今後の生成AIビジネス考える 12/10オンラインセミナー 参加者募集
産経新聞社は、オンラインセミナー「生成AI×DX 2025展望～データドリブンな業務プロセス改革と事業のつくり方～」を12月10日（火）午後１時から開催し、参加者を募集します。
【申し込みサイト】https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/2806?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx34&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/2806?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx34&utm_campaign=content-text)
生成AIの専門家や最前線の研究者を講師に迎え、今後のAIビジネスについて展望します。
基調講演では、経済産業省商務情報政策局の渡辺琢也室長が生成AI開発を加速させる「GENIACプロジェクト」などの取り組みを紹介。経営顧問会社POSTSの梶谷健人CEO（最高経営責任者）は、生成AI導入を阻む「４つの罠」の対処法を解説します。
特別講演では、著書『生成AIで世界はこう変わる』がベストセラーとなったGenesisAIの今井翔太社長が生成AI研究の最前線について語ります。
【日時】12月10日（火）午後１時～午後４時
※開始、終了時刻が前後する場合があります。
【参加費】無料 【定員】先着1000人。
【詳細・申し込み】下記URLをご覧ください。12月10日（火）正午締め切り。
https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/2806?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx34&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/2806?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx34&utm_campaign=content-text)
【主催】産経新聞社
【特別協賛】株式会社SHIFT AI
【協賛】株式会社セールスフォース・ジャパン、株式会社マネーフォワード
【問い合わせ先】産経新聞DXセミナー事務局 メール：ml.digitalsales@sankei.co.jp