LG初のサンリオのキャラクターコラボ！4 in 1マルチ機能空気清浄機「LG PuriCare(TM) AeroFurniture　シナモロール限定モデル」LG公式オンラインショップで本日より予約開始

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役:孫 成周(ソン・ソンジュウ) 本社:東京都中央区)は、株式会社サンリオのキャラクターと初コラボレーションとなる、4 in 1マルチ機能空気清浄機「LG PuriCare(TM) AeroFurniture(エルジー・プリケア・エアロファニチャー)」のシナモロール限定モデルをLG公式オンラインショップで本日2024年11月19日(火)より予約受付を開始します。

「LG PuriCare(TM) AeroFurniture」は、インテリアのデザインとマッチする空気清浄機が欲しい、お部屋のアイテムを減らしてスタイリッシュでスマートな生活をしたい、という想いをかなえるために誕生し、2023年の日本発売以降、ご好評いただいている、4 in 1マルチ機能空気清浄機です。

筒形の形状で360°全方位から汚れた空気を吸引し、お部屋の隅々まで清浄する「空気清浄機」の機能に加え、天板部分に物を置ける「サイドテーブル」、やさしく灯る8色のLEDライトがゆったりとしたリラックス空間を演出する「ムードライト」、お使いのスマートフォンなどの機器を指定場所に置くだけで、手軽に充電ができる「ワイヤレス充電器」の機能を備えています。

そしてこの度、「LG PuriCare(TM) AeroFurniture」発売1周年を記念し、インテリアになじみやすいラウンドホワイトの筐体で、天板部分に人気キャラクター「シナモロール」をデザインした、「AS207SAN4R(ピンク)」https://www.lg.com/jp/air-cleaner/aerofurniture/as207san4r/ と、「AS207SAN5R(ホワイト)」https://www.lg.com/jp/air-cleaner/aerofurniture/as207san5r/ の2モデルを発売。期間限定の購入特典として、LG公式オンラインショップ クーポン(1万円分または5千円分)と交換用フィルター(PFSCNC01)のプレゼントもご用意しました。

また、発売を記念して、2024年12月3日(火)より、サンリオピューロランドやCinnamoroll Cafe(シナモロールカフェ)大阪なんば戎橋店をはじめとするスポットで製品を展示しますので、この機会にぜひお立ち寄りください。

*シナモロールデザイン天板のほかに、ラウンド型ピュアホワイト天板1枚が付属します。ワイヤレス充電は、BPP(Baseline Power Profile):0~5W充電 Qi 認定、PPDE(Proprietary Power Delivery Extension):5~15W高速ワイヤレス充電 Qi 認定、スマートフォンワイヤレス充電対応(対応機種限定)、スマートウォッチ充電は未対応です。*シーン・画像はイメージです。

<発売概要>

<販売期間>

■予約販売期間:2024年11月19日(火)正午12:00~12月4日(水)23:59まで

■一般販売期間:2024年12月5日(木)正午12:00~ ※数量無くなり次第終了

<購入特典>

■第1弾:11月19日(火)正午12:00~12月4日(水)23:59までに対象モデルをご購入いただくと、購入時に使える!LG公式オンラインショップ クーポン10,000円分+交換用フィルター(PFSCNC01)をプレゼント

■第2弾:12月5日(木)正午12:00~12月31日(火)23:59までに対象モデルをご購入いただくと、購入時に使える!LG公式オンラインオンラインショップクーポン5,000円分+交換用フィルター(PFSCNC01)をプレゼント

<発売記念展示>

今回の発売を記念し、2024年12月3日(火)より、以下のスポットで製品を展示しますので、

この機会にぜひお立ち寄りください。

・サンリオピューロランド

・Cinnamoroll Cafe(シナモロールカフェ)大阪なんば戎橋店

・アワーズイン阪急(シナモロールルーム 4室)

・多拠点型シェアオフィス「H¹T(エイチワンティー)」

H¹Tby W下北沢、新宿東南口、三軒茶屋、自由が丘

※現地では製品展示のみでご購入はできません。LG公式オンラインショップ経由でお買い求めください。

AS207SAN4R(ピンク)AS207SAN5R(ホワイト)

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50%削減(2017年比)し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名:LG Electronics Japan株式会社(LG Electronics Japan Inc.)

本社:〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL:https://www.lg.com/jp/

設立:1981年1月

代表者:代表取締役 孫 成周(ソン・ソンジュウ)

事業内容:LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレーヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に141の事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

2023年の世界売上高は約84兆ウォン(KRW)で、「ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、デジタルサイネージ、ロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodな毎日を提案し続けています。