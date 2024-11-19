うがいで糖尿病 改善 夕刊フジ「健活手帖」38号 11月19日発売
株式会社産業経済新聞社
夕刊フジ（産経新聞社発行）は、健康新聞「健活手帖」の最終号となる第38号を発売しました。注目の特集は「うがいで糖尿病改善」「乳がん、遺伝性がん最新治療」です。駅売店やコンビニエンスストアのほか、ネットショップ「健活手帖公式サイト」「産経iD」などで購入できます。
【産経iD】https://id.sankei.jp/e/21288(https://id.sankei.jp/e/21288)
和田秀樹氏と考える「薬の飲み過ぎ」と不調や、３秒筋トレ、虫歯と脳の怖い話などすぐに役立つ健康情報が満載です。
このほか小川菜摘さん、武内陶子さん、長山洋子さん、春野寿美礼さん、町亞聖さんが登場し、生き方と健康を語ります。脳活パズルは拡大版です。
【体裁】タブロイド判36ページ、オールカラー。
【定価】400円（税込み）
【発売地区】東北・関東・関西圏などの主要駅売店、コンビニエンスストア（一部エリアを除く）
※産経新聞販売店でも、取り寄せられます。
【ネット通販】
《産経iD》https://id.sankei.jp/e/21288
《健活手帖公式サイト》https://kenkatsu.jp/
《サンスポe-shop》https://www.sanspo-eshop.com/
※産経iD、健活手帖公式サイト、サンスポe-shopの申し込み受付は、来年１月13日（月）午後11時59分59秒までとなります。