「いい夫婦の日」に合わせて4時間半の感謝祭！　LiLiCo＆稲葉友がナビゲートするJ-WAVE『ALL GOOD FRIDAY』特別企画にモノンクル、あばれる君が登場

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週金曜日11:30~16:00に放送中の番組『ALL GOOD FRIDAY』(ナビゲーター:LiLiCo、稲葉友)。11月22日(金)の放送は「ALL GOOD FRIDAY THANKS TO ALL SPECIAL」と題して、4時間半の特別企画でお届けします。

11月22日は「いい夫婦の日」。タイトルの「THANKS TO ALL」にちなみ、リスナーの皆さんが感謝を伝えたい仕事の仲間、家族、ペットなど、大切なパートナーへの「ありがとう」のメッセージや曲のリクエストを募集します。

さらに、ゲストにアーティストの「モノンクル」とタレントの「あばれる君」を迎え、パートナーとのエピソードや感謝にまつわるトークも展開します。

【当日の放送内容】

・12:10頃~ 「Listen Up!」

ハロウィンが終わり、世間がクリスマスに向かう11月下旬。大切なパートナーへのプレゼント選びに悩む方も多いのではないでしょうか。そんな方々のために、ギフトコンシェルジュの河野ひろこが「感謝の気持ち」を伝えるためのおすすめプレゼントを厳選してご紹介します。

・13:10頃~ 「FOLLOW ME!!」

LiLiCoがリスナーのみなさんのお悩みを、時に熱く、時に優しく愛を持って一刀両断する「ALL GOOD FRIDAY」の人気コーナー。この日は「いい夫婦の日」にちなんで“パートナーにまつわるお悩み”を募集!お悩みが採用された方には、「福が来るように」と願いを込めてエースコック「新・本格中華のカップ麺 福福彩菜」をプレゼントいたします。

・15:30頃~ 「TOKYO SAVVY」

新しい東京・まだ知らない東京をプレゼンテーションする「TOKYO SAVVY」のコーナー。ゲストにプロダクト/テクノロジーのスペシャリスト・長谷部敦を迎え、「いい夫婦の日」にちなんで、一日の1/3~1/4を過ごすベッドタイムを快適にする最新アイテムをご紹介します。パートナーと一緒に寝る方も別々で寝る方も、快適な睡眠環境を整えるためのヒントをお届けします。

14:40頃~「ACeCOOK Soup Harusame COVER ME」

アーティストがLiLiCo・稲葉友から出したお題の楽曲を歌うコーナー。この日は長野県在住のシンガーソングライター・sugar meが担当し、今話題のROSE & BRUNO MARSの 「APT.」をカバーします。おたのしみに!

・ゲストコーナー

12:30ごろ~ モノンクル

13:50ごろ~ あばれる君

この日はゲストにアーティストの「モノンクル」とタレントの「あばれる君」がスタジオに登場。おふたりの活動についてはもちろん、パートナーとのエピソードや感謝にまつわる話についても伺います。

さらに、この日はメッセージを送っていただいた方の中から抽選で20名様にエースコック「スープはるさめ」と「福福彩菜」をセットにしてプレゼントいたします。

特別企画でお届けする11月22日(金)の「ALL GOOD FRIDAY」をおたのしみに。

【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:ALL GOOD FRIDAY THANKS TO ALL SPECIAL supported by ACeCOOK

放送日時:11月22日(金)11:30~16:00

ナビゲーター:LiLiCo、稲葉友

番組HP:https://www.j-wave.co.jp/original/goodfriday/

番組X:https://x.com/allgoodfriday

番組Instagram:https://www.instagram.com/allgoodfriday/

提供:エースコック