兄SUNNY-PLAYと妹Janet真夢叶による兄妹ユニット『ぺろぺろきゃんでー』のオフィシャルオンラインストア『ぺろぺろきゃんでー Official Store』が11月18日18時に新規オープン！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、「低音女子」の妹Janet真夢叶の歌唱・ラップと「天才兄者」SUNNY-PLAYのトラックメイクで、リスナーや動画視聴者を魅了する兄妹ポップラップユニット『ぺろぺろきゃんでー』のオフィシャルオンラインストア『ぺろぺろきゃんでー Official Store』を新規オープンいたしました。


『ぺろぺろきゃんでー Official Store』は、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用し運営しています。




音楽クリエイターとして、また動画クリエイターとして活躍中の『ぺろぺろきゃんでー』に是非ご注目ください。











製品情報



■ぺろぺろきゃんでー Official Store


https://shop.peroperocandy.info/









■CANDYパワー充電⚡︎Tシャツ（ホワイト）


販売価格：5,500円（税込）


ぺろぺろきゃんでーのマインド“地球上のすみっこたちへ、CANDY POWERをお届け”を表現。これ着てぺろきゃんパワーをチャージしてね！表には「CANDY」、裏には「PERO PERO CANDY」のロゴをプリント。タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。









■CANDYパワー充電⚡︎Tシャツ（ブラック）


販売価格：5,500円（税込）


ぺろぺろきゃんでーのマインド“地球上のすみっこたちへ、CANDY POWERをお届け”を表現。これ着てぺろきゃんパワーをチャージしてね！表には「CANDY」、裏には「PERO PERO CANDY」のロゴをプリント。タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。








■クールにキメちゃって カクカクTシャツ


販売価格：5,500円（税込）


クールな模様を胸元と背中にあしらったTシャツ。よく見てみると……？タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。









■とろけるぺろぺろきゃんでーTシャツ（ブラック）


販売価格：5,500円（税込）


Janet真夢叶、SUNNY-PLAY、LOLIPOSの愛の熱気で溶ける「ぺろぺろきゃんでー」。背中にはキャンディーのプリントが。タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。








■CANDYパワー充電⚡︎パーカー


販売価格：8,800円（税込）


ぺろぺろきゃんでーのマインド“地球上のすみっこたちへ、CANDY POWERをお届け”を表現。これ着てぺろきゃんパワーをチャージしてね！タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。








■クールに決めちゃって カクカクパーカー


販売価格：8,800円（税込）


クールな模様を胸元にあしらったパーカー。よく見てみると……？タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。








■わがままにいくうちらの！パーカー


販売価格：8,800円（税込）


いつも胸にぺろぺろきゃんでーを！タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。







■ステッカー全種セット


販売価格：2,200円（税込）


ぺろぺろきゃんでーのロゴステッカー全種セット





販売情報



■ぺろぺろきゃんでー Official Store


https://shop.peroperocandy.info/




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【ぺろぺろきゃんでー】


オフィシャルサイト：https://www.peroperocandy.info/


X（旧twitter）：https://x.com/ppc_staff


Instagram：https://www.instagram.com/peroperocandy_staff/


YouTube：https://www.youtube.com/@perocan_1026


TikTok：https://www.tiktok.com/@janet252539




【株式会社メディアリンク】


公式サイト：https://medialinker.co.jp/


クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/


X（旧twitter）：https://twitter.com/MediaLink_Inc


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