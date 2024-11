梅酒カクテル専門店「The CHOYA（ザ チョーヤ）銀座BAR」世界一に輝いた日本未発売の本格梅酒にミクソロジーカクテル！チョーヤバーの最上級プラン「至福の梅づくしディナーコース」誕生！

チョーヤ梅酒株式会社

チョーヤ梅酒株式会社 (本社:大阪府羽曳野市、社長:金銅重弘、以下チョーヤ) は、梅酒カクテル専門店「The CHOYA 銀座BAR (ザ チョーヤ ギンザバー) 」にて、新しいスタイルで梅をアレンジした極上の梅づくし料理にグランドメニューのドリンク全120種類以上が2時間30分飲み放題のチョーヤ史上最高級プラン「至福の梅づくしディナーコース」を2024年12月1日 (日) から販売いたします。

年末年始のパーティーシーズンや大人のデートにもピッタリの少しリッチで華やかな特別感溢れるプレミアムコースです。

飲み放題のドリンクには、2024年の国際的な酒類品評会「The San Francisco World Spirits Competition」(サンフランシスコ・ワールドスピリッツ・コンペティション、以下SFWSC)にてリキュール世界一の称号である最高栄誉賞「ベスト イン ショウ リキュール」(Best in Show Liqueur)」を受賞した日本未発売の「The CHOYA AGED 3 YEARS EXTRA FRUIT」や3年熟成した南高梅酒をコニャックに使用するフレンチオーク樽で2年以上熟成させた「The CHOYA FROM THE BARREL」、金箔入りブランデー100%の本格梅酒「The CHOYA Gold Edition」、5年熟成南高梅原酒「五年の宴」などのプレミアム梅酒、新しい技術や発想で生み出した「梅煙香 (バイエンコウ) 」や「神水 (ジンスイ) 」、「Golden Rod」、「紅梅」などのミクソロジーカクテルやノンアルコール梅酒カクテルなども含まれます。

左から「The CHOYA FROM THE BARREL」、「Gold Edition」、「五年の宴」ミクソロジーカクテル各種

オリジナルの梅フードは、梅ポテトサラダをアイスクリーム風にアレンジした前菜から梅コンフィチュール付きのシャルキュトリーの盛り合わせ、梅チーズホイップとミートローフ&梅ソースのプレート、梅タルタル付きの揚げ物や、梅ピューレをスープに使用したアクアパッツァ風の魚料理、特製の梅ソースがアクセントの鳥もも肉と季節野菜のオーブン焼き、さらにお食事やデザートまでとことん梅をアレンジし、梅酒との相性も追究した専門店ならではのコース料理です。

左から「シャルキュトリー3種盛り合わせ 梅コンフィチュール」、「アイスクリームな梅ポテトサラダ」左から「鳥もも肉と季節野菜のオーブン焼き」、「お魚のアクアパッツァ風」

コースの締めくくりは、期間限定デザートの「魅惑の梅パフェ 梅ガトーフロマージュ」、「魅惑の梅パフェ 梅マスカットロワイヤル」の2種類から1品をお選びいただけます。

「梅ガトーフロマージュ」は、梅とベリーのジュレ層の上にチーズケーキ層を重ねてブリュレし、レモンシャーベットとフローズン完熟南高梅をトッピングしました。完熟梅のフルーティーで爽やかな酸味とクリーミーなチーズの味わいがマッチした濃厚タイプの梅パフェです。「梅マスカットロワイヤル」は、梅と苺のシロップにシャインマスカットとエディブルフラワーを加えた梅ジュレ層にガレットで蓋をしフローズン完熟南高梅をトッピング、仕上げにバーテンダーが梅酒のスパークリングワインを注ぐ事で華やかなロゼカラーで爽やかな口当たりのカクテルパフェです。共にアルコールタイプとノンアルコールタイプからお選びいただけます。

左から「梅ガトーフロマージュ」、「梅マスカットロワイヤル」「梅マスカットロワイヤル」には仕上げに梅酒のスパークリングワインを注ぎます。

「至福の梅づくしディナーコース」は、前菜からデザートまで全てのメニューで梅を味わう事ができ、食前、食中、食後と各々のシーンでリキュール「本格梅酒」の新しい楽しみ方をご実感頂けるコースです。大人カジュアルな空間でゆったりくつろぎながら、お友達やご家族との会食に、仕事終わりや週末のデートにお気軽にご利用ください。

■コース概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/169_1_86645984cfe0fa1959c6d678529a9e22.jpg ]予約ページへ :https://bit.ly/choya-yoyaku

■フードメニュー例<前菜1.>

・アイスクリームな梅ポテトサラダ

・シャルキュトリー3種盛り合わせ 梅コンフィチュール

<前菜2.><揚げ物>

・梅チーズホイップとミートローフのプレート ドライフルーツ添え

・梅干し風味のフライドポテト 梅タルタル付き

<魚料理><肉料理>

・お魚のアクアパッツァ風 梅ピューレブレンド

・鳥もも肉と季節野菜のオーブン焼き 特製梅ソースがけ

<ご飯物>

・梅酒風味の鯖炊き込みご飯 燻製梅添え

<季節のデザート (どちらか1品をお選びください) >

・魅惑の梅パフェ 梅ガトーフロマージュ

・魅惑の梅パフェ 梅マスカットロワイヤル

※アルコールタイプとノンアルコールタイプからお選びください。※季節など状況によりプラン内容が変更になる場合がございます。■飲み放題ドリンクメニュー例

<プレミアム梅酒>

・The CHOYA GOLD EDITION 通常価格 1杯30ml 2,300円 (税込)

厳選した紀州産南高梅を100%使用しフランス・コニャック地方でCHOYAの梅酒専用に開発したブランデーで漬け込んだ最高級の本格梅酒。金箔を使用する事で梅の花が舞う様子を表現した見た目にも華やかなプレミアム梅酒。

・The CHOYA AGED 3 YEARS EXTRA FRUIT 通常価格 1杯30ml 1,450円 (税込)

2024年の「The San Francisco World Spirits Competition」 (サンフランシスコ・ワールドスピリッツ・コンペティション)にてリキュール世界一の称号である最高栄誉賞「ベスト イン ショウ リキュール」(Best in Show Liqueur)」を受賞。3年以上熟成させた深い余韻のある本格梅酒と完熟南高梅ピューレをブレンドした甘美なる贅沢な国内未発売、海外・免税店限定販売のプレミアム梅酒。

・プレミアムフライト 20ml×3種 通常価格 2,500円 (税込)

3年以上熟成の梅酒をフレンチオーク樽で2年以上熟成させた「The CHOYA FROM THE BARREL」、金箔入りブランデー梅酒の「The CHOYA Gold Edition」、5年熟成南高原酒の「五年の宴」の3種類の飲み比べが楽しめる貴重な利き梅酒メニュー。

その他、海外・免税店専用品のThe CHOYA EXTRA YEARS、The CHOYA EXTRA SHISOなど

<プレミアムミクソロジー梅酒カクテル>

バーテンダーがThe CHOYAをベースにシェイク、ブレンダー、スモーカーなど新しいスタイルと山椒や生姜、大根おろしなど新しい素材に挑戦して開発したミクソロジーカクテル。

・梅煙香 通常価格 1,350円 (税込)

The CHOYAにヴェルモット、ドライシェリーをブレンドし、梅の木のチップを燻した煙で香りづけしたスモーキーで新しい梅酒カクテル。

左から「神水」、「梅煙香」、「Golden Rod」、「Green Earth」、「C4D」、「Snow Garden」

<梅酒カクテル>

・The CHOYAソニック・The CHOYAハイボール・The CHOYAレモンサワー・The CHOYA生姜・The CHOYA HOTEE・The CHOYAロワイヤル・The CHOYAサングリア・The CHOYAビア

その他、The CHOYA 大地の梅・The CHOYA至極の梅・The CHOYA×桃・The CHOYA デイジーなど

<通常フライト>

・利き梅酒The CHOYA フライト 5種類

本格梅酒ならではの個性をご堪能ください。

(シングルイヤー・エイジドスリーイヤーズ・ブラック・クラフトフルーツ・黒糖梅酒)

・利き梅酒The CHOYA 至極のフライト 3種類

(至極の梅・限定梅酒 セレクション Deep & Rich・限定梅酒 セレクション Sweet & Juicy)

<ノンアルコール/その他ドリンク>

酔わない梅スカッシュ・酔わない梅レモンサワー・酔わないThe CHOYA・ノンカクシンデレラ・ノンカクサンセット・コーヒー・紅茶・ウーロン茶など

The CHOYA 銀座BARでは、お客様に「常に梅との新しい出会い」をお届けする事をコンセプトにこれからも運営して参ります。

チョーヤは「とどけ、梅のちから。」をスローガンに、梅のもつ新しい可能性を追求し、健康的で楽しい毎日を送れるよう梅の素晴らしさを世界中の人々にお届けします。

■店舗概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/169_2_7d8959bfc21cb284cedf97bb5803f184.jpg ]

※店内は全面禁煙となっております。ご注意ください。

店舗ホームページへ :https://www.choya.co.jp/the-choya-ginza-bar/

日本発祥の伝統的リキュールである本格梅酒の飲用スタイルを進化させ、文化として世界に発信する事を目的にオープンしたチョーヤ梅酒初の常設バー。次世代のスタンダードとして開発した本格梅酒「The CHOYA」をベースとしたカクテル、梅酒や梅干しを使用した梅フードなど合わせて120種類以上のオリジナルメニューをお楽しみいただけます。

■会社概要

名称 : チョーヤ梅酒株式会社

設立 : 1962年6月

資本金 : 2,800万円

代表者 : 代表取締役社長 金銅 重弘 (こんどう しげひろ)

事業内容 : 梅酒、梅関連製品の製造販売

所在地 : 〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷160-1

主な販売先 : 全国酒類卸問屋、欧米各国、東南アジアなど諸外国

ホームページ: https://www.choya.jp

公式ホームページへ :https://www.choya.jp■お問い合わせ先

チョーヤ梅酒株式会社

TEL: 072-956-0515 (代表)