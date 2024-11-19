【株式会社ASNOVA】ジェイ・フェニックス・リサーチ株式会社によるアナリストレポート公開のお知らせ（証券コード：9223）
株式会社ASNOVA
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くさび式足場のレンタル・販売・足場架払工事を提供する株式会社ASNOVA（本社所在地 愛知県名古屋市 代表取締役社長 上田桂司）は2024年11月19日(火）にジェイ・フェニックス・リサーチ様（以下「JPR」）よりアナリストレポートが公開されました。
１．アナリストレポートの概要
本レポートは、独立系調査会社及び第三者機関であるJPRによる調査・分析に基づいて作成されておりますので、投資家の皆様に当社に対するご理解を深めていただき、投資判断のご参考としていただければ幸いです。
公開開始日： 2024年11月19日（火）
公開URL ： https://ssl4.eir-parts.net/doc/9223/ir_material/240869/00.pdf
※本レポートは予告なく公開終了となる場合がございます。
２．調査会社概要
JPRは、健全な証券市場形成のために情報の非対称性の解消に努め、独立系の立場で客観的な企業価値分析情報を提供する会社であります。
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【株式会社ASNOVA 会社概要】
会社名 ：株式会社ASNOVA（証券コード：9223）
本社所在地：〒453-6126
愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート26階
電話番号 ：052‐589‐1848
FAX番号 ：052‐589‐1849
設立 ：2013年12月24日
資本金 ：247百万円
従業員数 ：152人（2024年9月末時点） ※ベトナム出向者・嘱託社員等を含む
代表者 ：上田 桂司
建設業許可：国土交通大臣許可（般-26）第25548号
保有許可証：愛知県公安委員会発行 古物商許可証 第541051804100号