ニフティ、ニッポン放送アナウンサー 吉田 尚記氏と代表取締役社長 前島 一就の対談コンテンツを採用サイト内に公開

ニフティ株式会社

二フティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就、以下、当社）は、株式会社ニッポン放送（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：檜原 麻希）アナウンサー 吉田 尚記氏と当社前島との対談コンテンツを当社採用サイト上で公開しました。

当コンテンツは、2024年11月23日（土・祝）に開催されるアニメミュージックイベント「Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 FALL」と連携したもので、総合司会を担当している吉田氏と、当社を創業時から知る前島による対談を実施しました。

対談の中では、30年間当社のサービスを利用いただいている吉田氏の入会にまつわる思い出や、前島がサービス開始当時の経験を振り返る場面のほか、吉田氏が2025年4月より東京大学大学院にて研究するテーマである「推し」や現在社内で取り組んでいる「NIFTY-Serve復活プロジェクト」、「Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 FALL」への協賛に対する当社の思いについても語っています。

対談コンテンツはこちら :https://recruit.nifty.co.jp/interview/special?utm_source=nifty&utm_medium=prtimes&utm_campaign=interview1119[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SHfg-jr3G68 ]

当社では、ネットワークサービスを提供する企業として、アニメミュージックのさらなる発展に貢献することを目的に、今年も「Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 FALL」に協賛しています。

■ニフティにおける「ANIMAX MUSIX」での取り組みについて

https://www.nifty.co.jp/animax/

■「Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 FALL」公式ホームページ

https://www.animax.co.jp/animaxmusix/15th/

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