Qi2対応スマートフォンをマグネットで固定してワイヤレス充電！角度調整も自由自在、コンパクトで持ち運びやすい、15Wワイヤレス充電器を新発売

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、iPhoneなどのQi2対応スマートフォンをマグネットで固定し、スタンド式でも、平置きでも使えるコンパクトなQi(チー)2準拠のワイヤレス充電器を11月下旬より新発売いたします。

iPhoneなどのQi2対応スマートフォンを快適に充電できる、丸くてコンパクトなワイヤレス充電器です。Qi2に準拠し、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。充電ケーブルを挿す必要がなく、お風呂上がりスマートフォンが濡れている際も、さっと拭いて置くだけで充電ができます。

マグネットにより、充電台の最適な位置に簡単に固定できます。スタンドを起こせば、縦置きや横置きでの視聴や操作が可能です。スタンドは見やすい角度に調整可能で、就寝時に時計表示をしながら充電するスタンバイ機能を使う際にも便利です。

さらに、スタンドを折りたたむことで、平置き充電ができるほか、コンパクトで持ち運びに最適。AC充電器などと接続するUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1m)も付属しています。

※スマートフォンを充電するには、別途AC充電器などが必要です。USB Power Delivery 20W以上に対応したAC充電器などを別途ご用意ください。

マグネットで固定してワイヤレスで充電できる充電台

マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを高速充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneなどのQi2対応スマートフォンを充電できます。

WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。

便利な2Wayタイプ。スタンドを立ててマグネットで固定することでスマートフォンを見やすい角度に調整でき、折りたたんで平置きすることAirPodsなども充電できます。

ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリーなどを挿した状態での充電も可能です。

スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。iPhoneに充電ケーブルを差し込まないため、水濡れによるショート事故を低減させます。(本製品に防水機能はありません)。

AC充電器と本体を接続するために、本体カラーと同色の長さ約1mのケーブルを同梱。USB Type-C(USB-C)ポートに接続して充電できます。

※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。

▲ 本体と同色のUSB Type-C(USB-C)ケーブルが付属 ▲ 平置きでの充電が可能、スタンドを起こせばスマートフォンを使用しながら充電可能です ▲ マグネットにより最適な位置に固定した状態で充電可能 ▲ iPhoneなどのQi2対応スマートフォンだけでなく、AirPodsの充電も可能平置きはもちろん、スタンド機能は動画の視聴などに便利

マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。

スタンドは角度調整が可能です。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。

スタンド部分を折りたたんでコンパクトに。ポーチやかばんにも収まるサイズで持ち運びにも便利です。

マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です(※)。

※ワイヤレス充電およびマグネットでの固定は、それぞれの機能に対応したケースのみです。ただし、条件によっては該当ケースでも使用できない場合があります。また、ワイヤレス充電対応ケース以外の金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどは発熱の危険性がありご利用いただけません。

Apple純正MagSafeと同等のスピードで充電可能

15Wでのスピード充電が可能です。Apple純正のMagSafe充電器と同等の速度で充電できます。

充電中の安心・安全機能を搭載

スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電することが可能です。

異物検知機能を搭載しており、金属製品などの異物がある時は自動で充電停止、安全にご利用いただけます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)

おもな仕様

対応機種:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器

入力端子:USB Type-C(USB-C)ポート

入力:最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応)、出力:5W/7.5W/15W

外形寸法/重量:直径約90×高さ約25mm/約168g

付属品:ケーブル(USB Type-C(USB-C) - USB Type-C(USB-C):1m)

製品詳細

<ブラック>

型番:W-MA08BK

価格:\7,280(店頭実勢価格)\6,618(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/W-MA08BK.html

<ホワイト>

型番:W-MA08WH

価格:\7,280(店頭実勢価格)\6,618(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/W-MA08WH.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一