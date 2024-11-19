『まちカドまぞく 2丁目』“ずるい武器”をイメージしたフォークなど新グッズが二次元コスパからラインナップ！イベント先行販売情報も！【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『まちカドまぞく 2丁目』商品情報
『まちカドまぞく 2丁目』より、“ずるい武器”をイメージした「フォーク」や「シャドウミストレス優子 ジップパーカーVer.2.0」、 シャミ子たちの「缶バッジ」など新グッズが 二次元コスパからラインナップいたします。
これらは
〈まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〉
・2024年12月14日(土)～2025年1月5日(日)有楽町マルイ
・2025年1月18日(土)～2月2日(日)なんばマルイ
・2025年2月14日(金)～3月2日(日)博多マルイ
にて先行販売が決定いたしました。
また、二次元コスパ通販では、一般販売分のご予約を受付中です。
【二次元コスパ】／〈まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〉先行販売情報
https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26042
◆『まちカドまぞく 2丁目』商品情報
ずるい武器 フォーク
ずるい武器 フォーク
ずるい武器 フォーク
ずるい武器 フォーク 先端
新潟県燕市製
【先行販売情報】
■〈まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〉
・2024年12月14日(土)～2025年1月5日(日)有楽町マルイ
・2025年1月18日(土)～2月2日(日)なんばマルイ
・2025年2月14日(金)～3月2日(日)博多マルイ
一般販売：2025年4月中旬予定
サイズ：約19cm / ステンレス製
価格：2,420円（税込）
「ずるい武器」が夢の中以外でも使えるフォークに！
・表面には黒色ニッケルメッキを施し、重厚な仕上がりです。
・世界最高峰レベルのステンレス加工技術を誇る、新潟県燕市製。
※洋食器の製造の工程上、表面に磨き傷が入っている場合がございます。予めご了承ください。
【基本予約受付期間】～2024年12月8日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
シャドウミストレス優子 ジップパーカーVer.2.0
シャドウミストレス優子 ジップパーカーVer.2.0
シャドウミストレス優子ジップパーカーVer.2.0 ／ カラー：NAVY
シャドウミストレス優子 ジップパーカーVer.2.0 フードデザイン
シャドウミストレス優子 ジップパーカーVer.2.0 背面デザイン
【先行販売情報】
■〈まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〉
・2024年12月14日(土)～2025年1月5日(日)有楽町マルイ
・2025年1月18日(土)～2月2日(日)なんばマルイ
・2025年2月14日(金)～3月2日(日)博多マルイ
一般販売：2025年2月下旬予定
サイズ：M/L/XL/XXL
カラー：NAVY/MIX GRAY
価格：7,700円（税込）
シャミ子のしっぽとツノをモチーフにデザイン！
フードをかぶればアナタもまぞくになれる！？
【基本予約受付期間】～2024年12月8日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
65mm缶バッジ(2種)
シャドウミストレス優子 65mm缶バッジ
ダークネスピーチ 65mm缶バッジ
【先行販売情報】
■〈まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〉
・2024年12月14日(土)～2025年1月5日(日)有楽町マルイ
・2025年1月18日(土)～2月2日(日)なんばマルイ
・2025年2月14日(金)～3月2日(日)博多マルイ
一般販売：2025年2月下旬予定
サイズ：直径65mm / アルミニウム製
価格：各605円（税込）
【基本予約受付期間】～2024年12月8日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
急まぞく注意 屋外対応ステッカー
急まぞく注意 屋外対応ステッカー
屋外対応ステッカー 使用イメージ
【先行販売情報】
■〈まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〉
・2024年12月14日(土)～2025年1月5日(日)有楽町マルイ
・2025年1月18日(土)～2月2日(日)なんばマルイ
・2025年2月14日(金)～3月2日(日)博多マルイ
一般販売：2025年2月下旬予定
サイズ：（約）縦11×横11cm / 合成紙、PP
価格：770円（税込）
【基本予約受付期間】～2024年12月8日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
急まぞく注意 ミニステッカーセット
急まぞく注意 ミニステッカーセット
ミニステッカーセット サイズ
ミニステッカーセット 使用イメージ
ミニステッカーセット 使用イメージ
【先行販売情報】
■〈まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〉
・2024年12月14日(土)～2025年1月5日(日)有楽町マルイ
・2025年1月18日(土)～2月2日(日)なんばマルイ
・2025年2月14日(金)～3月2日(日)博多マルイ
一般販売：2025年2月下旬予定
サイズ：（約）6×6cm以内 2枚（約）3×3cm以内 4枚紙、PP
価格：770円（税込）
【基本予約受付期間】～2024年12月8日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。
(C)伊藤いづも・芳文社／まちカドまぞく 2丁目製作委員会
「株式会社コスパ」とは
1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA(コスパ)」「二次元コスパ」
公式キャラクターコスチューム「COSPATIO(コスパティオ)」「COSYUME(コスユメ)」
◆関連リンク
・【二次元コスパ】／〈まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〉先行販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26042
・【二次元コスパ】／『まちカドまぞく 2丁目』商品情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01815/mode/series
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発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
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商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）