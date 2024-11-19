兄SUNNY-PLAYと妹Janet真夢叶による兄妹ユニット『ぺろぺろきゃんでー』のオフィシャルオンラインストア『ぺろぺろきゃんでー Official Store』が11月18日18時に新規オープン！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、「低音女子」の妹Janet真夢叶の歌唱・ラップと「天才兄者」SUNNY-PLAYのトラックメイクで、リスナーや動画視聴者を魅了する兄妹ポップラップユニット『ぺろぺろきゃんでー』のオフィシャルオンラインストア『ぺろぺろきゃんでー Official Store』を新規オープンいたしました。
『ぺろぺろきゃんでー Official Store』は、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用し運営しています。
音楽クリエイターとして、また動画クリエイターとして活躍中の『ぺろぺろきゃんでー』に是非ご注目ください。
製品情報
■ぺろぺろきゃんでー Official Store
https://shop.peroperocandy.info/
■CANDYパワー充電⚡︎Tシャツ（ホワイト）
販売価格：5,500円（税込）
ぺろぺろきゃんでーのマインド“地球上のすみっこたちへ、CANDY POWERをお届け”を表現。これ着てぺろきゃんパワーをチャージしてね！表には「CANDY」、裏には「PERO PERO CANDY」のロゴをプリント。タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。
■CANDYパワー充電⚡︎Tシャツ（ブラック）
販売価格：5,500円（税込）
ぺろぺろきゃんでーのマインド“地球上のすみっこたちへ、CANDY POWERをお届け”を表現。これ着てぺろきゃんパワーをチャージしてね！表には「CANDY」、裏には「PERO PERO CANDY」のロゴをプリント。タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。
■クールにキメちゃって カクカクTシャツ
販売価格：5,500円（税込）
クールな模様を胸元と背中にあしらったTシャツ。よく見てみると……？タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。
■とろけるぺろぺろきゃんでーTシャツ（ブラック）
販売価格：5,500円（税込）
Janet真夢叶、SUNNY-PLAY、LOLIPOSの愛の熱気で溶ける「ぺろぺろきゃんでー」。背中にはキャンディーのプリントが。タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。
■CANDYパワー充電⚡︎パーカー
販売価格：8,800円（税込）
ぺろぺろきゃんでーのマインド“地球上のすみっこたちへ、CANDY POWERをお届け”を表現。これ着てぺろきゃんパワーをチャージしてね！タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。
■クールに決めちゃって カクカクパーカー
販売価格：8,800円（税込）
クールな模様を胸元にあしらったパーカー。よく見てみると……？タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。
■わがままにいくうちらの！パーカー
販売価格：8,800円（税込）
いつも胸にぺろぺろきゃんでーを！タグにはJanet真夢叶プロデュースキャラクター「幸ゴリちゃん」がいます。
■ステッカー全種セット
販売価格：2,200円（税込）
ぺろぺろきゃんでーのロゴステッカー全種セット
販売情報
■ぺろぺろきゃんでー Official Store
https://shop.peroperocandy.info/
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【ぺろぺろきゃんでー】
オフィシャルサイト：https://www.peroperocandy.info/
X（旧twitter）：https://x.com/ppc_staff
Instagram：https://www.instagram.com/peroperocandy_staff/
YouTube：https://www.youtube.com/@perocan_1026
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