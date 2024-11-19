丸紅株式会社の「三峰川伊那蓄電所」に系統用蓄電システムを納入

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（本社：東京都港区、取締役兼代表執行役社長 CEO：伊藤 正裕）とニシム電子工業株式会社（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：山科 秀之）は、丸紅株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柿木 真澄）の「三峰川伊那蓄電所」（長野県伊那市）に両社の「高圧パッケージ」を採用した系統用蓄電所高圧パッケージを納入し、2024年10月から運転を開始しました。今後、丸紅新電力株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 須田 彰）が、本蓄電所の運用業務を担います。

本パッケージは、パワーエックスが国内工場で製造した大型定置用蓄電池「Mega Power」と、九州電力グループのニシム電子工業が提供するエネルギーマネジメントシステム「TAMERBAクラウド」によって構成されます。また、PCS（パワーコンディショナ）および高圧受電設備には国産メーカーの製品を採用し、高い信頼性と安定性を実現します。

「三峰川伊那蓄電所」は、丸紅グループにとって国内初の蓄電所であると同時に、パワーエックスにとっても「Mega Power」を用いた高圧蓄電システムが運転を開始する最初のプロジェクトです。

今回の運転開始を契機に、パワーエックスとニシムは、本高圧パッケージを、系統用のみならず再生可能エネルギー併設蓄電所や再生可能エネルギーの効率的な活用など、多様な用途に展開していきます。

三峰川伊那蓄電所概要

名称：三峰川伊那蓄電所

設置場所： 長野県伊那市

システム：パワーエックス製「Mega Power」3台（1台あたり2.7MWh）

PCS出力： 2.0MW

蓄電容量：8.1MWh（一般家庭約750世帯分の1日の電力使用量に相当）

蓄電所建設工事会社（EPC）： ニシム電子工業株式会社

運用：丸紅新電力株式会社

ニシム電子工業株式会社（九州電力グループ）について

会社名：ニシム電子工業株式会社

設立：1963年11月1日

代表者：代表取締役 社長 山科 秀之

所在地：福岡市博多区美野島一丁目2番1号

ウェブサイト：https://www.nishimu.co.jp/

丸紅株式会社について

会社名：丸紅株式会社

設立：1949年12月1日

代表者：代表取締役社長 柿木 真澄

所在地：東京都千代田区大手町一丁目4番2号

ウェブサイト：https://www.marubeni.com/

丸紅新電力株式会社について

会社名：丸紅新電力株式会社

設立：2011年1月21日

代表者：代表取締役社長 須田 彰

所在地：東京都千代田区大手町一丁目4番2号

ウェブサイト：https://denki.marubeni.co.jp/