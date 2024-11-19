アクセスしやすい施設がさらに充実！直行往復バスの運行に関するご案内
大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：橋本 啓太）は、主要駅から施設間を運行する直行往復バスの運行対象となる施設を、2024年12月1日（日）より新たに4施設追加いたします。
大江戸温泉物語グループでは、これまで大阪・京都・名古屋・博多などの主要な駅から対象となる施設への直行往復バスを運行してまいりました。この度、アクセスしやすい施設をさらに充実させるため、ながやま（石川県）・Premium 山下家（石川県）・あわら（福井県）・Premium 下呂新館（岐阜県）の4施設を追加いたします。2024年12月1日（日）からは全25施設に運行いたします。追加となる4施設へのご予約は11月1日（金）より受付しています。
今後も多くのお客様が利用しやすい施設となるべく、利便性の向上に努めてまいります。
※追加となる4施設以外は11月中も運行しています。
●北陸エリア
粟津温泉行き（石川県）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_1_bb72a2a52ea031e317ca676de777fe3c.jpg ]
山中温泉行き（石川県）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_2_0ef10010721a6bc93f6720820ae7e832.jpg ]
片山津温泉行き（石川県）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_3_7948e502e2f01a10e98896ab975d7231.jpg ]
山代温泉行き（石川県）
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_4_146f8c3665fd629d4e7f81b06496c8b8.jpg ]
芦原温泉行き（福井県）
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_5_6ebbbc7f5d9c32cfe2bd6a71cf9a81d6.jpg ]
●東海エリア
下呂温泉行き（岐阜県）
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_6_b69d77a742d6af787bc8070c71bc5241.jpg ]
恵那峡温泉行き（岐阜県）
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_7_f110420437c92fe6a4c8b142ef23249f.jpg ]
鳥羽 志摩行き（三重県）
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_8_b079c156a928156b5e5db27e600d13c1.jpg ]
●近畿エリア
南紀白浜温泉行き（和歌山県）
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_9_f531439dfbcdd43ec5c6dbc089708fbc.jpg ]
湯村温泉行き（兵庫県）
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_10_27c9508dde61263d23c6ebe0ac61115e.jpg ]
●中国・四国エリア
三朝温泉行き（鳥取県）
[表11: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_11_0d632a37729b379f3eec021a90652a67.jpg ]
湯原温泉行き（岡山県）
[表12: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_12_a2586331e4eb94c2515a8ec9d810a1c5.jpg ]
讃岐丸亀行き（香川県）
[表13: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_13_4c52fda8102bfaf0cb2f31a29553f9f8.jpg ]
●九州エリア
嬉野温泉行き（佐賀県）
[表14: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_14_18d8a35b51bed1976914996e4cf4f75a.jpg ]
雲仙温泉行き（長崎県）
[表15: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/456_15_0085e4164e0ad6c4b0b3c06c5ccb34d1.jpg ]
行程表などの詳細は公式サイトをご覧ください。
https://x.gd/ZSbwS
【旅行企画・実施】
湯快リゾート株式会社
〒600-8102 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830 エクセルヒューマンビル5階
京都府知事登録旅行業第2-887号
旅行業取扱管理者：谷川昌義
【受託販売】
片山津大江戸温泉物語株式会社
〒922-0414 石川県加賀市片山津町ム16 石川県知事登録旅行業第2-273号
旅行業取扱管理者：安野真那実
株式会社山下家
〒922-0242 石川県加賀市山代温泉18-124 石川県知事登録旅行業第2-274号
旅行業取扱管理者：新藤裕二
大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
〒104‐0061 東京都中央区銀座7‐16‐21 東京都知事登録旅行業第2-7637号
旅行業取扱管理者 ：加藤忠宏
【会社概要】
会社名： 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
所在地： 東京都中央区銀座7丁目16番21号 銀座木挽ビル5階
設立： 2017年12月
代表者： 代表取締役社長 橋本 啓太
事業内容： 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開
ＵＲＬ： https://www.ooedoonsen.jp/corporate/