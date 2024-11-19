TRANSWOOD(R) with Prasus(R)製ベンチが善光寺境内に設置されました。

株式会社hide kasuga 1896後列左から:春日 秀之 (株式会社 hide kasuga 1896 代表取締役)、清水 雄介 氏 (善光寺事務局 次長)、坂本 晃大 氏 (三井化学株式会社 執行役員) 前列左から:荻原 健司 氏 (長野市長)、東部中学校生徒代表 白浜凛さん

株式会社hide kasuga 1896(本社:東京都、代表取締役:春日 秀之)が主宰するサーキュラ ーエコノミーコンソーシアム「Green Composite Hills by hide k 1896(R)」によるアップサイ クルプロジェクトにおいて、長野市立東部中学校の生徒が1年間使用した環境調和型素材 TRANSWOOD(R) with Prasus(R)製ペンケースが、ベンチにアップサイクルされて善光寺境内 (長野県長野市)に設置されることに伴い、2024年11月18日に式典(アップサイクルベンチ奉納式)が行われました。

TRANSWOOD(R) with Prasus(R)製ベンチ左から:坂本 晃大 氏、春日 秀之、清水 雄介 氏

■式典概要

1 日程：

令和6年11月18日(月)

2 場所

善光寺本堂東側お守り販売所周辺

3 出席者

春日 秀之 (株式会社 hide kasuga 1896 代表取締役)

清水 雄介 氏 (善光寺事務局 次長)

坂本 晃大 氏 (三井化学株式会社 執行役員)

荻原 健司 氏 (長野市長)

東部中学校生徒代表 ほか

5 実証内容

株式会社hide kasuga 1896が主宰する産学官連携型サーキュラーエコノミーコン ソーシアム「Green Composite Hills by hide k 1896(R)」の取組の一環として、 東部中学校の生徒が1年間使用した、長野市産の森林間伐材の木粉とバイオマス プラスチックを配合した環境調和型素材「TRANSWOOD(R) with Prasus(R)」を 用いて製作したペンケース(デザイン:隈研吾氏)を、新たな付加価値を持つ製 品に段階的にアップサイクルすることで、循環型社会への意識の醸成を図るもの です。なお、ベンチとして善光寺境内に1年間程度設置した後は、アート作品に アップサイクルする計画となっています。

「hide kasuga グループ」は2012年創業以来、サーキュラーエコノミー構築を 目指し、研究開発からマーケティングまで一気通貫で循環型事業運営を行うグ ループです。当グループは環境調和型ブランド「BLANC BIJOU PARIS(R)（プロダクト）」 「hide k 1896(R)（プロダクト）」「TRANSWOOD(R)（素材）」を運営しており循環性の高い素材および最終製品を開発し販売しております。また、産学官連携型CEコンソーシ アム「Green Composite Hills by hide k 1896」を主宰しておりCEの社会実 装を各団体と連携し実施しています。