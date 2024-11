冬の「ジョージア」は、「ひと息ついたら、温もりが心に沁みた。 毎日って、けっこうドラマだ。」11月25日（月）より新キャンペーンスタート

日本コカ・コーラ株式会社 コカ・コーラシステムは、基幹コーヒーブランド「ジョージア」において、2024年11月25日(月)より冬のキャンペーンを開始します。 本キャンペーン開始に伴い、ブランドセレブリティの浜辺美波さん(俳優)、向井理さん(俳優)が出演する、「ジョージア THE ラテ」「ジョージア THE ブラック」の味わいと、寒い冬のシーンだからこそ感じる温かさを表現した、新CM『お互いの気遣い』篇(15秒)、『置き忘れた手袋』篇(15秒)の2篇を、11月25日(月)より、全国で放映開始します。[画像1: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-86cd4371a347fd087966-0.jpg ] 11月25日(月)より放映開始する、シリーズ3作目となる新CMでは、浜辺さん、向井さんそれぞれが「ジョージア」のPETボトルコーヒーの、香り広がる、心地よいコクのある味わいを楽しみながら、冬のなにげない日常の中に潜む、ちょっとした温かさに気づくシーンを通じて、冬のブランドメッセージである「ひと息ついたら、温もりが心に沁みた。毎日って、けっこうドラマだ。」をお届けします。 CM楽曲には、アーティスト・米津玄師さんによる「ジョージア」の書き下ろし楽曲「毎日」を、継続して起用します。 さらに、豪華なキャスト陣を起用した「ジョージア」冬の2分ドラマ「ひと息ついたら、温もりが心に沁みた。」全4話を地上波・TVerなどで同日より順次放映。また、「名探偵コナン」とコラボした豪華キャンペーンを同日よりスタートします。 「ジョージア」は、本キャンペーンを通じて、日常に寄り添うコーヒーブランドとしての価値と、身のまわりにあるあたたかさに気づくきっかけとなるコーヒー体験を、引き続きお届けしてまいります。新CM『お互いの気遣い』篇 『置き忘れた手袋』篇 新CMは「ジョージア」のPETボトルコーヒー「ジョージア THE ラテ」、「ジョージア THE ブラック」ホットの、それぞれの味わいと温もりを印象的に伝える2篇。 『お互いの気遣い』篇には、浜辺美波さんが出演。屋外のベンチで友人とコーヒー感もミルク感もちょうどいい「ジョージア THE ラテ」を飲みながら、ほっと一息つく様子を切り取っています。[画像2: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-86f1e45cc493c6324fce-11.png ] 『置き忘れた手袋』篇には、向井理さんが出演。屋外のベンチで「ジョージア THE ブラック」を飲んでひと息つき、手袋を置いたまま立ち去る向井さんに、女性が駆けつけて手袋を手渡しする、心があたたまるような様子を描いています。[画像3: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-9d36939c387a01cb2758-11.png ] 両CMともに、「ジョージア」PETボトルコーヒーの香りやおいしさを表現しながら、製品や人のあたたかさを通じて、ほっこりしてしまう表情を浮かべる姿に注目です。≪CM≫タイトル :浜辺美波さん出演『お互いの気遣い』篇(15秒)向井理さん出演『置き忘れた手袋』篇(15秒)放映開始日 :2024年11月25日(月)YouTube URL :『お互いの気遣い』篇(15秒) https://youtu.be/BHjZgIdSDIQ『置き忘れた手袋』篇(15秒) https://youtu.be/vostNIbT_vw■「ジョージア」ブランドセレブリティプロフィール浜辺美波さん[画像4: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-0997cd7398d14cf71a56-0.jpg ]2000年8月29日生まれ、石川県出身。2011年、第7回「東宝シンデレラ」オーディションニュージェネレーション賞を受賞し、同年『浜辺美波~アリと恋文~』(三木孝浩監督)で女優デビュー。2017年に、映画『君の膵臓をたべたい』(月川翔監督)で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の賞を受賞。近年の主な出演作は、『もしも徳川家康が総理大臣になったら』主演西村理沙役、映画『サイレントラブ』ヒロイン甚内美夏役、映画『ゴジラ-1.0』ヒロイン大石典子役、NHK 2023年度前期 連続テレビ小説『らんまん』ヒロイン槙野寿恵子役、映画『シン・仮面ライダー』ヒロイン緑川ルリ子役など。今後の待機作として、2024年11月22日公開予定の映画『六人の嘘つきな大学生』主演嶌衣織役がある。向井理さん[画像5: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-295f7301748daaa65355-0.jpg ]1982年生まれ神奈川県出身。2006年にTVドラマ「白夜行」で俳優デビューを果たす。2011年「僕たちは世界を変えることができない。 But, We wanna build a school in Cambodia.」で映画初主演。その後ドラマ・映画・舞台と様々な役を演じる。近年の出演作はドラマ「警部補ダイマジン」(テレビ朝日)、「パリピ孔明」(フジテレビ)、映画「イチケイのカラス」などがある。2024年は主演ドラマ「ダブルチート 偽りの警官 Season1」(テレビ東京)、舞台「ウーマン・イン・ブラック」に出演。2024年10月より、ドラマ「ライオンの隠れ家」(TBS)にレギュラー出演中。 「ジョージア」冬の2分ドラマ「ひと息ついたら、温もりが心に沁みた。」も、11月25日(月)より順次放映開始 監督は前田哲さん、瀧悠輔さんが務め、複数のストーリーとキャスト陣を起用し、“さまざまな身の回りのあたたかさ”を描く、「ジョージア」冬の2分ドラマを11月25日(月)からテレビ朝日にて順次放映開始。楽曲にはアーティスト小林柊矢さんの新曲を起用し、全4話のショートドラマを通じて、なにげない日常にある、あたたかさに気づくきっかけづくりを、みなさまにお届けします。特設サイト:https://mydrabu.georgia.jp/drama/・第1話「夫婦」篇 地上波放送日:2024年11月25日(月)19:00ー21:48番組内 出演者:ディーン・フジオカ / 西田 尚美、監督:前田哲・第2話「愛犬」篇 地上波放送日:2024年12月13日(金)20:00ー21:48番組内 出演者:松居 大悟、 監督:瀧悠輔・第3話「幼馴染み」篇 地上波放送日:2024年12月20日(金)20:00ー21:48番組内 出演者:若月 佑美 / 長井 短、監督:前田哲 ・第4話「新入社員」篇 地上波放送日:2024年12月31日(火)23:00ー25:00番組内 出演者:恒松 祐里 / 丸山 智己、監督:瀧悠輔 ※テレビ朝日にて放送後、TVer・毎ドラ部特設サイトにて順次公開[画像6: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-c7903d8a9e6d2ff99b5d-0.jpg ]「名探偵コナン」とコラボ!限定グッズが手に入る豪華キャンペーンが11月25日(月)よりスタート! 全世代から愛される「名探偵コナン」とのコラボレーションを実施。11月25日(月)より、オリジナルLINEスタンプがもらえるキャンペーンや、限定コラボグッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンをスタートします。 ■どなたでもゲットできる、「ジョージア」×「名探偵コナン」コラボLINEスタンプが登場! LINEスタンプクリエイター「いしいともこ」さんとの特別コラボによる、「名探偵コナン」描き起こしデザイン全8種の限定LINEスタンプがもらえます。<ダウンロード期間>[画像7: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-052ec46b840f0f6788e9-13.png ]配布期間:2024年11月25日(月)~2025年2月13日(木)<ダウンロード方法>詳しくは11/25(月)公開の毎ドラ部特設サイトをご確認ください。https://mydrabu.georgia.jp/line/※コカ・コーラのLINE公式アカウント@cocacolajapanを友だちに追加するとスタンプがもらえます。<留意事項>・LINEアプリは最新のバージョンをご利用ください。・日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料スタンプをダウンロードすることができません。・LINEアプリの、ホーム>設定>アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することでダウンロード可能になります。 ■対象製品購入で、「名探偵コナン」とコラボした豪華賞品が抽選でもらえる! 対象製品のパッケージに記載の2次元コードをスキャンしてポイントを獲得。貯めたポイントに応じて、「名探偵コナン」とコラボした限定グッズやPayPayポイントが抽選でもらえます。[画像8: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-0d5d6daf4c28793bc01d-0.jpg ]対象製品:パッケージに2次元コードが記載された「ジョージア」全製品開催期間:2024年11月25日(月)~2025年2月23日(日)応募方法:対象製品の2次元コードをスキャンし、ポイントを獲得。応募コース:1ポイントコース:「PayPayポイント *500ポイント」が当たる(20,000名様)5ポイントコース:BRUNO蓋つきステンレスマグtallペアセット 全5種(1,000名様)10ポイントコース:BRUNOカーボンヒーター&ビーズネックピロー(100名様)※当選は各コース1デザインにつき1回まで。*出金と譲渡はできません。PayPayポイントはPayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能です。 PayPayギフトカードでのお渡しとなります。 PayPayギフトカードは、PayPayポイントに交換する事で利用可能となります。[画像9: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-5b908ad49bb7d7a4d91c-14.png ]※画像はイメージです。 (C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996 ■対象製品購入で、「名探偵コナン」コラボオリジナルブランケットがもらえる!全国のスーパー、ドラッグストアなど全国のキャンペーン対象店舗で「ジョージア」「コスタコーヒー」全製品のうち4本購入、またはマルチパック1個を購入すると、「名探偵コナン」とコラボしたオリジナルブランケット(全4種)がもらえます※。※なくなり次第終了。一部取り扱いのない店舗がございます。 [画像10: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-6271cd7a812a015e9b4a-0.jpg ]実施期間:2024年11月25日(月)~対象店舗:全国のスーパーマーケット・ドラッグストア・ディスカウントストア等の店舗 ※店舗によって取り扱いのない場合もございます。 ※対象店舗での在庫なくなり次第終了となります。対象製品:ジョージア全製品、コスタコーヒー全製品景品:「名探偵コナン」コラボオリジナルブランケット(全4種)[画像11: https://prtimes.jp/i/1735/981/resize/d1735-981-a693c4ff0bd5f05b4324-15.png ]※画像はイメージです。 (C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996 「ジョージア」ブランドサイト:https://www.georgia.jp/「ジョージア」公式X :https://twitter.com/GEORGIA_JAPAN「毎ドラ部 presented by GEORGIA」サイト:https://mydrabu.georgia.jp「ジョージア」公式Instagram:https://www.instagram.com/georgia_mydrabu≪一般のお客様からのお問い合わせ先≫日本コカ・コーラ お客様相談室 0120-308509日本コカ・コーラ キャンペーン事務局 0120-084509