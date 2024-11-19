【ジェイアール名古屋高島屋】『MICAO展』　今年最後の作品展。大人気でコレクターも多い刺繍原画大小約40点を展示販売。ジクレー、ポストカードの販売や　作家来場も。2024年１１月２７日（水）～開催。

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株式会社アートプリントジャパン

刺繍原画　【クリスマスの前の夜】


コレクターも多いMICAO作品展


今年はクリスマスらしい作品も展示販売します


とっておきのクリスマスの贈り物が見つかりますように・・・・


【作家来場イベント】


■１２月７日（土）午後２時～４時


来場日当日までにお買い上げいただいた額装品の裏板に
MICAO先生が直筆でサインを入れて下さいます

（都合によりスケジュールの変更がある場合もございます。ご了承くださいませ）




版画額装品/ジクレー　【 お守り動物園】



MICAO　プロフィール



【 受賞歴 】


ボローニャ国際絵本原画展（２０１９年）・・・入選



Gallery House MAYA 第7回「装画を描くコンペティション」（2007）・・・ 準グランプリ第１８回ハンズ大賞（2003）・・・審査委員特別賞１点（栃折久美子賞）、 及び入選２点




【 個展歴 】



2021 ギャラリー ハウスMAYA　「おだんごころころ」絵本原画展


2020 ギャラリー ハウスMAYA/ブックハウスカフェ/アートハウス　


「たいくつなにちようび」絵本原画展


2019 Gallery House MAYA ＞＊


　　　ARTHOUSE 「イソップ寓話集」絵本原画展


　　　メゾンドネコ「イソップ寓話集」絵本原画展


2018 メゾンドネコ 「THE RED」＞＊


2017 ARTHOUSE「10th Anniversary」＞＊


2016 Gallery House MAYA「Applique Style」＞＊


2015 Gallery Ondo Kagurazaka「時間旅行２」＞＊


ARTHOUSE「お守り動物園」＞＊


2014 Gallery Ondo Tosabori「時間旅行」＞＊


2013 朝日新聞「スタイルアサヒ」原画展＞＊


2012 Gallery House MAYA「刺繍で綴るグリム童話」展 ＞＊


2011 ARTHOUSE「コーヒータイム」＞＊


2010 Gallery House MAYA「御伽の森のマザーグース」


2008 Gallery House MAYA受賞者展/アートハウス


2007 ARTHOUSE


他、2008年以降、毎年、全国の百貨店、大手雑貨店での巡回個展を開催しています。



■取材等の問合せ先■


主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ


〒177-8503


東京都練馬区谷原2-1-26


TEL:03-5923-1362（土日祝休）



Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions


展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/2023/12/micaocollection2023.html)： (apj-exhibition.blogspot.com)




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