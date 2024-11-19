【ジェイアール名古屋高島屋】『MICAO展』 今年最後の作品展。大人気でコレクターも多い刺繍原画大小約40点を展示販売。ジクレー、ポストカードの販売や 作家来場も。2024年１１月２７日（水）～開催。
刺繍原画 【クリスマスの前の夜】
コレクターも多いMICAO作品展
今年はクリスマスらしい作品も展示販売します
とっておきのクリスマスの贈り物が見つかりますように・・・・
【作家来場イベント】
■１２月７日（土）午後２時～４時
来場日当日までにお買い上げいただいた額装品の裏板に
MICAO先生が直筆でサインを入れて下さいます
（都合によりスケジュールの変更がある場合もございます。ご了承くださいませ）
版画額装品/ジクレー 【 お守り動物園】
MICAO プロフィール
【 受賞歴 】
ボローニャ国際絵本原画展（２０１９年）・・・入選
Gallery House MAYA 第7回「装画を描くコンペティション」（2007）・・・ 準グランプリ第１８回ハンズ大賞（2003）・・・審査委員特別賞１点（栃折久美子賞）、 及び入選２点
【 個展歴 】
2021 ギャラリー ハウスMAYA 「おだんごころころ」絵本原画展
2020 ギャラリー ハウスMAYA/ブックハウスカフェ/アートハウス
「たいくつなにちようび」絵本原画展
2019 Gallery House MAYA ＞＊
ARTHOUSE 「イソップ寓話集」絵本原画展
メゾンドネコ「イソップ寓話集」絵本原画展
2018 メゾンドネコ 「THE RED」＞＊
2017 ARTHOUSE「10th Anniversary」＞＊
2016 Gallery House MAYA「Applique Style」＞＊
2015 Gallery Ondo Kagurazaka「時間旅行２」＞＊
ARTHOUSE「お守り動物園」＞＊
2014 Gallery Ondo Tosabori「時間旅行」＞＊
2013 朝日新聞「スタイルアサヒ」原画展＞＊
2012 Gallery House MAYA「刺繍で綴るグリム童話」展 ＞＊
2011 ARTHOUSE「コーヒータイム」＞＊
2010 Gallery House MAYA「御伽の森のマザーグース」
2008 Gallery House MAYA受賞者展/アートハウス
2007 ARTHOUSE
他、2008年以降、毎年、全国の百貨店、大手雑貨店での巡回個展を開催しています。
■取材等の問合せ先■
主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ
〒177-8503
東京都練馬区谷原2-1-26
TEL:03-5923-1362（土日祝休）
Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions
展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/2023/12/micaocollection2023.html)： (apj-exhibition.blogspot.com)
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