afe9b00eb810cbebe27fb8.pdf

<問い合わせ>

U-22プログラミング・コンテスト運営事務局

E-mail:u22-info@saj.or.jp