ファミリー、ビギナーから上級者まで楽しめる六甲の魅力を徹底ガイド！ 『決定版ガイドブック 六甲山55コース』刊行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『決定版ガイドブック 六甲山55コース』（加藤芳樹：著）を2024年11月19日に刊行いたしました。

関西都市圏からのアクセスが便利で、多くの登山道が整備されている六甲山は、一年を通じて多くの登山者が訪れます。本書では六甲山エリアのメジャーコースを網羅して、全55コースを収録。メインコースにはグレード、高低図、累積標高差、歩行距離をひと目でわかるように掲載しました。六甲の歴史や有馬温泉、茶屋といったコラムも充実しています。六甲最高峰、有馬三山、摩耶山、再度山などのほか、六甲全山縦走路も紹介しています。

メインコースにはグレード、高低図、歩行時間、累積標高差、距離などをわかりやすく掲載

「もっと知りたい!」の囲み記事でコースを深く知るための補足情報も

メインコースから接続できるルートなどはサブコースとして紹介

【内容】

■六甲最高峰・有馬・記念碑台周辺

1六甲最高峰、2筆屋道、3炭屋道、4荒地山、5道畦谷北尾根、6東お多福山、7芦屋ロックガーデン、8石切道・紅葉谷道、9住吉道、10番匠屋畑尾根、11七兵衛山・打越山、12有馬四十八滝、13白石谷、14有馬三山、15船坂谷、16蛇谷北山、17鬼ヶ島・逢ヶ山、18アイスロード・シュラインロード、19大池地獄谷、20石楠花谷、21地獄谷西尾根、22六甲アルプス、23古寺山、24天狗岩南尾根・油コブシ、25長峰山、26山羊戸渡、27六甲山上めぐり

コラム1近代アルピニズム発祥の地とRCC

コラム2天下の名湯、有馬温泉

コラム3六甲の谷について

コラム4六甲で見つかった花

■東六甲

28蓬莱峡・行者山、29ガベノ城・観音山、30ごろごろ岳、31樫ヶ峰・社家郷山、32北山公園・甲山

■摩耶山周辺

33摩耶山１.天狗坂・上野道、34摩耶山２.青谷道・山寺尾根、35摩耶山３.トエンティクロス・穂高湖、36徳川道、37地蔵谷道、38黒岩尾根、39桜谷道、40旧摩耶道、41行者尾根、42高雄山・南ドーントリッジ、43炭ヶ谷道・石楠花山・山田道

コラム5居留外国人とカタカナ地名

■再度山・菊水山周辺

44再度山、45錨山・市章山・城山、46菊水山・鍋蓋山・再度山、47仙人谷、48七三峠、49菊水山（鈴蘭台コース）、50菊水ルンゼ、51イヤガ谷東尾根

■須磨アルプス・高取山周辺

52高取山、53須磨アルプス、54高取山（お滝道）、55須磨浦道

コラム6六甲山の茶屋

◆著者紹介

加藤芳樹（かとう・よしき）

1967年、京都府生まれ。山と溪谷社大阪支局勤務を経て、現在は『岳人』（ネイチュアエンタープライズ）の編集に携わる。著書に、『分県登山ガイド27 兵庫県の山』『ヤマケイアルペンガイド 関西周辺週末の山登りベストコース123』（ともに山と溪谷社）などのほか、共著、編著多数。日本山岳会会員、環境省自然公園指導員。

◆書誌情報

書名：決定版ガイドブック 六甲山55コース

著者：加藤芳樹

発売日：2024年11月19日

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

判型：A5判並製

ページ数：オールカラー168ページ

ISBN978-4-635-01458-8

https://www.yamakei.co.jp/products/2824014580.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大輔、証券コード：東証スタンダード市場9479）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：神谷浩之

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail:info@yamakei.co.jp

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