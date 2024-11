バッファロー歴代のWi-Fiルーターが勢ぞろい！カプセルトイ「バッファロー監修　手のひらWi-Fiルーター」が11月21日(木)発売

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)は、過去に製造・販売した歴代のWi-Fiルーターとそのパッケージを1/6スケールで再現したカプセルトイ「バッファロー監修 手のひらWi-Fiルーター」の監修を行いました。本商品は株式会社ターリン・インターナショナル(本社:東京都墨田区、代表取締役社長:佐藤直志)が製造・販売するもので、2024年11月21日(木)より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売されます。取扱店舗については、11月20日(水)に株式会社ターリン・インターナショナル公式X(http://x.com/tarlin_cc)で告知される予定です。

本商品は株式会社ターリン・インターナショナルのほかの「手のひらネットワーク機器」シリーズとつなぐことができ、さらに楽しさが広がります。また一部の商品はカバーの着脱やアンテナの回転など、現物同様のギミックもお楽しみいただけます。

ラインナップ

WLA-L11

2000年5月発売

AirStationシリーズ初号機

WHR-G54S

2005年8月発売

初のAOSSボタン標準搭載

WZR-300HP

2012年6月発売

Wi-Fi 4(11n)対応 AOSS2搭載モデル

【2024年11月19日14:00訂正】

WXR-1900DHP

2014年10月発売

Wi-Fi 5(11ac)+変調方式「256QAM」

WXR-5950AX12

2019年10月発売

初のWi-Fi 6対応モデル

商品概要

商品名

バッファロー監修 手のひらWi-Fiルーター

発売時期

2024年11月21日(木)より順次

価格

1回500円(税込)

販売エリア

全国

関連ページ

株式会社ターリン・インターナショナル「カプセルコレクション」公式サイト(外部サイト)(https://tarlin-capsule.jp/)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.