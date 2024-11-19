“福沢諭吉”に続き純金製“渋沢栄一”壱万円札が登場！出品総額１０億円以上の金製品が集結「金の祭典」

株式会社大丸松坂屋百貨店“福沢諭吉”に続き、「純金製 渋沢栄一壱万円札」が初登場！今年７月より“渋沢栄一”が一万円札の新たな顔となったことを記念して、「純金製 渋沢栄一壱万円札」が初登場します！６月に登場し大好評だった「純金製 福沢諭吉壱万円札」も再販が決定！※販売状況により、受注販売となる場合がございます※大丸松坂屋オンラインストアからもご注文可能純金製 渋沢栄一壱万円札（デザイン）税込 １,０００,０００円４０ｇ／１６０×７６ｍｍ、厚さ０.１７ｍｍ[画像1: https://prtimes.jp/i/5342/2141/resize/d5342-2141-61293835eaf9a1a26af8-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/5342/2141/resize/d5342-2141-32b5451a8826008e054e-6.jpg ]純金製 福澤諭吉壱万円札（デザイン）税込 １,０００,０００円４０ｇ／１６０×７６ｍｍ、厚さ０.１７ｍｍ[画像3: https://prtimes.jp/i/5342/2141/resize/d5342-2141-5e7ae569090d7d04441b-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/5342/2141/resize/d5342-2141-e8e79372a3be0f5be6f5-7.jpg ]純金製 福澤諭吉・渋沢栄一 額入２枚セット 税込 ２,０２４,０００円紙幣の新デザインへの切り替わりを記念した、額入２枚セットもご用意！縦２８３×横５８０×奥行き４０ｍｍ[画像5: https://prtimes.jp/i/5342/2141/resize/d5342-2141-49da9822f86399469991-2.jpg ]１２月から値上げ予定！金運アップの来年の干支「巳」モチーフは購入するなら今！金価格の高騰を受け、１２月から一部金製品は値上げを予定しております。この価格でご購入いただけるのはこの催事期間まで！純金製 干支置物 巳 税込 １,０４５,０００円２０ｇ／ガラスケース：間口２００×奥行き１６０×高さ１６８ｍｍ 目：オニキス[画像6: https://prtimes.jp/i/5342/2141/resize/d5342-2141-90383a5aceea4a4ecbe7-3.jpg ]純金製 干支小判 巳 税込 ４１８,０００円１０ｇ／約２７×４５ｍｍ[画像7: https://prtimes.jp/i/5342/2141/resize/d5342-2141-d6c415cff05d24c0c941-4.jpg ]純金製 松竹梅 十二支 税込 ６,８２０,０００円１２０ｇ（１０ｇ×１２体）／ガラスケース：間口３４５×奥行き２１５×高さ２５０ｍｍ[画像8: https://prtimes.jp/i/5342/2141/resize/d5342-2141-1b31e692015c0af6bd9b-5.jpg ]【お手持ちの貴金属の買い取り】会場内にて、金・プラチナ製品を、当日の相場にて算出・買い取りいたします。■お見積り無料■受付時間 １０：００～１７：３０（最終日は１５：００まで）株式会社菊川 松坂屋上野店営業所 古物商許可番号：東京都公安委員会 第３０６６１９１０２４６５号※ご本人確認証をお持ちください。※お取扱いできないものがございます。※ご売却後、買い取り商品のお買い戻しはできません。※金地金相場の変動により、予告なく価格改定および販売を中止する場合がございます。※画像はイメージです。