BBIA（ピアー）から日本限定オリジナルパッケージ「ローティントミニコレクションF/W」が新登場！

株式会社BBIA JAPAN

ローティントミニコレクションはローティントミニ全7色をお手軽な価格でお試しできる日本限定のセット商品です。

既存のローティントミニ 01~04番に加えて、今回は新たにローティントミニ 08 スイート・ロー / 09 クラシック・ロー、ローグロスミニ 01 クリスタル・ローが加わりました。

パッケージも秋冬らしさをイメージした、落ち着いたデザインとなっており、クリスマスや年末年始のプレゼントにもぴったりなコスメとなっております。

- 商品詳細

ローティントミニコレクション F/W 5,390円(税込)

【Qoo10メガ割限定】ショップクーポン適用価格:2,866円(税込)

Qoo10メガ割 11/15(金)~ 11/27(水)

Qoo10 BBIA公式ショップ: https://www.qoo10.jp/g/591617622

- BE BRAVE AS I AM = BBIA(ピアー)

「性別や年齢を問わず “自分らしさ”、“美しさ” を追求する、自分の本来の美しさを最大限に引き出すメイクアップを」というテーマで2004年に韓国で誕生。若い世代はもちろん、機能性の良さから幅広い世代に愛されています。

・BBIA JP オフィシャルサイト:https://bbia.jp/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/bbia.japan/

・公式X(Twitter):https://twitter.com/bbia_japan

・公式LINE:https://lin.ee/gMq3mVB

【会社概要】

社名:株式会社BBIA JAPAN

所在地:〒130-0004 東京都墨田区本所4丁目19-3本所吾妻橋DJビル401号

代表取締役:李 昌洙

【お問い合わせ】

BBIAカスタマーサポート:03-6658-4500